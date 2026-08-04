Acoso en La Bella Luz: Del Barrio Producciones, de Michelle Alexander, cancela serie tras grave denuncia de Naldy Saldaña

La cantante Naldy Saldaña, voz principal de la orquesta La Bella Luz, denuncia públicamente a César Sánchez Chavesta, director musical del grupo, por acoso y tocamientos indebidos. El informe presenta la denuncia policial y un video de cámara de seguridad que captó el momento de la agresión. ATV/ Magaly TV La Firme.

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La productora Del Barrio Producciones anunció la suspensión inmediata del proyecto de serie basado en la historia de la orquesta La Bella Luz, luego de conocerse la denuncia de acoso y tocamientos indebidos presentada por la cantante Naldy Saldaña contra César Sánchez Chavesta, director musical de la agrupación. La decisión fue informada a través de un comunicado público en el que la empresa reafirma su política de tolerancia cero frente a cualquier forma de acoso, hostigamiento o violencia de género en sus producciones.

La medida adoptada por Del Barrio Producciones responde a la gravedad de la denuncia y a la necesidad de garantizar un entorno laboral y artístico libre de violencia. “No podemos ni debemos avanzar en un proyecto audiovisual que retrate a una agrupación mientras una persona señalada en una denuncia de esta gravedad continúe formando parte de ella”, expresó la empresa en el comunicado difundido el martes 4 de agosto. Además, la productora resaltó su compromiso con la protección de las víctimas, el respeto al debido proceso y la construcción de espacios seguros para todos los involucrados en sus proyectos.

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Del Barrio Producciones suspende serie de La Bella Luz tras denuncia de Naldy Saldaña.

Denuncia de acoso

La denuncia de Naldy Saldaña fue revelada recientemente en una entrevista televisiva, donde la cantante relató los motivos que la llevaron a renunciar a La Bella Luz. Según su testimonio, la salida de la agrupación no respondió a motivos artísticos ni a un cambio de rumbo profesional, sino a una situación de acoso que, según afirmó, marcó de manera negativa su experiencia dentro de la orquesta. “Nunca quise abandonar la agrupación. Formé parte de su crecimiento desde sus primeros años”, afirmó la intérprete, quien permaneció tres años en el grupo y se consolidó como una de sus voces femeninas principales.

En la entrevista con Magaly TV La Firme, Saldaña explicó que presentó una denuncia ante la Fiscalía contra el director musical del grupo, acusándolo de tocamientos indebidos y acoso sexual. La artista indicó que la denuncia ya se encuentra en investigación y que el denunciado fue citado por las autoridades, aunque aún no se ha presentado a declarar. “La denuncia está desde ese día y procede aún. De hecho, lo han citado. No, no ha ido. Ya está en Fiscalía”, señaló la cantante.

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Más allá de la denuncia formal, Saldaña expresó su decepción por la falta de respaldo de La Bella Luz tras exponer su situación. Aseguró haber informado personalmente lo ocurrido a los propietarios de la agrupación, esperando que se adoptaran medidas para garantizar un ambiente laboral seguro. “Por eso presenté mi renuncia a don Óscar, porque consideré que ya había hablado muchas veces con él y no se hacía nada. Solamente me decían: ‘Tranquila, tienes que superarlo poco a poco’”, relató la artista.

Ministerio de la Mujer brinda apoyo tras denuncia de acoso en La Bella Luz, la orquesta no emite comunicado| Foto: La Bella Luz/Andina

La cantante también sostuvo que el presunto acoso no fue un hecho aislado y que se extendió durante varios meses. “Él en algún momento me dijo que yo le gustaba, que igual nadie se va a enterar”, recordó Saldaña. Según su relato, llegó a modificar su rutina dentro de la agrupación para evitar coincidir con el denunciado, y vivió situaciones en las que se sintió sola y vulnerable. “Me siento sola y no puedo verlo. No soporto verlo. O sea, no cambiaba nada”, confesó.

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Presentó pruebas

Además, la artista entregó videos a la Fiscalía como parte de las pruebas que respaldan su denuncia. Las grabaciones muestran parte de los episodios de acoso y están siendo evaluadas por las autoridades encargadas de la investigación. “Yo regreso porque pensé que él me iba a decir algo, no sé, que me iba a gritar. Me vuelve a agarrar incluso más fuerte. Empieza a meter la mano por todos lados y yo empiezo a forcejear para querer soltarme”, describió la cantante sobre uno de los incidentes registrados.

Naldy Saldaña, excantante de La Bella Luz, está junto a una imagen de videovigilancia que la muestra en una interacción con el director musical, tras su denuncia de acoso sexual.

La conductora Magaly Medina cuestionó la falta de respuesta inmediata de los responsables de La Bella Luz, señalando que ningún ambiente profesional debería tolerar este tipo de conductas, especialmente si el denunciado ocupa un cargo jerárquico dentro de la agrupación.

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Del Barrio Producciones reiteró en su comunicado que seguirá atenta al desarrollo de las investigaciones y que actuará en consecuencia, priorizando la construcción de entornos laborales libres de violencia.

Excantante de La Bella Luz afirma que informó a los dueños sobre el presunto acoso: "No me sentí respaldada" (Imagen Ilustrativa Infobae)