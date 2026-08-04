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Sheyla Rojas lanza mensaje tras ser captada en viaje con Joaquín Ramírez: “El hombre más dulce entra en tu vida”

La exchica reality sorprendió en su cuenta de TikTok con un mensaje que parece una indirecta a su posible nuevo romance con el político peruano

Imagen dividida con una mujer de cabello largo posando junto a un coche negro y, a la derecha, dos personas y un carrito de limpieza en un espacio interior
La presentadora Sheyla Rojas y el empresario Joaquín Ramírez son captados en un viaje, donde se muestra a Rojas posando junto a un automóvil de lujo y a ambos transitando en un espacio público interior.
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Luego de que programas como “Magaly TV, la firme” y “Amor y Fuego” emitieran imágenes donde Sheyla Rojas aparece junto a Joaquín Ramírez, la influencer publicó un video en el que se muestra sonriente, acompañado de la frase: “Te juro que en el momento en que dices ‘no quieres una relación’, el hombre más dulce entra en tu vida y te hace cambiar de opinión”.

El posteo llegó tras la difusión de fotografías que muestran a Rojas compartiendo momentos de cercanía con el excongresista y actual alcalde provincial de Cajamarca.

El mensaje llamó la atención de sus seguidores, quienes recordaron que la modelo había anunciado hace pocas semanas el fin de su relación con Luis Miguel Galarza Muro, conocido como Sir Winston, con quien vivió varios años en México.

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La exchica reality sorprendió en su cuenta de TikTok con un mensaje que parece una indirecta a su posible nuevo romance con el político peruano

La repentina ruptura y la rápida reaparición de Rojas en Perú, ahora vinculada a Ramírez, generó sorpresa entre su público. Varios usuarios en redes sociales comentaron el contraste entre el lujoso estilo de vida que Rojas llevó junto a Sir Winston y su nueva etapa en el país, esta vez de la mano de un personaje del ámbito político.

Durante los últimos días, el interés mediático sobre Sheyla Rojas aumentó, impulsado no solo por las imágenes difundidas sino también por su actividad en redes sociales. La frase elegida por la influencer fue interpretada como una señal de que podría estar iniciando una nueva relación sentimental, algo que sus seguidores no tardaron en comentar, destacando la velocidad con la que la exchica reality habría dejado atrás su anterior relación.

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Retrato de mujer rubia con camiseta verde y falda a cuadros. El fondo es una pared interior. Logotipo de TikTok y texto sobre relaciones sentimentales
Sheyla Rojas posa frente a la cámara mientras en pantalla se lee un mensaje sobre relaciones sentimentales publicado en su perfil de TikTok.

Lo que se sabe del vínculo entre Sheyla Rojas y Joaquín Ramírez

La difusión de imágenes por parte de “Magaly TV, la firme” mostró el automóvil de Joaquín Ramírez estacionado frente a la vivienda limeña de Sheyla Rojas, así como momentos donde la modelo lo saluda y le limpia los labios con la mano. Las cámaras también registraron a la pareja viajando junta a Cajamarca, ciudad donde Ramírez ejerce como alcalde. En las imágenes, ambos aparecen en actitud cercana y compartiendo actividades fuera de Lima, como se observó en los videos difundidos por los programas mencionados.

Ninguno de los dos ha dado declaraciones públicas sobre la naturaleza de su vínculo, lo que ha alimentado la curiosidad del público y la atención de la prensa de espectáculos. El caso cobra aún más notoriedad porque Joaquín Ramírez enfrenta investigaciones por presuntos delitos de lavado de activos y fraude en la administración de personas jurídicas, hechos relacionados con la Universidad Alas Peruanas. La situación judicial de Ramírez añade un matiz adicional al interés que despierta su cercanía con Rojas.

Parte frontal de vehículo blanco con persona en su interior. Textos: 31/07/26, Surco, Sheyla, Casa de Sheyla, Magaly TV, Sheyla coquetea con político, ATV vivo
Sheyla Rojas es captada dentro de un vehículo en Surco, Perú, el 31 de julio de 2026, en una imagen difundida por un programa televisivo.

Mientras tanto, la vida personal de la modelo concentra la atención del público tras su regreso de México y el final de su relación con Sir Winston. La rápida sucesión de acontecimientos ha mantenido a sus seguidores pendientes de cada nueva publicación o aparición mediática, buscando señales sobre el rumbo de su relación con Ramírez y el impacto que este nuevo capítulo podría tener en su imagen pública.

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