TV Azteca ya trabaja en el relevo de Javier Alatorre, según Ana María Alvarado, y el elegido es Manuel López San Martín

Ana María Alvarado aparece en un video de formato vertical, grabándose a sí misma mientras habla directamente a la cámara. La presentadora comenta sobre modificaciones en los noticieros de TV Azteca, con subtítulos en pantalla que resaltan información clave como "FUERTES CAMBIOS EN LOS NOTICIEROS DE AZTECA" y nombres de programas como "PRIMERA EN LÍNEA". Este contenido se presenta como una actualización o comentario sobre el ámbito periodístico y de entretenimiento en la televisión mexicana. Un banner inferior morado incluye texto informativo.

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Ana María Alvarado, periodista de Imagen Televisión y conductora de Sale el Sol, difundió este martes 4 de agosto de 2026 en un video de Instagram la versión no confirmada de que TV Azteca estaría preparando el relevo de Javier Alatorre en su noticiero estelar nocturno.

La ex colaboradora de Todo para la mujer indicó que la empresa habría elegido a Manuel López San Martín como el perfil a formar para ocupar ese espacio en el futuro, aunque no citó fuente directa ni documento alguno.

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“De fuertes cambios en los noticieros de TV Azteca. Aquí les tengo los detalles. Ahorita no mueven a Javier Alatorre porque él es la cara de las noticias en la noche. Así como, pues van agarrando a cada quien, Enrique Acevedo -Televisa- antes acá era Ciro Gómez Leyva -Imagen Televisión-, ahora es Nacho Lozano. Cada canal va poniendo su cara fuerte de las noticias”, expuso Ana María Alvarado en su publicación. La versión se basa únicamente en información que, según dijo, le llegó por vías que no reveló.

Javier Alatorre inició el debate en las redes sociales por sus polémicas declaraciones en cadena nacional (Foto: Captura de Pantalla)

La periodista explicó que Manuel López San Martín conduce actualmente el informativo de las 22:00 horas en ADN 40. Detalló que en ese espacio hay rotaciones con Roberto Ruiz y Christian Lara, y sostuvo: “Cuenta la leyenda que al que van a preparar para en unos años más adelante ponerlo en lugar de Javier Alatorre es a Manuel López San Martín. Así que esos movimientos habrá en TV Azteca, en los noticieros”.

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Rumores y falta de confirmación oficial

La declaración de Ana María Alvarado se da en un contexto de constantes rumores sobre ajustes en los equipos de conductores y periodistas en los principales noticieros de la televisión mexicana. Ninguna de las empresas involucradas, incluyendo TV Azteca, ha emitido hasta ahora confirmación sobre estos posibles movimientos.

En su mensaje, la periodista de Sale El Sol insistió en que, por ahora, Javier Alatorre se mantiene como la principal imagen de los noticieros nocturnos de la televisora. “Ahorita no mueven a Javier Alatorre porque él es la cara de las noticias en la noche”, reiteró. Sin embargo, la periodista sugirió que hay una estrategia para preparar una transición en los próximos años, sin aportar pruebas ni documentos que respalden la versión.

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Cada canal, dijo, busca consolidar figuras para encabezar su barra informativa: “Cada canal va poniendo su cara fuerte de las noticias”, señaló Alvarado en el mismo video.

Perfil profesional de Manuel López San Martín

Perfil profesional de Manuel López San Martín (Cuartoscuro)

Manuel López San Martín es politólogo, periodista y conductor mexicano con trayectoria en radio, prensa y televisión. Estudió Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Iberoamericana, donde fue presidente de la Asociación de Alumnos.

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Inició su carrera en medios a los 16 años escribiendo columnas de opinión y participando en la redacción de La Crónica. Ha recibido reconocimientos como el Premio Nacional de Periodismo en 2014 y un galardón del Club de Periodistas de México por innovación editorial.

En televisión, López San Martín conduce el programa nocturno República MX en ADN 40, canal filial de TV Azteca. Su experiencia incluye colaboraciones en Proyecto 40 y el Canal del Congreso.

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En prensa, publica la columna “Definiciones” en El Heraldo de México y ha escrito para Reforma, El Universal y El Financiero. En radio, fue titular de la segunda emisión de MVS Noticias durante casi nueve años, hasta diciembre de 2025, cuando la estación modificó su programación. Ha tenido presencia en W Radio, Radio Fórmula e Ibero 90.9.

Como autor, ha publicado libros sobre política nacional con Penguin Libros y fue moderador oficial del primer debate presidencial de 2024.

Reacciones y expectativas en el gremio

Éste es el grado de estudios de Javier Alatorre Crédito: Cuartoscuro

La publicación de Ana María Alvarado ha generado reacciones entre televidentes y periodistas, ante la posibilidad de cambios en la conducción de Hechos.