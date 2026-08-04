Morena vuelve a denunciar al PRI ante el INE: ‘sigue mintiendo pese a las sanciones’

La denuncia ingresada el pasado 3 de agosto acusa al líder priista de continuar con señalamientos contra el partido guinda pese a los lineamientos dictados por la Comisión de Quejas y Denuncias

Guardar

La dirigencia nacional de Morena presentó el pasado 3 de agosto una nueva queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) contra el presidente del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, por, presuntamente, seguir difundiendo contenido calumnioso pese a las medidas cautelares que la autoridad electoral ya le había impuesto días antes.

El origen del conflicto

El 29 de julio, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE determinó, de forma unánime, que diversas publicaciones del líder priista y de las cuentas oficiales de su partido podrían constituir calumnia en contra de Morena. El organismo ordenó retirar cinco publicaciones de Moreno Cárdenas y cuatro más difundidas o repostadas desde las cuentas del PRI.

PUBLICIDAD

La denuncia ingresada el pasado 3 de agosto acusa al líder priista de continuar con señalamientos contra el partido guinda pese a los lineamientos dictados por la Comisión de Quejas y Denuncias. (Morena)

Las expresiones señaladas incluían términos como:

“Narcogobierno”

“Narcopropagandista”

“Narcopolíticos”

“Narcodictadura”

“Cártel de Morena”

“Narcopartido”

Según la resolución, dichas frases atribuían falsamente a Morena vínculos con el narcotráfico y la delincuencia organizada, sin sustento probatorio. El INE, sin embargo, rechazó la tutela preventiva que Morena había solicitado para blindarse de futuras publicaciones similares, al considerar que se basaba en hechos inciertos.

PUBLICIDAD

La cuenta @PRI_Nacional publica este jueves una imagen con la pregunta “¿Qué dice aquí?” y la frase “Morena es un”, seguida de N, un arco de piedra y “partido”, en alusión fonética al calificativo

La reincidencia y las imágenes disimuladas

De acuerdo con la nueva denuncia de Morena, Moreno Cárdenas continuó difundiendo material audiovisual en el que insiste en los mismos señalamientos, ahora en formato de video. A la par, el PRI ha recurrido a imágenes con simbología encubierta para insinuar el mismo mensaje sin usar textualmente la palabra prohibida: un ejemplo documentado por medios locales fue una publicación con la leyenda “Morena es un N+”, acompañada de un arco y el signo “+”, una forma de eludir la resolución del INE mientras se conserva la alusión al narcotráfico.

Con este nuevo recurso, la representación de Morena ante el INE argumenta que el PRI desacata de manera reiterada una resolución ya firme.

La cuenta @PRI_Nacional difunde un diseño con texto “oculto” tras la orden del INE de retirar señalamientos similares; en redes se interpreta como un intento de eludir la medida cautelar sin violarla abiertamente

“No se le coarta la libertad de expresión”

Voceros de Morena insistieron en que la medida cautelar no representa censura hacia Alejandro Moreno, ya que las publicaciones señaladas fueron hechas desde su figura como presidente del comité nacional del PRI, y no como senador de la República, cargo desde el cual sí goza de fuero para expresar opiniones políticas.

PUBLICIDAD

La respuesta del PRI

El PRI ha calificado la resolución del INE como un acto de censura política y ha anunciado que impugnará la decisión, incluso ante instancias internacionales. Alejandro Moreno sostiene que el organismo electoral “protege a Morena” mientras el país enfrenta problemas de inseguridad más urgentes que atender.

El caso se suma a la creciente tensión entre ambos partidos rumbo al proceso electoral de 2027, en un contexto donde el uso de redes sociales para atacar al rival se ha convertido en un frente de disputa legal permanente ante el árbitro electoral.

PUBLICIDAD