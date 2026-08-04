Ruta Turística del Papa León XIV llega a Cajamarca: cuatro templos y nuevos atractivos religiosos

Robert Prevost y el Perú: a un año de la elección del papa León XIV que conquistó Chiclayo. (Foto: Agencia Andina)

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Cajamarca se prepara para el lanzamiento de la Ruta Turística del Papa León XIV, una iniciativa que busca consolidar la provincia de Santa Cruz como un destino clave del turismo religioso en el norte del Perú. Este recorrido, respaldado por ordenanzas regional y municipal, será presentado oficialmente en la ciudad durante la quincena de agosto, según informó la Agencia Andina.

Cuatro templos protagonistas de la nueva ruta

Ante ello, son cuatro atractivos religiosos directamente vinculados con la labor evangelizadora del actual pontífice, Robert Francis Prevost, quien lideró actividades pastorales en la provincia antes de asumir la máxima autoridad de la Iglesia católica.

Foto: Arzobispado de Lima

El circuito principal, denominado Ruta 1, contempla el Santuario de Litcán en el distrito de Pulán, la parroquia Inmaculada de Santa Cruz, la iglesia San Antonio de Padua de Chancaybaños y la iglesia San Agustín en Catache.

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Según declaraciones de Neri Huamán Cueva, titular de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur) de Cajamarca, el papa visitó los lugares que muestran la fe de la población. Además, precisó que esta provincia está considerada para su visita.

Proyección de la Ruta del Papa

Prevost desarrolló una intensa labor pastoral y social en la Diócesis de Chiclayo y en distintas localidades de la región Lambayeque entre 2015 y 2023. Durante ese periodo, también recorrió la provincia cajamarquina de Santa Cruz, fortaleciendo el vínculo entre la comunidad local y la Iglesia.

La ruta fue impulsada de manera coordinada por la Dircetur Cajamarca, la Municipalidad Provincial de Santa Cruz y la Iglesia, proceso que requirió cerca de un año de trabajo.

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Huamán Cueva destacó que Santa Cruz posee un notable patrimonio cultural, religioso y natural, integrado por iglesias, museos, áreas protegidas y otros atractivos turísticos.

Papa León XIV podría viajar a Perú en 2026. (Foto: Agencia Andina)

La Ruta del Papa no se limita al circuito principal. Dos recorridos adicionales, identificados como rutas 2 y 3, incluyen la plaza de Armas de Santa Cruz, el mirador Cotorumi, el museo Royma, las aguas termales de Chancaybaños, la zona arqueológica de Poro Poro y el Refugio de Vida Silvestre Bosques Nublados de Udima. Con estos espacios, el itinerario amplía su alcance e integra elementos de historia, naturaleza y cultura.

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El papa León XIV durante su labor pastoral en el norte del Perú, acompañando a comunidades en momentos de emergencia. (Captura "León de Perú" / Vatican News)

La funcionaria explicó que el lanzamiento de la Ruta se articulará con el circuito turístico de Lambayeque, lo que permitirá crear una red regional de destinos religiosos y culturales.

¿Cuándo llegará el papa al Perú?

El papa León XIV visitará el Perú durante la primera quincena de noviembre, en una jornada que contempla entre ocho y diez días de actividades en distintas regiones del país. El sumo pontífice desarrollará su itinerario en ciudades como Lima, Chiclayo, Piura, Cusco y Pucallpa, y se considera la inclusión de Puno e Iquitos en el recorrido oficial.

Durante este encuentro, el papa expresó entusiasmo por regresar a tierras peruanas, recordando especialmente su paso por Chiclayo y la cultura local, incluida la gastronomía tradicional de la región. León XIV manifestó también su esperanza de que la población peruana logre superar divisiones, fomente la unión nacional y fortalezca la planificación colectiva con miras al futuro.

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