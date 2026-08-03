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Aprueban medidas de protección solicitadas por Alejandra Tijerina en contra de Masad Altamimi

La influencer confirmó que un juez aprobó las medidas de protección tras la denuncia contra el participante de La Casa de los Famosos México 2026

Aprueban medidas de protección solicitadas por Alejandra Tijerina en contra de Masad Altamimi (Redes Sociales)
Aprueban medidas de protección solicitadas por Alejandra Tijerina en contra de Masad Altamimi (Redes Sociales)
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La influencer Alejandra Tijerina confirmó que un juez aprobó medidas de protección para ella luego de presentar una denuncia formal en contra de su expareja, el árabe Masad Altamimi, quien se encuentra participando en La Casa de los Famosos México 2026.

La creadora de contenido explicó en entrevista con La Mesa Caliente que decidió acudir ante las autoridades por el aumento de ataques y comentarios en redes sociales, una presión que, sostuvo, se intensificó después de que hizo pública su experiencia.

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“Acudí para que me dieran medidas de protección porque estoy teniendo mucho hate en las redes por situaciones que se presentaron antes, cuando éramos novios y también hace unas semanas. Gracias a Dios se pudieron autorizar en la audiencia”, dijo Tijerina.

Alejandra Tijerina y su novio Masad Altamimi (Foto: alejandratijerina)
Alejandra Tijerina y su novio Masad Altamimi (Foto: alejandratijerina)

Las medidas de protección buscan frenar referencias públicas y presuntas amenazas

La abogada Alondra Matías detalló en la entrevista que las medidas buscan impedir que Masad Altamimi continuara con declaraciones públicas sobre Tijerina, por referencias reiteradas en videos y transmisiones en vivo donde, según su versión, él mencionó la supuesta existencia de material audiovisual relacionado con ella.

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“Había un tema donde él y yo cortábamos y luego regresábamos y siempre había esta amenaza de ‘voy a enseñar los videos’”, señaló la influencer mexicana.

La exposición en La Casa de los Famosos México aceleró la decisión de denunciar

Alejandra Tijerina agregó en la charla que esas advertencias no fueron recientes y que formaron parte de la dinámica durante su relación. Aunque evitó dar detalles por la reserva del proceso judicial, sostuvo que actuó ahora por la exposición mediática de su expareja y por el efecto que podrían tener sus declaraciones durante el reality show de Televisa.

Hombre con ghutra y thobe blanco, brazos cruzados, frente a un fondo azul con texto "La Casa de los Famosos México" y dos micrófonos.
El influencer Masad Altamimi se presenta con los brazos cruzados ante un fondo azul brillante que lleva el nombre del programa La Casa de los Famosos México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Esto pasaba dentro de la relación, siempre había esta amenaza. El hecho de que yo esté haciendo esto hasta ahorita, es porque está en un programa que tiene mucha exposición, yo no quiero que diga lo de los videos y cosas que diga que no sean verdad”, expresó Tijerina refiriéndose a La Casa de los Famosos 2026.

Tijerina concluyó que su intención es detener el acoso que, aseguró, enfrentó y permitir que las autoridades determinen el curso del caso conforme a la ley.

En 2024 otra expareja de Altamimi hizo acusaciones públicas

La denuncia de Alejandra Tijerina no es el primer señalamiento público contra Masad Altamimi. En 2024, Melissa Navarro, otra de sus exparejas, aseguró haber vivido episodios de violencia física y psicológica durante la relación y dijo que, incluso después de la ruptura, siguió enfrentando ataques y comentarios negativos.

Melissa Navarro denunció a su expareja Masad Altamimi tras su ruptura

Navarro declaró entonces: “Fueron meses en los que tuve una relación y no solamente recibí maltratos físicos, sino también psicológicos. Yo creí que el hecho de poner fin a mi relación terminaría con todo el odio que la gente emana hacia mí y hacia mi persona, pero sinceramente no fue así”.

Altamimi ha negado de manera reiterada esas acusaciones previas. El influencer incluso dijo que se “blindaría” antes de entrar al programa.

A través de un video en sus historias, explicó que sostendría una reunión con sus abogados para dejar en orden distintos asuntos antes de permanecer aislado durante varias semanas dentro del reality. Con el nuevo señalamiento presentado ante la Fiscalía de la Ciudad de México, la controversia alrededor del participante volvió a intensificarse.

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