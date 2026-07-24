Rafael López Aliaga pide a Keiko Fujimori autorizar el uso de armas de fuego para serenos municipales

Rafael López Aliaga pidió a Keiko Fujimori autorizar el uso de armas de fuego para los serenos municipales como medida frente a la inseguridad ciudadana (Imagen Ilustrativa Infobae)

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, solicitó este jueves a la presidenta electa Keiko Fujimori autorizar el uso de armas de fuego para los serenos municipales como parte de una estrategia frente al incremento de la inseguridad ciudadana.

Durante un evento partidario en el distrito de Surco, el aspirante a teniente alcalde de Lima respaldó el proyecto del burgomaestre capitalino, Renzo Reggiardo, para implementar esta medida, así como un sistema de vigilancia con cámaras interconectadas e inteligencia artificial.

“Renzo está creando todo el sistema de una ciudad grande, que se llama C5, que son cámaras interconectadas a nivel de todo Lima”, afirmó. En esa línea, señaló que Reggiardo logró destrabar una donación cercana a los 300 millones de dólares que, según indicó, permaneció paralizada durante más de dos décadas.

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Seguidamente, respaldó el proyecto de ley planteado por su aliado político, quien busca facultar a los agentes municipales a utilizar armamento, al considerar que actualmente enfrentan a delincuentes sin las herramientas necesarias para protegerse.

El líder de Renovación Popular respaldó el proyecto de Renzo Reggiardo para dotar de armamento a los agentes municipales y crear un sistema de videovigilancia con cámaras interconectadas e inteligencia artificial

“No puede ser que un sereno saque su armita, pues ¿Qué vas a hacer con un tipo que te pega un balazo? Renzo está empeñado en darle arma y yo también. Vamos a darle arma al sereno”, agregó.

El dirigente afirmó que no expondrá a los trabajadores municipales a escenarios peligrosos en medio de la ola criminal que azota el país. “Yo no voy a poner a un sereno para que salga y lo maten. Yo di la orden en su momento. Al sereno se le respeta, no lo voy a poner nunca a que le metan un balazo”, sostuvo.

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Asimismo, planteó que el gobierno de Fujimori, quien asumirá la jefatura de Estado el próximo 28 de julio, permita el acceso a armas para los serenos mediante una disposición directa a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec).

“Tenemos un nuevo gobierno con la señora Fujimori, que nos autorice tener arma a cada sereno, eso es lo mínimo que podemos hacer”, indicó.

López Aliaga también resaltó el respaldo del cómico y excandidato presidencial Carlos Álvarez a su proyecto y planteó cambios en el sistema de justicia para enfrentar a las organizaciones criminales.

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Asimismo, calificó como “terrorismo urbano” el incendio ocurrido durante la madrugada de este miércoles en un barrio del centro histórico de Lima, que dejó 10 personas fallecidas, varias de ellas menores de edad, además de dos damnificados y dos viviendas inhabitables.

López Aliaga cuestionó que los serenos enfrenten a delincuentes sin herramientas suficientes y afirmó que no permitirá que sean enviados a situaciones de riesgo sin protección

“Ayer han asesinado a diez personas que no pagó cupo. Eso es culpa de toda la prensa de porquería que juntamente no reconoce el terrorismo urbano. Esa prensa tiene su haber o en su debe, tiene las muertes del terrorismo urbano que hemos denunciado y no han hecho caso. No han hecho caso nunca”, concluyó.

El fuego se registró en la calle Pisagua del barrio de Manzanilla, zona colindante con el distrito de La Victoria, y se extendió rápidamente hacia varias viviendas, según informaron vecinos del lugar.

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Algunos residentes declararon a medios locales que dos desconocidos habrían prendido fuego a las motocicletas que una familia utilizaba para transportar mercadería, lo que habría provocado que las llamas alcanzaran los inmuebles. Sin embargo, esta versión aún no ha sido confirmada por las autoridades.