López Aliaga señala que Alisson está “aceitado por Odebrecht” y pide revisar “qué pasa de noche” en la comuna de Bruce

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, arremetió este jueves contra los alcaldes Francis Allison (Magdalena) y Carlos Bruce (Surco), quienes aspiran a la Alcaldía de Lima en las elecciones de octubre próximo.
Durante un acto partidario en Surco, el exalcalde acusó a Allison, con quien se enfrentó días atrás en un cruce de declaraciones, de estar vinculado a intereses relacionados con la constructora brasileña Odebrecht.
López Aliaga afirmó, sin pruebas, que tanto Allison como Bruce están “aceitados” por la empresa brasileña y los calificó como los “candidatos de Odebrecht”, conocida mundialmente por protagonizar una de las mayores redes de sobornos internacionales.
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En otro momento de su intervención, sin mencionar directamente al alcalde de Surco —socio fundador y propietario de un restaurante—, cuestionó el crecimiento de su empresa y sostuvo que este merece una explicación.
“¿Cómo así, si el tipo está quebrado de repente ahora tiene tres restaurantes? ¿De dónde sale?”, manifestó antes de criticarlo por declarar que la privatización de los peajes fue un error y que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) debe retomar el cobro y el control de esos ingresos.
“Peaje sobre mi cadáver, peaje nunca más. Lo que vamos a hacer con el doctor (Luis) Rubio (candidato por Lima de Renovación Popular) va a demoler los peajes de la vida”, avanzó.
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Más adelante, pidió revisar lo que ocurre en esa comuna. “Cómo será esta municipalidad de Surco (...) ¿qué habrá? Debe ser Las mil y una noches. Habría que ver lo que pasa ahí, hay que ver qué pasa ahí de día y de noche", dijo entre risas.
Semanas atrás, Bruce declaró que la MML debe recuperar el control y el cobro de los peajes porque, según sostuvo, esa recaudación resulta esencial para financiar el mantenimiento de la infraestructura vial de la ciudad.
“Me parece irresponsable que no haya cobro de peajes, porque dentro de un año o año y medio hay que cambiar esa carpeta asfáltica. ¿De dónde va a sacar el municipio de Lima plata para hacer eso?”, señaló en diálogo con la radio Exitosa.
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El candidato remarcó que la falta de recaudación compromete la capacidad del municipio para ejecutar obras fundamentales en las vías, lo que, según indicó, afectaría el funcionamiento y la calidad del transporte en Lima.
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