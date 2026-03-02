Rafael López Aliaga invita a Pancho de Piérola a ‘La Noche de Barranco’ y profiere insulto transfóbico contra Javiera Arnillas

Durante la presentación de un libro de De Piérola —recientemente criticado por minimizar la muerte de una deportista y divulgar información falsa—, López Aliaga hizo comentarios en tono de burla sobre el episodio, reafirmando su postura transfóbica

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, recordó este lunes el acto transfóbico denunciado por la actriz Javiera Arnillas a mediados del año pasado, cuando relató un incidente que vivió con el expresentador de televisión en ‘La Noche de Barranco’.

El aspirante presidencial y favorito en los sondeos electorales asistió a la presentación de un libro escrito por De Piérola, quien en los últimos días estuvo en el centro de la polémica por minimizar la muerte de la deportista Lizeth Marzano y divulgar información falsa en su cuenta de X.

“Yo le dije: ‘Pancho, vamos a hacer la presentación en ‘La Noche de Barranco’, en tu sitio favorito, donde te hiciste famosísimo’”, expresó entre risas el exalcalde durante el evento.

Arnillas, también activista por los derechos LGBTI, difundió en julio de 2025 dos videos en los que denunciaba el “mensaje de odio con misgendering” emitido por de De Piérola, a raíz de una imagen en la que ambos aparecen juntos en la barra del local.

Javiera Arnillas, activista LGBTI, difundió videos relatando el incidente y cuestionó la negativa de De Piérola a reconocer su identidad de mujer trans

“Dices que no te acuerdas de esa noche, no sabes quién soy, no sabes qué pasó porque estabas borracho. Sin embargo, luego confirmas lo que pasó (un beso) y dices que parezco mujer, que me visto como mujer, que me puedo vestir como quiera, pero que no soy mujer. ¿Por qué tanto miedo de llamarme como lo que soy? Mujer trans. Y no, el mundo no se va a acabar si me respetas y me llamas como lo que soy. ¿Qué es lo que tanto te cuesta?”, señaló en uno de los videos.

“Me acusas de haberte tendido una trampa (...) no le llames trampa a lo que fue química. Tú me viste y te gusté. Así de simple. ¿Y culpar al alcohol? Pues sí, yo también estaba pasada de copas ese día y pasó lo que pasó. Me viste, te atraje, ¿y ahora quieres culparme de eso? No, yo no te engañé (...) No soy un peligro, tengo derecho de existir sin tener que estar dándole explicaciones a nadie”, agregó.

La actriz, quien reside en España, consideró en su momento que De Piérola perdió una oportunidad para “cambiar” sus “discursos transodiantes” y de “haber reencauzado” su carrera, algo que no ocurrió porque fue despedido de la televisora Bethel, donde entonces trabajaba.

López Aliaga afirmó haber recordado aquel episodio para “usar el arma de quien te agrede” y aprovechando que el expresentador —luego también retirado de Panamericana TV— está “en tendencia número uno” por difundir información falsa sobre el bombardeo a una escuela femenina en Irán, como denunció el delegado de la agencia EFE en Perú, Fernando Gimeno.

El evento de presentación del libro de De Piérola se realizó en un contexto de polémica por la difusión de información falsa sobre un bombardeo en Irán

“Este chico me dice que se equivocó (...) Yo también al ver la foto (con Javiera) dije: clarísimo, es una mujer, me parece... Es una therian mujer. Le dije: ‘Pancho, tranquilo. (...) es el momento del awareness’ (en referencia al término de marketing)”, dijo con tono transfóbico.

“Tienes que usar el arma del que te agrede a tu favor. (...) Quiero terminar esto agradeciendo a todo este panel, a ustedes, pero decirles que esta noche están todos invitados barra libre en ‘La Noche de Barranco’”, volvió a carcajear al término de su intervención.

El exalcalde ha expresado abiertamente su oposición a la comunidad LGBTI y al aborto, y aseguró que desde hace cuarenta años se flagela como parte de un compromiso de celibato, además de afirmar que está “enamorado” de la Virgen María.