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Midagri destrabará 35 obras paralizadas por S/ 140 millones para impulsar el acceso al agua

El ministro Marco Vinelli señaló que la estrategia del sector también contempla ampliar el acceso al crédito, fortalecer la asistencia técnica y promover la organización de productores para elevar la productividad y la competitividad en el agro

Según el ministro, buena parte de estas iniciativas busca mejorar el acceso al agua en zonas rurales, especialmente en las áreas altoandinas.
Según el ministro, buena parte de estas iniciativas busca mejorar el acceso al agua en zonas rurales, especialmente en las áreas altoandinas. Foto: Andina
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El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) anunció que pondrá nuevamente en marcha 35 proyectos que permanecían paralizados y que representan una inversión de S/ 140 millones. La medida, adelantada por el ministro Marco Vinelli, busca fortalecer la infraestructura vinculada al abastecimiento de agua para pequeños productores de distintas regiones del país.

Según explicó el titular del sector, una parte importante de estas iniciativas está orientada a mejorar la disponibilidad hídrica en zonas rurales, especialmente en áreas altoandinas donde los agricultores enfrentan mayores dificultades para asegurar agua durante todo el año. “Gran parte de estas obras están relacionadas con asegurar el acceso al agua para pequeños productores del país”, señaló.

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Proyectos de reservorios y presencia en el campo

El ministro indicó que uno de los objetivos inmediatos es reactivar reservorios de pequeña escala ubicados en la sierra. “Hay que activar esos proyectos pequeños de reservorios en la parte altoandina para que los productores puedan tener acceso al agua”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que el crecimiento del agro depende de tres condiciones básicas: agua, crédito y asistencia técnica. En esa línea, anunció que el sector buscará reforzar su presencia territorial. “Vamos a acercar el ministerio al campo nuevamente. Para ello, necesitamos precisamente de estos tres elementos”, expresó.

De acuerdo al ministro, el desarrollo del sector agrario requiere tres pilares fundamentales: acceso al agua, financiamiento y asistencia técnica.
De acuerdo al ministro, el desarrollo del sector agrario requiere tres pilares fundamentales: acceso al agua, financiamiento y asistencia técnica. Foto: difusión

Menor acceso al crédito en la agricultura familiar

En materia financiera, Vinelli señaló que el acceso al financiamiento continúa siendo una de las principales limitaciones de la agricultura familiar. De acuerdo con la evaluación del sector, apenas uno de cada diez pequeños productores logra obtener un préstamo formal.

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Hemos encontrado que solo 1 de cada 10 pequeños productores accede al crédito. Por ello es importante ampliar esa cobertura para el financiamiento de sus cultivos”, manifestó. El ministro adelantó que se trabajará en la simplificación de los trámites para acceder a los créditos del Banco Agropecuario.

Garantías y reducción de tasas

El titular del Midagri explicó que la propuesta contempla mecanismos de garantía que permitan reducir el riesgo de las operaciones financieras y facilitar mejores condiciones para los agricultores.

“La idea es otorgarle garantías para que el riesgo de sus operaciones disminuya y, con ello, su tasa de interés pueda ser más baja de la que es actualmente”, puntualizó. Añadió que la política pública debe concentrarse en respaldar a la agricultura familiar y al pequeño productor, mientras la agricultura moderna continúa su propio proceso de expansión.

El titular de la cartera indicó que se simplificarán los requisitos para acceder a los créditos del Banco Agropecuario
El titular de la cartera indicó que se simplificarán los requisitos para acceder a los créditos del Banco Agropecuario. Foto: IPE

Asistencia técnica y productividad

Otro de los ejes mencionados por Vinelli fue el fortalecimiento de la asistencia técnica en el campo. El ministro remarcó que el acompañamiento productivo resulta clave para mejorar los rendimientos y la competitividad de las unidades agrarias familiares.

Es fundamental para elevar su productividad y competitividad”, sostuvo. La estrategia apunta a combinar infraestructura, financiamiento y soporte técnico para incrementar la capacidad productiva de los agricultores de menor escala.

Impulso a la ganadería y a los camélidos sudamericanos

El ministro también abordó la situación de la ganadería, en particular la vinculada a los camélidos sudamericanos. Señaló que el sector busca promover organizaciones comunales que permitan generar mayor valor agregado en las zonas productoras.

“Hemos planteado que las personas que se dedican a la ganadería, en especial a los camélidos sudamericanos, puedan hacer organizaciones a través de sus comunidades con empresas comunales para generar mayor valor local”, indicó. Como ejemplo, mencionó experiencias de productores que lograron exportar directamente tops de fibra de alpaca hacia Italia y otros mercados internacionales.

El sector plantea impulsar organizaciones comunales para generar mayor valor en las zonas productoras.
El sector plantea impulsar organizaciones comunales para generar mayor valor en las zonas productoras. Foto: El Peruano

Directriz de mayor presencia estatal

Finalmente, Vinelli aseguró que el Gobierno ha dado instrucciones para reforzar la presencia del Estado en las zonas rurales y atender directamente los problemas de la población agraria.

“La presidenta nos dijo el domingo pasado en el primer Consejo de Ministros: queremos un Estado presente, que esté directamente en el campo, que los ministros viajen y hablen con la población para resolver sus problemas directamente ahí”, puntualizó.

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