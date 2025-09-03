Perú

Analfabetismo en mujeres rurales mayores de 60 años en Perú impulsa nominación al Premio de la UNESCO

En distintas regiones andinas, una iniciativa educativa busca transformar la vida de madres y abuelas que por décadas quedaron fuera del sistema escolar y hoy enfrentan obstáculos para acceder a servicios básicos y oportunidades

Evelin Meza Capcha

Por Evelin Meza Capcha

Guardar
Más del 58% de las
Más del 58% de las mujeres rurales mayores de 60 años en Perú no sabe leer ni escribir, según datos del INEI.

En pleno 2025, el analfabetismo en el Perú sigue siendo un reto pendiente, sobre todo en el ámbito rural y entre las mujeres mayores. Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), un 58% de las mujeres rurales mayores de 60 años no sabe leer ni escribir, una cifra que evidencia una deuda histórica con la educación y la igualdad de género.

Mientras en las ciudades la alfabetización avanza con mayor rapidez, en las comunidades rurales la realidad se mantiene casi inmóvil, perpetuando un círculo de exclusión social que golpea directamente a miles de familias.

Un reconocimiento global para una causa local

En este contexto, la Fundación Dispurse ha sido nominada al Premio Internacional de Alfabetización de la UNESCO, cuyo lema este año es “Promover la alfabetización en la era digital”. El programa de la organización trabaja en comunidades rurales de Cajamarca y Cusco, donde combina materiales impresos, acompañamiento presencial y la app educativa FOCUS, diseñada para ayudar a las mujeres a aprender a leer, escribir y calcular en horarios compatibles con sus labores cotidianas.

La Fundación Dispurse fue nominada
La Fundación Dispurse fue nominada al Premio Internacional de Alfabetización de la UNESCO por su programa en comunidades rurales de Cajamarca y Cusco.

El objetivo no es solo enseñar contenidos básicos, sino también garantizar que estas mujeres puedan ejercer sus derechos y participar activamente en su entorno social.

“Aprender a leer cambia la vida entera”

Para Ruth Anastacio, gerente de operaciones de Dispurse en Perú, el impacto de la alfabetización es inmediato y transformador:

“Cuando una mujer aprende a leer y escribir, cambia su vida entera. He visto madres que, después de alfabetizarse, pueden ayudar a sus hijos con las tareas, realizar trámites que antes les parecían imposibles o incluso emprender un pequeño negocio. El analfabetismo en el Perú no es un tema menor, es una barrera que mantiene a miles de mujeres en silencio, sin poder ejercer plenamente sus derechos”, afirmó.

Este testimonio refleja cómo el acceso a la alfabetización no solo mejora la vida personal, sino que también fortalece a las familias y a las comunidades enteras.

El impacto social del analfabetismo

No saber leer ni escribir limita el acceso a servicios básicos de salud, programas sociales y educación familiar. Muchas mujeres rurales no pueden comprender las indicaciones médicas, completar formularios oficiales ni acompañar adecuadamente la educación de sus hijos. Esta brecha educativa genera un círculo intergeneracional de pobreza y desigualdad que se perpetúa en el tiempo.

La UNESCO estima que a nivel mundial existen alrededor de 763 millones de adultos sin competencias básicas de alfabetización, y casi dos tercios de ellos son mujeres. En América Latina, aunque los indicadores han mejorado, los sectores rurales e indígenas continúan siendo los más afectados.

El programa educativo utiliza la
El programa educativo utiliza la app FOCUS junto con materiales impresos y acompañamiento presencial para promover la alfabetización en zonas rurales.

Innovación con enfoque digital

Uno de los aspectos que más resalta la nominación es la capacidad del programa para integrar competencias digitales en contextos de alta vulnerabilidad. En regiones donde la conectividad es limitada, la app FOCUS ofrece contenidos accesibles y adaptados a los niveles de aprendizaje de cada usuaria, mientras que las educadoras locales refuerzan el proceso con apoyo presencial.

Este modelo híbrido ha permitido que mujeres adultas, que nunca tuvieron acceso a la escuela, avancen en su proceso de alfabetización con independencia y confianza.

Nominación a través de la COMIUNESCO

La Comisión Nacional Peruana de Cooperación con la UNESCO (COMIUNESCO) fue la entidad encargada de presentar la candidatura de Dispurse al premio internacional. Esta nominación representa un reconocimiento no solo a la fundación, sino también al compromiso de las comunidades locales que han abrazado la alfabetización como un derecho indispensable.

El premio, que se entrega desde 1967, distingue proyectos que promueven soluciones innovadoras contra el analfabetismo en todo el mundo. En el pasado, han sido reconocidas iniciativas de países como India, Sudáfrica y Colombia.

Un reto pendiente en el Perú

A pesar de este avance, el analfabetismo sigue siendo un desafío urgente en el Perú. Reducir la brecha educativa es un acto de justicia y de equidad que impacta directamente en el desarrollo nacional. Expertos en educación sostienen que alfabetizar no solo abre la puerta a la educación formal, sino también a la ciudadanía plena y a mayores oportunidades económicas.

El reconocimiento internacional a Dispurse coloca al Perú en la agenda global de la lucha contra el analfabetismo, pero también recuerda que el camino aún es largo. Según el Ministerio de Educación, los esfuerzos deben enfocarse en políticas públicas sostenibles, formación de educadores comunitarios y la expansión de tecnologías inclusivas para llegar a las poblaciones más alejadas.

Alfabetización como motor de desarrollo

Más allá del reconocimiento, la experiencia de Dispurse en Cajamarca y Cusco demuestra que invertir en alfabetización genera un efecto multiplicador: mejora la economía familiar, fortalece la participación ciudadana y abre oportunidades de desarrollo en territorios históricamente olvidados.

En palabras de especialistas en inclusión educativa, cada mujer que logra superar el analfabetismo se convierte en un agente de cambio en su comunidad, capaz de inspirar a las nuevas generaciones y romper con el ciclo de pobreza heredado.

Temas Relacionados

alfabetizaciónmujeres ruralesUNESCOperu-noticiasPremio Internacional de Alfabetización

Más Noticias

Kábala martes 2 de setiembre de 2025: mira los números ganadores y el video de la jugada de la suerte

La Kábala celebra tres sorteos a la semana, cada martes, jueves y sábado, después de las 20:30 horas. Averigüe si fue el afortunado ganador del premio mayor

Kábala martes 2 de setiembre

Mujeres jóvenes lideran más del 50 por ciento de las mipymes formales en Perú

Un reciente estudio del Ministerio de la Producción muestra que el emprendimiento femenino juvenil está ganando terreno y que cada vez más peruanas transforman sus ideas en negocios formales que fortalecen la economía nacional

Mujeres jóvenes lideran más del

La carrera 6K que celebra la valentía de los Bomberos Voluntarios del Perú

El campus de la Pontificia Universidad Católica del Perú se prepara para recibir a cientos de participantes en una jornada que combina deporte, solidaridad y conciencia social, con actividades dirigidas a grandes y pequeños

La carrera 6K que celebra

Magaly Medina califica de “patético” a Guillermo Dávila y el cantante responde a las duras críticas

El cantante venezolano prefirió no entrar en confrontaciones directas y compartió un mensaje en redes, mientras sus fans salieron en su defensa tras los duros comentarios de la conductora de espectáculos

Magaly Medina califica de “patético”

Loreto: se registró sismo de magnitud 4.1 en Alto Amazonas

El movimiento comenzó a las 23:40 hora local

Loreto: se registró sismo de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Abogado de Betssy Chávez alerta

Abogado de Betssy Chávez alerta de presunta suplantación en audiencia, pero era él quien había ingresado tres veces a la sesión

Juan José Santiváñez confirma que sostuvo encuentro clandestino con el abogado de Sada Goray en el bar Cordano: “Es mi amigo”

“Betssy Chávez presenta parámetros normales y deshidratación leve”, pese a 10 días de huelga de hambre, revela Fiscalía

Congreso: Proponen declarar persona no grata a Claudia Sheinbaum y la acusan de tener “vínculos probados con el narcotráfico”

Rafael López Aliaga alista denuncia penal contra ministro César Sandoval por frenar tren Lima-Chosica: “No puede quedar así”

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina califica de “patético”

Magaly Medina califica de “patético” a Guillermo Dávila y el cantante responde a las duras críticas

Mayra Goñi sorprende a Neutro con unas zapatillas de más de mil soles por su cumple

Este es el lujoso Ferrari que Jefferson Farfán regaló a Roberto Guizasola: “Llego a mi casa y me encuentro con esta bebé”

Magaly Medina pide disculpas a Angye Zapata por error en ampay: “Fue un error garrafal de mi equipo”

Ángelo Campos, arquero de Alianza Lima, es captado con misteriosa mujer de madrugada

DEPORTES

Wilder Cartagena supera una dura

Wilder Cartagena supera una dura lesión y se reincorpora a los entrenamientos del Orlando City de la MLS

DT de Sydney FC soltó inesperado elogio a Piero Quispe: “Que venga en su mejor momento es fantástico para el club y la liga”

Pedro Gallese no pierde la esperanza de alcanzar el repechaje para el Mundial 2026: “Esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa”

¿Leyendas de Real Madrid y Barcelona en el Estadio Monumental de Lima? Lo que se sabe del partido entre figuras mundiales

Nolberto Solano demuestra optimismo con miras a su debut con Pakistán por la clasificación a la Copa Asiática Sub-23: “Estamos para competir”