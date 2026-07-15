Caen tres extorsionadores en SJM: tenían explosivos y confesaron amenazar a transportistas y negocios de Lima Sur

Un operativo en San Juan de Miraflores permitió la captura de tres presuntos extorsionadores. Las autoridades incautaron explosivos y señalaron que los intervenidos estarían vinculados a amenazas contra empresas de transporte y negocios. Fuente: TV Perú Noticias

Tres presuntos extorsionadores de pequeños negocios y empresas de transporte de Lima Sur fueron capturados en San Juan de Miraflores. Los detenidos serían integrantes de la banda criminal denominada “La nueva Jauría del Sur”, organización investigada por presuntamente amenazar a sus víctimas para exigir el pago de cupos. Durante el operativo, los agentes incautaron una granada ofensiva, además de dinamita, mecha e iniciador.

Según informó el jefe de la Región Policial Lima Centro, general PNP Jorge Luis Castillo Vargas, los intervenidos estarían vinculados a amenazas contra una empresa de transporte de colectivos que opera entre Villa El Salvador y Ancón. La modalidad delictiva que se les atribuye consistía en utilizar explosivos para intimidar a sus víctimas y obligarlas a pagar los denominados “cupos”.

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Durante la presentación del caso, difundida por TV Perú Noticias, la autoridad policial señaló que los detenidos fueron encontrados con materiales que serán sometidos a pericias para determinar su uso y posible relación con otros hechos de extorsión. “Estos tres teléfonos van a ser llevados justamente a la unidad especializada a fin de que puedan recoger toda esta información”, declaró Castillo Vargas sobre los equipos celulares incautados.

Una figura encapuchada empuña un arma en primer plano, mientras agentes policiales detienen a presuntos extorsionadores de 'La nueva Jauría del Sur' en San Juan de Miraflores, Lima. (Composición: Infobae Perú)

Detenidos portaban explosivos y reconocieron dedicarse a la extorsión en Lima sur

La intervención permitió a los agentes decomisar materiales explosivos que, según la Policía, evidencian la peligrosidad de la organización investigada. Entre los objetos encontrados figuraba una granada ofensiva, un artefacto que contiene esquirlas y puede generar mayores daños durante una eventual detonación.

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El general Jorge Luis Castillo Vargas explicó que la Policía encontró los elementos necesarios para activar un explosivo. “Tenemos una dinamita con mecha y un iniciador. Completo para prácticamente (ser utilizado). Acá tenemos personas que no estiman la vida humana, no tienen ningún reparo por la vida humana para poder estallar este explosivo y que las consecuencias pueden ser fatales para las personas que estén cerca”, señaló.

La autoridad policial indicó que los equipos celulares encontrados serán revisados por personal especializado con el objetivo de identificar posibles comunicaciones relacionadas con las presuntas actividades ilícitas de la banda. Hasta el momento, los detenidos habrían reconocido ante los agentes que se dedicaban a la extorsión, según informó Castillo Vargas.

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Un informe del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público demuestra el aumento de ataques mortales y heridos en rutas de transporte público| Fuente: Ministerio Público (Eduardo Escobar Zevallos/Julio Salcedo Quesada)

“Tenemos la versión de ellos, que aceptan que se dedican a la extorsión, y por los elementos que se les encuentran, como una dinamita con mecha, un iniciador y una granada, se va a continuar con las diligencias”, declaró el jefe policial.

Extorsionadores serían miembros de “La nueva Jauría del Sur” y registran antecedentes

La Policía identificó a los tres intervenidos como presuntos integrantes de “La nueva Jauría del Sur”. Ellos fueron detenidos cuando se movilizaban en dos motocar, según informó la Región Policial Lima Centro.

Los capturados fueron identificados como Andy Eulogio Palomino, de 30 años, quien registra antecedentes por un delito contra el patrimonio en 2025. También fue detenido Alonso Alberto Tadeo, de 29 años, con antecedentes por delito contra el patrimonio y hurto en 2017. El tercer intervenido es Jean Paul Jair Vilcapuma Cárdenas, quien cuenta con antecedentes por tráfico ilícito de drogas y hurto registrados en 2026.

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Extorsión y violencia en el transporte: bus de Vipusa atacado con pasajeros a bordo en plena ruta. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

De acuerdo con el general Castillo Vargas, la investigación continúa para determinar el alcance de las actividades de la organización criminal y establecer si existen más personas involucradas.

“Estamos hablando de sujetos que integrarían una banda dedicada a extorsionar a una empresa de transporte de colectivos que opera entre Villa El Salvador y Ancón”, indicó el jefe de la Región Policial Lima Centro.

La Policía continuará con las pericias a los explosivos y dispositivos incautados mientras el caso queda en manos de las autoridades competentes para definir la situación legal de los detenidos.