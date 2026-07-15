Perú

Caen tres extorsionadores en SJM: tenían explosivos y confesaron amenazar a transportistas y negocios de Lima Sur

Los tres intervenidos serían parte de “La nueva Jauría del Sur”, banda investigada por extorsionar a transportistas y negocios de Lima Sur. La Policía les incautó una granada ofensiva, dinamita, mecha e iniciador

Guardar
Google icon
Un operativo en San Juan de Miraflores permitió la captura de tres presuntos extorsionadores. Las autoridades incautaron explosivos y señalaron que los intervenidos estarían vinculados a amenazas contra empresas de transporte y negocios. Fuente: TV Perú Noticias

Tres presuntos extorsionadores de pequeños negocios y empresas de transporte de Lima Sur fueron capturados en San Juan de Miraflores. Los detenidos serían integrantes de la banda criminal denominada “La nueva Jauría del Sur”, organización investigada por presuntamente amenazar a sus víctimas para exigir el pago de cupos. Durante el operativo, los agentes incautaron una granada ofensiva, además de dinamita, mecha e iniciador.

Según informó el jefe de la Región Policial Lima Centro, general PNP Jorge Luis Castillo Vargas, los intervenidos estarían vinculados a amenazas contra una empresa de transporte de colectivos que opera entre Villa El Salvador y Ancón. La modalidad delictiva que se les atribuye consistía en utilizar explosivos para intimidar a sus víctimas y obligarlas a pagar los denominados “cupos”.

PUBLICIDAD

Durante la presentación del caso, difundida por TV Perú Noticias, la autoridad policial señaló que los detenidos fueron encontrados con materiales que serán sometidos a pericias para determinar su uso y posible relación con otros hechos de extorsión. “Estos tres teléfonos van a ser llevados justamente a la unidad especializada a fin de que puedan recoger toda esta información”, declaró Castillo Vargas sobre los equipos celulares incautados.

Persona encapuchada y con pistola en primer plano; al fondo, tres personas con chalecos azules interactúan en un entorno urbano nocturno
Una figura encapuchada empuña un arma en primer plano, mientras agentes policiales detienen a presuntos extorsionadores de 'La nueva Jauría del Sur' en San Juan de Miraflores, Lima. (Composición: Infobae Perú)

Detenidos portaban explosivos y reconocieron dedicarse a la extorsión en Lima sur

La intervención permitió a los agentes decomisar materiales explosivos que, según la Policía, evidencian la peligrosidad de la organización investigada. Entre los objetos encontrados figuraba una granada ofensiva, un artefacto que contiene esquirlas y puede generar mayores daños durante una eventual detonación.

PUBLICIDAD

El general Jorge Luis Castillo Vargas explicó que la Policía encontró los elementos necesarios para activar un explosivo. “Tenemos una dinamita con mecha y un iniciador. Completo para prácticamente (ser utilizado). Acá tenemos personas que no estiman la vida humana, no tienen ningún reparo por la vida humana para poder estallar este explosivo y que las consecuencias pueden ser fatales para las personas que estén cerca”, señaló.

La autoridad policial indicó que los equipos celulares encontrados serán revisados por personal especializado con el objetivo de identificar posibles comunicaciones relacionadas con las presuntas actividades ilícitas de la banda. Hasta el momento, los detenidos habrían reconocido ante los agentes que se dedicaban a la extorsión, según informó Castillo Vargas.

Un informe del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público demuestra el aumento de ataques mortales y heridos en rutas de transporte público| Fuente: Ministerio Público (Eduardo Escobar Zevallos/Julio Salcedo Quesada)
Un informe del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público demuestra el aumento de ataques mortales y heridos en rutas de transporte público| Fuente: Ministerio Público (Eduardo Escobar Zevallos/Julio Salcedo Quesada)

“Tenemos la versión de ellos, que aceptan que se dedican a la extorsión, y por los elementos que se les encuentran, como una dinamita con mecha, un iniciador y una granada, se va a continuar con las diligencias”, declaró el jefe policial.

Extorsionadores serían miembros de “La nueva Jauría del Sur” y registran antecedentes

La Policía identificó a los tres intervenidos como presuntos integrantes de “La nueva Jauría del Sur”. Ellos fueron detenidos cuando se movilizaban en dos motocar, según informó la Región Policial Lima Centro.

Los capturados fueron identificados como Andy Eulogio Palomino, de 30 años, quien registra antecedentes por un delito contra el patrimonio en 2025. También fue detenido Alonso Alberto Tadeo, de 29 años, con antecedentes por delito contra el patrimonio y hurto en 2017. El tercer intervenido es Jean Paul Jair Vilcapuma Cárdenas, quien cuenta con antecedentes por tráfico ilícito de drogas y hurto registrados en 2026.

Extorsión y violencia en el transporte: bus de Vipusa atacado con pasajeros a bordo en plena ruta. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión
Extorsión y violencia en el transporte: bus de Vipusa atacado con pasajeros a bordo en plena ruta. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

De acuerdo con el general Castillo Vargas, la investigación continúa para determinar el alcance de las actividades de la organización criminal y establecer si existen más personas involucradas.

“Estamos hablando de sujetos que integrarían una banda dedicada a extorsionar a una empresa de transporte de colectivos que opera entre Villa El Salvador y Ancón”, indicó el jefe de la Región Policial Lima Centro.

La Policía continuará con las pericias a los explosivos y dispositivos incautados mientras el caso queda en manos de las autoridades competentes para definir la situación legal de los detenidos.

Temas Relacionados

San Juan de MirafloresPNPExtorsiónperu-noticias

Más Noticias

Los K2 Black Panther de Perú vs. los Leopard 2A4CHL de Chile: ¿qué tanque de guerra tiene mayor poder de combate?

La comparación entre ambos vehículos revela diferencias en automatización, sistemas electrónicos, movilidad y capacidad ofensiva, factores clave en los escenarios modernos de combate terrestre

Los K2 Black Panther de Perú vs. los Leopard 2A4CHL de Chile: ¿qué tanque de guerra tiene mayor poder de combate?

Cortes de luz en cinco distritos de Lima y Callao este 15 de julio: consulta las zonas afectadas y horarios de suspensión

Algunas interrupciones se prolongarán hasta por 12 horas, dependiendo de la zona donde se ejecuten los trabajos de mantenimiento

Cortes de luz en cinco distritos de Lima y Callao este 15 de julio: consulta las zonas afectadas y horarios de suspensión

Dos ciudadanos alemanes fueron hallados con vida en el Valle del Colca después de varias horas de búsqueda y una operación conjunta de rescate

Las autoridades exhortaron a los viajeros a informar sus rutas y respetar los senderos autorizados para evitar nuevos incidentes

Dos ciudadanos alemanes fueron hallados con vida en el Valle del Colca después de varias horas de búsqueda y una operación conjunta de rescate

Vanessa López anuncia acciones legales contra Magaly Medina por difundir videos privados donde aparece la hija de Jefferson Farfán

La influencer cuestionó que el material se emitiera “sin censura” y denunció que se expuso a amigas que no son mediáticas, incluida la hija mayor de Jefferson Farfán.

Vanessa López anuncia acciones legales contra Magaly Medina por difundir videos privados donde aparece la hija de Jefferson Farfán

Rebaza Acosta acusa a la FPV de no contar con seguro tras lesión de Gianella Chanca: “La llevaron a una clínica a presión”

Jonel Córdova, presidente del club chalaco, aseguró que la joven voleibolista tuvo que ser trasladada a un centro médico financiado por la institución, debido a que la Federación no cuenta con un seguro médico para sus deportistas

Rebaza Acosta acusa a la FPV de no contar con seguro tras lesión de Gianella Chanca: “La llevaron a una clínica a presión”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Jorge Nieto a Keiko Fujimori: “Considere las rutas para la libertad del presidente Castillo dentro del marco constitucional”

Jorge Nieto a Keiko Fujimori: “Considere las rutas para la libertad del presidente Castillo dentro del marco constitucional”

Informe del JNE propone aceptar la declinación de Rafael López Aliaga al Senado y convocar a su accesitario

Dos denuncias, dos jóvenes, el mismo patrón: el acoso sexual que acorrala al exministro de Trabajo Freddy Solano

Elecciones Regionales y Municipales 2026: Sorteo de miembros de mesa será el 24 de julio

Abogado que gestionó el informe de la ONU a favor de Pedro Castillo estuvo preso más de 11 años por terrorismo

ENTRETENIMIENTO

Vanessa López anuncia acciones legales contra Magaly Medina por difundir videos privados donde aparece la hija de Jefferson Farfán

Vanessa López anuncia acciones legales contra Magaly Medina por difundir videos privados donde aparece la hija de Jefferson Farfán

Ethel Pozo revela que María Pía Copello fue la mediadora para su entrevista de hoy con Magaly Medina

Christian Domínguez le habría advertido a Ethel Pozo sobre Janet Barboza y Edson Dávila: “No son tus amigos”

El dardo de iOA a Laura Spoya en YouTube: “Huv...a la gente que sale, toma, maneja y choca”

Magaly Medina y Ethel Pozo por primera vez frente a frente: la historia de rivalidades y enfrentamientos públicos que anteceden el encuentro

DEPORTES

Rebaza Acosta acusa a la FPV de no contar con seguro tras lesión de Gianella Chanca: “La llevaron a una clínica a presión”

Rebaza Acosta acusa a la FPV de no contar con seguro tras lesión de Gianella Chanca: “La llevaron a una clínica a presión”

Lucciana Pérez debuta con victoria e inicia la defensa del doblete conquistado en el W35 de São Paulo

Yoshimar Yotún evocó un pasaje desconocido con Perú en el Mundial 2018 que dejó sorprendido a Ricardo Gareca

La dura autocrítica de Luis Advíncula sobre su rendimiento en el Apertura con Alianza Lima: “Fui importante de otra manera”

La ‘amenaza’ que le hizo Yoshimar Yotún a Gianluca Lapadula tras su llegada a Universitario y el cruce ante Sporting Cristal