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Megaoperativo en Lima Norte: PNP desarticula seis bandas criminales y rescata a 70 víctimas de trata de personas

La intervención policial permitió capturar a ocho requisitoriados, intervenir a 400 personas y decomisar droga durante operaciones simultáneas

En un operativo en Lima Norte, la Policía intervino a 180 personas en un centro nocturno y rescató a 70 mujeres extranjeras presuntas víctimas de trata. Además, halló droga, armas punzocortantes y dinero en efectivo. (Crédito: Tv Perú)
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La Policía Nacional del Perú (PNP) ejecutó un megaoperativo nocturno en Lima Norte que derivó en la desarticulación de seis bandas criminales y el rescate de más de 70 mujeres extranjeras víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual, según informó la agencia Andina Noticias. La acción se desplegó de forma simultánea en distintos puntos de la zona y se extendió desde la noche hasta la madrugada.

Al frente del operativo estuvo el comandante general de la PNP, el general de Policía Óscar Arriola, quien contó con el respaldo del jefe de la Región Policial Lima, el general de Policía Jorge Castillo, y del jefe del Escuadrón Verde, el coronel de Policía Carlos Alcántara. El despliegue respondió a directrices del ministro del Interior, César Astudillo Salcedo, en el marco de la estrategia para fortalecer el principio de autoridad frente a la criminalidad organizada.

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Un grupo de mujeres en un lugar oscuro y concurrido. Una mujer cubre su cabeza con una tela rosa y otra su rostro con la mano. Se observan personas y policías
Mujeres víctimas de trata de personas son asistidas durante un megaoperativo policial en un centro nocturno clandestino de Lima Norte. (Tv Perú)

400 personas intervenidas

De acuerdo con Andina Noticias, el balance de la operación arrojó 400 personas intervenidas, de las cuales ocho tenían órdenes de captura vigentes. A ello se sumó el decomiso de una cantidad no especificada de droga y la neutralización de seis organizaciones delictivas activas en la zona norte de Lima.

Las unidades especializadas de la PNP actuaron de manera focalizada en áreas previamente identificadas por inteligencia policial. Las acciones abarcaron tareas de prevención, control e investigación de forma simultánea, lo que permitió intervenir distintos frentes delictivos en una sola jornada.

Agentes de policía peruanos y civiles se agrupan en un interior. Algunos civiles cubren sus rostros. Un cartel con texto y prohibiciones está al fondo
Agentes de la Policía Nacional del Perú controlan a personas intervenidas durante un megaoperativo contra la trata de personas en un centro nocturno clandestino de Lima Norte. (Tv Perú)

Víctimas de explotación sexual

Uno de los hallazgos más graves del operativo tuvo lugar en un centro nocturno clandestino, donde los agentes encontraron a más de 180 personas. Tras la identificación y control de los presentes, Andina Noticias detalló que más de 70 mujeres extranjeras fueron rescatadas al determinarse que serían víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual. Las afectadas recibieron protección y atención conforme a los protocolos establecidos por las autoridades.

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Los ciudadanos extranjeros intervenidos durante el operativo fueron derivados a la Superintendencia Nacional de Migraciones para que esa entidad realizara las diligencias que corresponden según sus competencias. La coordinación interinstitucional formó parte del protocolo de actuación ante este tipo de casos.

Grupo de mujeres en un interior con iluminación tenue. Varias de espaldas o cubriendo sus rostros. Un cartel en la pared indica 'NO SE ADMITE LA TRATA DE PERSONAS'
Agentes de la Policía Nacional del Perú asisten a mujeres extranjeras víctimas de trata de personas durante un megaoperativo en un centro nocturno de Lima Norte. (Tv Perú)

Estrategia contra la criminalidad organizada

El megaoperativo se inscribe en la política de seguridad impulsada por el ministro Astudillo Salcedo, cuyo objetivo es recuperar el control territorial en zonas de alta incidencia delictiva y desmantelar redes criminales. Según precisó Andina Noticias, el Ministerio del Interior anunció que continuará intensificando este tipo de acciones tanto en Lima como en el resto del país.

La PNP prevé mantener el ritmo de intervenciones en zonas identificadas como focos de actividad ilícita, con énfasis en la persecución de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, la trata de personas y otras formas de crimen organizado.

Agente policial inspecciona dinero y monedas en una mochila, junto a paquetes rectangulares blancos y azules sobre una mesa oscura. Una persona sostiene un teléfono móvil
Agentes de la Policía Nacional del Perú incautan paquetes de droga y dinero en efectivo durante un megaoperativo contra el crimen organizado en Lima Norte, donde desarticularon bandas criminales. (Tv Perú)

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