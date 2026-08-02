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Subsidio de ATU para transportistas 2026: cómo acceder al beneficio de S/ 4 por cada galón de diésel

La entidad habilitó una plataforma digital que estará en marcha blanca hasta el 9 de agosto. Las solicitudes podrán presentarse del 10 de agosto al 30 de septiembre con comprobantes electrónicos de compra de combustible

El procedimiento se realiza de forma virtual e incluye la validación del RUC, el registro del CCI y la carga de comprobantes electrónicos. // Video: ATU
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Los transportistas de pasajeros y mercancías ya cuentan con una plataforma digital para iniciar el proceso que les permitirá acceder al subsidio económico por combustible aprobado por el Ejecutivo. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) puso en funcionamiento el sistema que recibirá las solicitudes de empresas y operadores beneficiarios del Decreto de Urgencia N.º 004-2026, una medida creada para reducir el impacto del incremento del precio del diésel sobre el sector.

Aunque el registro oficial de solicitudes comenzará el 10 de agosto y se extenderá hasta el 30 de septiembre de 2026, la entidad inició desde el 2 de agosto un periodo de marcha blanca, con el objetivo de que los usuarios puedan familiarizarse con la plataforma y detectar posibles inconvenientes antes de la apertura definitiva del proceso. Durante este periodo también se atenderán consultas y se realizarán ajustes operativos para facilitar el acceso al beneficio.

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¿Cómo solicitar el subsidio para transportistas a través de la plataforma de la ATU?

Paro del 2 de junio: transportistas ratifican medida y denuncian incumplimiento del Gobierno por subsidios
Paro del 2 de junio: transportistas ratifican medida y denuncian incumplimiento del Gobierno por subsidios. (Foto: Agencia Andina)

La ATU habilitó la Plataforma Digital de Subsidio Nacional (PDS), un sistema que permitirá registrar toda la información necesaria para acceder al incentivo económico. El primer paso consiste en crear una cuenta de usuario con un correo electrónico válido. Posteriormente, el sistema enviará un código de verificación que permitirá activar el acceso.

Una vez dentro de la plataforma, el transportista deberá completar la información de la empresa e ingresar el Código de Cuenta Interbancaria (CCI) donde se realizará el depósito del subsidio en caso de que la solicitud sea aprobada. Además, será necesario adjuntar un comprobante bancario que permita validar dicha cuenta.

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Después de completar los datos de contacto, el sistema mostrará un panel de validación donde se verificará automáticamente que el RUC se encuentre activo y habido, así como la vigencia de las autorizaciones y habilitaciones vehiculares. Esta información es proporcionada directamente por las entidades competentes, por lo que el usuario únicamente podrá consultarla. La plataforma también permitirá revisar hasta cinco veces al día el estado de estas validaciones.

Superado este paso, el solicitante deberá registrar los comprobantes de pago electrónicos correspondientes a la compra de combustible. En caso de haber adquirido diésel en grifos autorizados, será necesario ingresar datos como el número de serie, número del comprobante, RUC del establecimiento, ubicación del grifo y la placa del vehículo abastecido. Si el operador figura como consumidor directo ante Osinergmin, deberá consignar además el tipo de combustible adquirido, el volumen comprado y seleccionar los vehículos que serán considerados para el cálculo del subsidio.

Los comprobantes válidos serán únicamente aquellos emitidos por compras realizadas entre el 29 de mayo y el 29 de julio de 2026. Además, deberán incluir la placa del vehículo, el tipo de combustible, el volumen adquirido y la ubicación del establecimiento donde se efectuó la compra.

Finalmente, el usuario deberá revisar el monto referencial calculado por el sistema, declarar que toda la información proporcionada es correcta y enviar la solicitud. Al concluir el proceso, la plataforma generará un ticket electrónico que también será remitido al correo registrado. En caso de detectar algún error, la solicitud podrá modificarse una sola vez dentro de los cinco días posteriores a su presentación.

¿Quiénes pueden acceder al subsidio y cuánto dinero entrega el Gobierno?

Agentes de ATU apoyan a ciudadanos durante paro de transportistas.

El beneficio fue aprobado por el Ejecutivo mediante el Decreto de Urgencia N.º 004-2026, publicado a finales de mayo, como una medida extraordinaria para enfrentar el incremento sostenido del precio de los combustibles y garantizar la continuidad del servicio de transporte terrestre en el país.

La norma establece que podrán acceder al subsidio las empresas y operadores del servicio público de transporte terrestre regular de pasajeros y del transporte público terrestre de mercancías que cuenten con autorizaciones vigentes, vehículos habilitados y cumplan los requisitos establecidos por las autoridades competentes.

El apoyo económico consiste en la entrega de S/ 4 por cada galón de diésel B5 o diésel B20 adquirido durante un periodo de dos meses. El cálculo se realizará tomando como base los comprobantes electrónicos registrados en la plataforma y las validaciones efectuadas con información proporcionada por la SUNAT, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y Osinergmin, entidades que participan en el proceso para verificar el correcto uso de los recursos públicos.

La implementación del subsidio será administrada de manera excepcional por la ATU, que también recibirá los recursos necesarios para ejecutar los pagos. En caso de presentar inconvenientes durante el registro, los usuarios podrán comunicarse con la mesa de ayuda habilitada por la entidad mediante el correo sstr1112@atu.gob.pe o a través del WhatsApp 986 747 178.

Esta medida forma parte del paquete de acciones impulsadas por el Gobierno para aliviar los costos operativos del sector transporte. Paralelamente, el Ejecutivo también aprobó el Decreto de Urgencia N.º 006-2026, que creó el Subsidio para la Estabilidad y Continuidad Operativa (ECO) destinado a las empresas de transporte urbano de Lima y Callao. En ese caso, el apoyo económico se calcula según el kilometraje recorrido por las unidades, con montos de hasta S/ 0,50 por kilómetro para ómnibus, durante un periodo de 60 días y bajo administración de la ATU.

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