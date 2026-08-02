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Suspenden vuelos de la empresa que operaba avioneta que se accidentó en Nasca, anuncia el Ministerio de Transportes

El Gobierno también ordenó revisar las autorizaciones y condiciones de operación de la compañía, mientras continúan las investigaciones para determinar qué originó el siniestro

Un grupo de personas, incluyendo personal policial y de emergencia, camina entre los restos quemados de una aeronave en un terreno árido con árboles secos
El Ministerio de Transportes suspendió las operaciones de la empresa Aerodiana, que operaba la avioneta accidentada en Nasca, y ordenó revisar sus permisos y el cumplimiento de las condiciones exigidas para el transporte aéreo civil
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El ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, informó este domingo que la empresa responsable de operar la avioneta que se accidentó en Nasca tiene suspendidas sus actividades, conforme al protocolo establecido tras el siniestro que dejó 13 fallecidos, entre ellos 11 turistas procedentes de España, Italia y Alemania.

Durante una rueda de prensa, el titular del sector explicó que, además de la suspensión, ordenó revisar las autorizaciones otorgadas a la compañía y verificar el cumplimiento de las condiciones exigidas para la prestación del servicio de transporte aéreo civil.

“Esta empresa es una empresa formal. De acuerdo con el procedimiento, está suspendido ahora sus operaciones, pero en el ministerio se están revisando y verificando todo lo que haya que considerar”, señaló.

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Rey añadió que las conclusiones de esta evaluación también serán incorporadas a las investigaciones que desarrolla la comisión encargada de esclarecer el caso.

Una avioneta de la empresa Aerodiana se estrelló en un predio agrícola de Nasca, Ica, mientras realizaba un vuelo turístico sobre las Líneas de Nasca. Videos e imágenes registradas tras el accidente muestran la magnitud del siniestro que dejó 13 fallecidos, entre ellos 11 turistas extranjeros, el piloto y el copiloto. Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas de la tragedia aérea. Fuente: X / Roger García

Sobre las causas del accidente, evitó adelantar hipótesis y recordó que este tipo de hechos puede tener distintos orígenes. “Los accidentes se producen a veces por fallas mecánicas, a veces por fallas humanas y eventualmente por por cosas indebidas. Todo eso se está investigando”, manifestó.

Finalmente, expresó su confianza en la labor de la Dirección General de Aeronáutica Civil y afirmó que el Ejecutivo seguirá actuando con responsabilidad mientras se determina qué provocó el siniestro. “Espero que pidamos a Dios que esto no se repita, pero en el mundo lamentablemente ocurren accidentes”, avanzó.

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Entre los fallecidos están los dos tripulantes de la aeronave, de nacionalidad peruana, además de siete italianos integrantes de dos familias y sendas parejas de españoles y alemanes, según la información preliminar reportada hasta el momento.

El accidente se produjo en torno a las 13:00 horas a dos kilómetros aproximadamente del aeropuerto local, después de que la avioneta, de la compañía Aerodiana, hubiese despegado al mediodía del aeropuerto de Pisco, en la región de Ica, con el objetivo de sobrevolar los geoglifos de las Líneas de Nasca.

Una persona con gorra y chaleco de Serenazgo Vista Alegre observa a un bombero que extingue un incendio en los escombros de un avión en un terreno árido
Rafael Rey indicó que los resultados de esa evaluación se incorporarán a la investigación oficial y evitó adelantar las causas del siniestro, al señalar que aún se analizan todas las hipótesis

El mismo ministerio explicó que, cuando la nave, una Cessna Gran Caravan C-208 con capacidad para 12 pasajeros, sobrevolaba las cercanías de la localidad de Socos, en el distrito de Pueblo Nuevo, la tripulación reportó una situación de emergencia a la torre de control del aeródromo, tras lo cual se perdió todo contacto radial.

La presidenta Keiko Fujimori dijo a los periodistas que lamentaba profundamente el accidente y agregó que el canciller Carlos Esá “está comunicando a los consulados de los ciudadanos extranjeros que han perdido la vida”.

Asimismo, añadió que se evalúa el cierre temporal del aeropuerto desde el que despegó la avioneta, mientras que el Ministerio Público señaló que el fiscal provincial Hugo Umiña acudió de inmediato al lugar del accidente y dispuso el levantamiento de los cuerpos.

Este accidente ocurrió un día después de que la región Ica sufrió un incremento de velocidad de los famosos vientos Paracas a una intensidad moderada, que fue medida por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) en 50 kilómetros por hora en la ciudad de Pisco.

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