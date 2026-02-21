Perú

Banco de la Nación explica qué es el CCI y cómo consultarlo desde sus canales digitales

La entidad indicó que el uso correcto del identificador permite efectuar pagos y depósitos las 24 horas sin necesidad de acudir a oficinas físicas

Guardar
Usuarios pueden consultar su Código
Usuarios pueden consultar su Código de Cuenta Interbancario en línea y sin ir a una agencia. (Foto: Agencia Andina)

El Banco de la Nación difundió información dirigida a sus usuarios para explicar qué es el Código de Cuenta Interbancario (CCI) y cuál es su utilidad dentro del sistema financiero. La entidad precisó que este código está compuesto por 20 dígitos y funciona como un identificador único para cada cuenta bancaria en el país, lo que permite reconocerla sin margen de error al momento de realizar operaciones.

Según detalló el banco, el CCI es clave para efectuar transferencias entre diferentes entidades financieras, ya que garantiza que el dinero llegue exactamente a la cuenta correcta. Este mecanismo es utilizado tanto por personas como por empresas y forma parte de los estándares de seguridad del sistema bancario para evitar fallas en transacciones electrónicas.

Usuarios pueden consultar su Código
Usuarios pueden consultar su Código de Cuenta Interbancario en línea y sin ir a una agencia. (Foto: Agencia Andina)

Importancia para operaciones financieras

La institución señaló que conocer el CCI resulta fundamental para quienes necesiten recibir o enviar dinero desde cualquier banco, debido a que este código contiene la información necesaria para identificar la entidad financiera, la oficina y la cuenta específica del beneficiario. Gracias a ello, se reducen errores en transferencias y se agilizan procesos de pago.

Asimismo, destacó que el uso de este identificador facilita múltiples operaciones sin necesidad de acudir físicamente a una agencia. Entre ellas se incluyen depósitos interbancarios, transferencias inmediatas y pagos a proveedores o terceros, disponibles las 24 horas del día mediante canales digitales autorizados.

Guía oficial para conocer tu
Guía oficial para conocer tu CCI y realizar transferencias seguras entre bancos. (Foto: Agencia Andina)

Consulta del CCI en canales digitales

El banco informó que los clientes pueden revisar su CCI de manera rápida desde la aplicación móvil oficial siguiendo estos pasos:

  • Ingresar a la app desde el celular.
  • Iniciar sesión con usuario y clave de seis dígitos.
  • Seleccionar la cuenta de ahorros.
  • Revisar el detalle de la cuenta donde aparece el CCI.
  • Copiar o compartir el código si se requiere.

También es posible obtener el número mediante la banca por internet. Para ello, el usuario debe acceder a la plataforma virtual, ingresar a la opción de cuentas, abrir el menú de detalles y seleccionar la alternativa que muestra el CCI. El sistema permite descargarlo, imprimirlo o enviarlo por correo electrónico.

CCI: qué es, para qué
CCI: qué es, para qué sirve y cómo obtenerlo desde el celular o la banca por internet. (Foto: Agencia Andina)

Recomendaciones de seguridad

La entidad recordó a los usuarios que nunca solicita claves, códigos ni datos personales a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto o redes sociales. Este tipo de solicitudes, advirtió, suelen estar vinculadas a intentos de fraude o suplantación de identidad.

Ante cualquier sospecha de estafa o actividad irregular, recomendó comunicarse con la línea gratuita oficial de prevención de fraude o utilizar exclusivamente los canales institucionales para recibir orientación. Con estas medidas, el banco busca reforzar la seguridad digital y prevenir delitos informáticos contra sus clientes.

Ten cuidado. Los criminales cibernéticos
Ten cuidado. Los criminales cibernéticos ahora no vulnerar sistemas de seguridad, sino usan técnicas de ingeniería social para robar tus datos. - Crédito Banco de la Nación

Temas Relacionados

Banco de la NaciónCCICuenta InterbancariaBancosperu-economia

Más Noticias

Marisel Linares enfrenta citación policial tras el accidente que involucra a su hijastro y que terminó con la vida de Lizeth Marzano

La periodista deberá declarar ante las autoridades por el atropello mortal a la deportista, luego de que el vehículo registrado a su nombre fuera conducido por su hijastro

Marisel Linares enfrenta citación policial

San Martín vs Osasco 3-0: resumen y jugadas de la derrota ‘santa’ en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Las ‘santas’ le dieron pelea a las de Brasil, pero el poderío carioca los superó por 27-25, 25-23 y 25-28. Este domingo disputarán el tercer y cuarto lugar del torneo internacional

San Martín vs Osasco 3-0:

Joven investigado por el atropello mortal a Lizeth Marzano podría salir del país antes de enfrentar la justicia

El presunto responsable del accidente, Adrián Alonso Villar Chirinos, tiene un viaje al extranjero programado para este sábado, mientras su familia exige medidas que impidan su salida y cuestiona la falta de restricciones legales

Joven investigado por el atropello

Emergencia por lluvias y huaicos en Arequipa EN VIVO: precipitaciones con tormentas eléctricas dejan cientos de damnificados

Las autoridades exhortan a la población a evitar zonas de riesgo y mantenerse informada ante la persistencia de las precipitaciones para este 21 de febrero

Emergencia por lluvias y huaicos

Golazo de José Carabalí, con enorme asistencia de Lisandro Azulgaray, para abrir la cuenta en Universitario vs Sporting Cristal por Liga 1 2026

Una genialidad de ‘Licha’, luego de una habilitación de Caín Fara, devino en la gran anotación saldada por el lateral-volante ecuatoriano. Hubo una intervención más que inteligente de Jairo Concha

Golazo de José Carabalí, con
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Presidente José María Balcázar continúa

Presidente José María Balcázar continúa ronda de runiones: Hernando de Soto, el ministro de Economía y el de Transportes acuden a Palacio

¿Quién reemplazará a la congresista Lucinda Vásquez tras su fallecimiento?

José María Balcázar y el fallo a favor de un vinculado a Vladimiro Montesinos que luego no supo explicar

Congresista Lucinda Vásquez Vela falleció a los 67 años

José Jerí podría presentar una demanda para anular su censura, advierte presidenta del TC

ENTRETENIMIENTO

Marisel Linares enfrenta citación policial

Marisel Linares enfrenta citación policial tras el accidente que involucra a su hijastro y que terminó con la vida de Lizeth Marzano

Gisela Valcárcel aplaude la fortaleza de Ethel Pozo ante las críticas en televisión: “No la para, no la deprime”

Samahara Lobatón y Youna encienden TikTok con un inesperado beso y fans sueñan con una reconciliación

Falleció Willie Colón: la relación del ícono de la salsa con Perú y su último concierto

Willie Colón y la vez que fue detenido por supuesto plagio, pero salió librado de la justicia peruana

DEPORTES

San Martín vs Osasco 3-0:

San Martín vs Osasco 3-0: resumen y jugadas de la derrota ‘santa’ en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Golazo de José Carabalí, con enorme asistencia de Lisandro Azulgaray, para abrir la cuenta en Universitario vs Sporting Cristal por Liga 1 2026

Universitario vs Sporting Cristal 2-2: goles y resumen del empate por clásico del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Gol agónico de penal de Yoshimar Yotún para 2-2 en Universitario vs Sporting Cristal por Liga 1 2026

Golazo de Leandro Sosa para descontar en Universitario vs Sporting Cristal por Liga 1 2026