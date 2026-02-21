Banco de la Nación explica qué es el CCI y cómo consultarlo desde sus canales digitales

Usuarios pueden consultar su Código de Cuenta Interbancario en línea y sin ir a una agencia. (Foto: Agencia Andina)

El Banco de la Nación difundió información dirigida a sus usuarios para explicar qué es el Código de Cuenta Interbancario (CCI) y cuál es su utilidad dentro del sistema financiero. La entidad precisó que este código está compuesto por 20 dígitos y funciona como un identificador único para cada cuenta bancaria en el país, lo que permite reconocerla sin margen de error al momento de realizar operaciones.

Según detalló el banco, el CCI es clave para efectuar transferencias entre diferentes entidades financieras, ya que garantiza que el dinero llegue exactamente a la cuenta correcta. Este mecanismo es utilizado tanto por personas como por empresas y forma parte de los estándares de seguridad del sistema bancario para evitar fallas en transacciones electrónicas.

Importancia para operaciones financieras

La institución señaló que conocer el CCI resulta fundamental para quienes necesiten recibir o enviar dinero desde cualquier banco, debido a que este código contiene la información necesaria para identificar la entidad financiera, la oficina y la cuenta específica del beneficiario. Gracias a ello, se reducen errores en transferencias y se agilizan procesos de pago.

Asimismo, destacó que el uso de este identificador facilita múltiples operaciones sin necesidad de acudir físicamente a una agencia. Entre ellas se incluyen depósitos interbancarios, transferencias inmediatas y pagos a proveedores o terceros, disponibles las 24 horas del día mediante canales digitales autorizados.

Guía oficial para conocer tu CCI y realizar transferencias seguras entre bancos. (Foto: Agencia Andina)

Consulta del CCI en canales digitales

El banco informó que los clientes pueden revisar su CCI de manera rápida desde la aplicación móvil oficial siguiendo estos pasos:

Ingresar a la app desde el celular.

Iniciar sesión con usuario y clave de seis dígitos.

Seleccionar la cuenta de ahorros.

Revisar el detalle de la cuenta donde aparece el CCI.

Copiar o compartir el código si se requiere.

También es posible obtener el número mediante la banca por internet. Para ello, el usuario debe acceder a la plataforma virtual, ingresar a la opción de cuentas, abrir el menú de detalles y seleccionar la alternativa que muestra el CCI. El sistema permite descargarlo, imprimirlo o enviarlo por correo electrónico.

CCI: qué es, para qué sirve y cómo obtenerlo desde el celular o la banca por internet. (Foto: Agencia Andina)

Recomendaciones de seguridad

La entidad recordó a los usuarios que nunca solicita claves, códigos ni datos personales a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto o redes sociales. Este tipo de solicitudes, advirtió, suelen estar vinculadas a intentos de fraude o suplantación de identidad.

Ante cualquier sospecha de estafa o actividad irregular, recomendó comunicarse con la línea gratuita oficial de prevención de fraude o utilizar exclusivamente los canales institucionales para recibir orientación. Con estas medidas, el banco busca reforzar la seguridad digital y prevenir delitos informáticos contra sus clientes.

Ten cuidado. Los criminales cibernéticos ahora no vulnerar sistemas de seguridad, sino usan técnicas de ingeniería social para robar tus datos. - Crédito Banco de la Nación