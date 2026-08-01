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ATU busca busca reducir tiempo de viaje del corredor azul en la avenida Arequipa

El plan busca recuperar el orden en esta arteria vial frente a la presencia de unidades informales, cuyos desplazamientos dificultan el paso de los buses, así como el ingreso y salida de los paraderos

El plan no contempla obras de infraestructura ni afectará las áreas verdes, árboles o ciclovía existentes en el recorrido - Créditos: Andina.
El plan no contempla obras de infraestructura ni afectará las áreas verdes, árboles o ciclovía existentes en el recorrido - Créditos: Andina.
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La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) pondrá en marcha este jueves 6 de agosto un plan piloto destinado a mejorar la circulación del corredor azul y beneficiar a los más de 70 mil pasajeros que utilizan este servicio cada día,. La medida contempla una nueva distribución del espacio vial para otorgar prioridad al transporte público y ordenar el desplazamiento vehicular en la avenida Arequipa.

La primera fase se desarrollará sobre un tramo de 1,5 kilómetros, comprendido entre la avenida 9 de Diciembre, conocida como Paseo Colón, y el jirón Emilio Fernández. Durante esta etapa, las autoridades analizarán el comportamiento del tránsito bajo la nueva configuración y determinarán si son necesarios ajustes antes de extender la propuesta hacia otros sectores.

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El proyecto responde a uno de los principales problemas que enfrenta actualmente el servicio: la presencia de unidades informales que circulan sin autorización por esta importante arteria limeña. Estos vehículos interfieren con el desplazamiento de los buses, dificultan su ingreso y salida de los paraderos y complican las maniobras necesarias para recoger o dejar pasajeros.

El plan se realiza para reducir las demoras, ordenar el tránsito y mejorar la circulación del corredor azul, beneficiando a más de 70 mil pasajeros diarios - Créditos: ATU.
El plan se realiza para reducir las demoras, ordenar el tránsito y mejorar la circulación del corredor azul, beneficiando a más de 70 mil pasajeros diarios - Créditos: ATU.

Las interferencias generan demoras que afectan directamente a quienes dependen del transporte público para movilizarse por la capital. Ante esta situación, la ATU busca recuperar el orden en la vía y garantizar mejores condiciones para el funcionamiento del corredor azul, especialmente durante los periodos de mayor demanda.

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Entre los resultados esperados destaca una reducción del tiempo de recorrido durante la hora punta. Según las proyecciones oficiales, el trayecto podría pasar de 10 a 6 minutos. Asimismo, la velocidad comercial de los buses aumentaría de 9 a 18 kilómetros por hora, lo que permitiría ofrecer desplazamientos más regulares y previsibles para los pasajeros.

La intervención no contempla la construcción de infraestructura vial. El objetivo es recuperar esta arteria como una Zona de Tránsito Calmado, donde se priorice el transporte colectivo, los peatones y los ciclistas. De esta manera, la reorganización pretende favorecer una movilidad más segura y ordenada sin modificar sustancialmente las condiciones urbanas existentes.

La ATU implementará desde este jueves 6 de agosto un plan piloto para mejorar la circulación del corredor azul y beneficiar a más de 70 mil pasajeros diarios - Créditos: Andina.
La ATU implementará desde este jueves 6 de agosto un plan piloto para mejorar la circulación del corredor azul y beneficiar a más de 70 mil pasajeros diarios - Créditos: Andina.

Otro aspecto considerado por las autoridades es la conservación del entorno. La ejecución del plan no afectará las áreas verdes, los árboles ni la ciclovía ubicada en el recorrido. Esta característica busca contribuir a una movilidad con menor impacto ambiental y, al mismo tiempo, mantener los espacios destinados a quienes se desplazan mediante medios no motorizados.

El esquema cuenta con validación técnica y será ejecutado por la ATU en coordinación con la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Policía Nacional del Perú. La participación conjunta de estas instituciones permitirá supervisar la circulación, identificar eventuales dificultades y adoptar medidas para garantizar el cumplimiento de las nuevas disposiciones.

El periodo de prueba será determinante para definir la continuidad del proyecto. Los resultados obtenidos permitirán evaluar el desempeño operativo, conocer el comportamiento de los vehículos y determinar las modificaciones que sean necesarias. Con esa información, las autoridades podrán establecer las condiciones para avanzar hacia las siguientes fases de la propuesta.

Funciones de la ATU

  • Planificar y gestionar el transporte público en Lima y Callao.
  • Regular los servicios de transporte urbano para mejorar su funcionamiento.
  • Supervisar el cumplimiento de las normas por parte de operadores y conductores.
  • Fiscalizar vehículos y empresas que brindan servicios de transporte público.
  • Diseñar medidas para ordenar la circulación y reducir la congestión vehicular.
  • Promover un sistema integrado, seguro, eficiente y sostenible.
  • Coordinar acciones con municipalidades y otras entidades públicas.
  • Implementar estrategias para mejorar la movilidad de pasajeros.
  • Proteger los derechos y la seguridad de los usuarios.
  • Aplicar sanciones ante infracciones cometidas por operadores o conductores.
  • Impulsar proyectos orientados a modernizar el transporte urbano.
  • Coordinar operativos para combatir el transporte informal en Lima y Callao.

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