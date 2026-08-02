Eliane Karp a Martha Chávez: “Escúchame, Marthita. Alberto Fujimori mandó a matar y torturar a miles, mi esposo no”

Eliane Karp rechazó las críticas de Martha Chávez por el pedido de indulto humanitario para Alejandro Toledo y aseguró que el caso de su esposo no puede compararse con el de Alberto Fujimori

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La exprimera dama Eliane Karp respondió este domingo a las críticas de la hoy senadora de Fuerza Popular Martha Chávez por el pedido de indulto humanitario presentado a favor del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006), al rechazar que la situación de su esposo pueda compararse con la del fallecido autrócrata Alberto Fujimori (1990-2000).

En una entrevista con RPP desde Israel, Karp cuestionó los argumentos de Chávez, quien recordó que Toledo se opuso durante años a conceder un indulto al exdictador, condenado en 2009 a 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos.

“Escúchame, Martita. Tú te crees muy cristiana y con mucha bondad, te has olvidado que hay una enorme diferencia entre lo que hizo Alberto Fujimori y de las cosas de las cuales se acusan a mi esposo”, afirmó.

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“Alberto Fujimori ha mandado a matar y torturar a miles. Mi esposo no ha matado nadie, no ha mandado a torturar absolutamente a nadie y no ha robado ni confiscado ninguna plata, ni recibido de regalo. Eso es toda la diferencia”, añadió.

La exprimera dama afirmó que Fujimori "mandó a matar y torturar a miles", mientras que Toledo "no ha matado a nadie" ni recibió dinero ilícito, por lo que existe una "enorme diferencia" entre ambos

Karp también sostuvo que tanto ella como el exmandatario son inocentes y cuestionó las condiciones del proceso judicial que afronta Toledo. “Nos han agarrado nuestros derechos humanos totalmente universales y no nos dejan defender, no dejan abrir la boca para defenderse”, señaló.

Durante varios años, Toledo expresó públicamente su rechazo a un eventual indulto para Fujimori al alegar que una medida de ese tipo “indignaría” al Perú y a la comunidad internacional porque significaría consagrar la impunidad y “crearía un gran problema” para el país.

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No obstante, también afirmó que debía evaluarse una eventual excarcelación si el exmandatario padecía una enfermedad terminal. “Que pida perdón y que una comisión de médicos peruanos especializados en oncología, junto a médicos de Europa y los Estados Unidos vean si tiene un cáncer terminal y se va a morir en un mes o dos meses, hay que soltarlo”, declaró.

En otra oportunidad, hace más de una década, Toledo también expresó su preocupación por el impacto que tendría una eventual liberación de Fujimori en las víctimas de su régimen.

“Qué bárbaro. ¿Cómo le vamos a explicar a los familiares de las víctimas de la matanza de Barrios Altos, de La Cantuta, del Santa, de los periodistas que murieron. ¿Cómo hacemos eso? Por eso yo prefiero no tocarlo”, afirmó.

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Karp defendió la inocencia del expresidente y cuestionó el proceso judicial en su contra al sostener que no les permiten ejercer plenamente su derecho a la defensa

El autócrata finalmente recuperó su libertad en diciembre de 2023, en cumplimiento de una orden del Tribunal Constitucional (TC), pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) solicitó al Estado peruano abstenerse de ejecutar esa medida.

Fujimori abandonó el penal de Barbadillo con unas gafas nasales que proveen de oxígeno, un día después de que se conociera que el TC dispuso “la inmediata libertad del favorecido” al restituir los efectos del indulto que le otorgó en 2017 el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski.

El Constitucional adoptó esta decisión después de que un juzgado de Ica declarara improcedente una primera resolución que restablecía la gracia, contraria a las sentencias de la Corte IDH en los casos de las masacres de La Cantuta y Barrios Altos.

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