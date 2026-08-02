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Entradas de Alianza Lima vs Sport Boys: precio y venta para el imperdible partido en el Estadio Nacional

El duelo por el Torneo Clausura 2026 contará con la presencia de ambas hinchadas y genera gran expectativa entre los aficionados. Conoce cómo y dónde adquirir los ticket para asistir al esperado encuentro

Alianza Lima y Sport Boys protagonizarán uno de los encuentros más atractivos de la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026.
Alianza Lima y Sport Boys protagonizarán uno de los encuentros más atractivos de la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026. Crédito: Liga 1
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Alianza Lima y Sport Boys protagonizarán uno de los encuentros más atractivos de la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026. El compromiso se disputará este sábado 8 de agosto, desde las 20:00 horas, en el Estadio Nacional, recinto que albergará a las hinchadas de ambos equipos en un duelo que genera gran expectativa por el buen presente de los dos clubes.

El cuadro ‘rosado’ decidió trasladar su localía del Callao al principal escenario deportivo del país con la intención de recibir una mayor cantidad de aficionados y obtener una importante recaudación en taquilla. El interés por este enfrentamiento también responde al buen momento que atraviesan ambos elencos, que se mantienen entre los protagonistas del campeonato y buscarán una nueva victoria para seguir en la pelea por los primeros puestos de la tabla.

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Los boletos ya se encuentran a la venta a través de la plataforma oficial de Ticketmaster. Los aficionados de Alianza Lima y Sport Boys podrán asegurar su ingreso con anticipación para acompañar a sus equipos en un compromiso que promete emociones de principio a fin.

Alianza Lima vs Sport Boys: precio y venta de entradas

Las entradas tienen precios que van desde S/ 35 hasta S/ 200 soles, según la tribuna o la experiencia elegida por el aficionado. La organización confirmó la siguiente relación de precios para el ingreso al Estadio Nacional:

  • Norte (Sport Boys): S/ 35 soles
  • Sur (Alianza Lima): S/ 45 soles
  • Oriente Alta: S/ 80 soles
  • Oriente Baja: S/ 80 soles
  • Oriente Intermedia: S/ 100 soles
  • Occidente Alta: S/ 110 soles
  • Occidente Baja: S/ 110 soles
  • Occidente Intermedia: S/ 140 soles
  • Experiencia Apuesta Total: S/ 170 soles
  • Hospitality Marathon: S/ 200 soles
Entradas para el Sport Boys vs Alianza Lima en el Estadio Nacional.
Entradas para el Sport Boys vs Alianza Lima en el Estadio Nacional. Crédito: Prensa SBA

Para comprar los boletos es necesario registrarse o iniciar sesión en la página oficial de Ticketmaster. Además, cada usuario podrá adquirir un máximo de siete entradas por transacción, según informó la organización del evento.

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Experiencias exclusivas para los aficionados

Además de las localidades tradicionales, el encuentro contará con dos paquetes especiales dirigidos a los hinchas que buscan vivir una experiencia distinta durante la jornada, según dio a conocer Sport Boys en sus plataformas digitales.

La Experiencia Apuesta Total, valorizada en S/ 170, ofrece una ubicación preferencial en Occidente Intermedia, recibimiento al equipo, experiencia a ras de cancha, acceso al tour del evento, actividades recreativas en el campo y el sorteo de una camiseta entre los asistentes que adquieran este paquete.

En tanto, la opción Hospitality Marathon, cuyo precio es de S/ 200, incluye ubicación preferencial en Occidente Intermedia, recibimiento al plantel, experiencia a ras de cancha, acceso al tour, catering y un vaso coleccionable, convirtiéndose en la alternativa más completa para disfrutar del compromiso.

El duelo en el Estadio Nacional se jugará con la presencia de ambas hinchadas.
El duelo en el Estadio Nacional se jugará con la presencia de ambas hinchadas. Crédito: Liga 1

Ambos equipos llegan motivados al esperado duelo

Sport Boys afrontará este compromiso con la confianza de haber conseguido una importante victoria en la jornada previa del Torneo Clausura. El conjunto chalaco sorprendió en Piura al derrotar 1-0 a Atlético Grau, resultado que fortaleció la ilusión de sus hinchas de pelear por los primeros puestos del campeonato.

Alianza Lima también inició el certamen con una actuación convincente. El equipo dirigido por Pablo Guede superó 3-1 a Alianza Atlético en Matute y confirmó el buen momento que atraviesa tras su destacado rendimiento a lo largo de la temporada.

En ese contexto, el duelo en el Estadio Nacional se perfila como uno de los más atractivos de la cuarta fecha del Clausura 2026. Además de la histórica rivalidad entre ambos clubes, la presencia de las dos hinchadas y el buen momento futbolístico que atraviesan ‘rosados’ y ‘blanquiazules’ hacen prever un gran espectáculo en las tribunas y sobre el terreno de juego. Tres puntos importantes estarán en disputa para dos equipos que buscan consolidarse en la parte alta de la tabla.

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