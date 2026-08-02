Murió Eva Fernenbug, madre de Eliane Karp y pieza clave en la trama que llevó a la cárcel a Alejandro Toledo

Eva Fernenbug, madre de Eliane Karp, falleció en Bruselas este sábado, cuando estaba próxima a cumplir 100 años, según confirmó la exprimera dama durante una entrevista desde Israel

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Eva Fernenbug, madre de la exprimera dama Eliane Karp, falleció este sábado en Bruselas, capital de Bélgica, cuando estaba próxima a cumplir 100 años, según confirmó la esposa del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) durante una entrevista concedida desde Israel.

Karp informó sobre la muerte de su madre en diálogo con RPP y aseguró que la noticia la afectó profundamente. “Antes de hablar de mi esposo, voy a hablar de un tema que, que casi me da un ataque cardíaco ayer. (...) Ayer falleció mi mamá”, declaró.

La exprimera dama explicó que no pudo volver a verla debido a su situación judicial, ya que cuenta con una alerta roja de Interpol y una orden de prisión preventiva que pesan que le impiden viajar tanto a Bélgica como al Perú.

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“Yo quiero decir al sistema judicial en general que deje de guardar a la gente en situaciones de estrés, de angustia, de encarcelamiento durante toda la vida que le queda. Esto es impresionante. Empezaron a hacer problemas con mi mamá en el año 2012. Pues ahora, ayer, falleció”, dijo.

Karp aseguró que no pudo despedirse de su madre debido a la alerta roja de Interpol y la orden de prisión preventiva que pesan en su contra, las cuales, afirmó, le impiden viajar a Bélgica y al Perú

Karp, considerada reo contumaz por la justicia peruana y actualmente procesada por lavado de activos, también relató que su madre vivía sola en un asilo para adultos mayores y dependía de otras personas para realizar sus actividades cotidianas.

“La afectó enormemente. Imagínese una señora que estaba hasta ayer completamente sola en un asilo para ancianos, donde no puede caminar sola, no puede comer sola (...) Y no se atrevan a pensar que van a hacer lo mismo con mi esposo”, manifestó.

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Más adelante, responsabilizó al sistema judicial por el impacto que, a su juicio, tuvo el proceso en la salud de su madre. “A mi mamá se le paró el corazón y se le llenaron los pulmones de agua. Yo no voy a aceptar una tan grande violación de derechos humanos. Mamá es ciudadana peruana. ¿Cómo se les ocurre hacer una cosa así y no dejar derecho de defensa? Que es lo peor”, afirmó.

En septiembre de 2025, Toledo fue condenado a 13 años de prisión y 4 meses por el delito de lavado de activos en el denominado caso Ecoteva, la segunda sentencia dictada en su contra por un delito de corrupción cometido durante su gobierno.

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La esposa de Alejandro Toledo responsabilizó al sistema judicial por el deterioro de la salud de Fernenbug y sostuvo que el prolongado proceso afectó gravemente a su familia

La Novena Sala Penal Liquidadora de la Corte de Lima determinó que las adquisiciones de inmuebles se realizaron con dinero proveniente de los sobornos que las empresas brasileñas Odebrecht y Camargo Correa transfirieron ilícitamente a Ecoteva, compañía constituida en Costa Rica por Fernenbug.

La acusación correspondió al delito de lavado de activos agravado en perjuicio del Estado, un proceso en el que también fueron considerados coautores Karp, Fernenbug —hoy fallecida— y el exjefe de seguridad presidencial Avraham Dan On.

El exgobernante, ahora de 81 años, permanece recluido en el penal de Barbadillo, donde también cumple una primera condena de 20 años y seis meses de prisión por los delitos de colusión y lavado de activos, vinculados a los sobornos que recibió de Odebrecht a cambio de adjudicarle diversos tramos de la carretera Interoceánica.

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