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Línea 1 del Metro de Lima suspende servicio en dos estaciones de San Juan de Lurigancho por ingreso de una persona a la vía férrea

La empresa anunció que emitiría una nueva actualización sobre el estado del servicio durante la tarde

La Línea 1 del Metro de Lima suspendió temporalmente el servicio en las estaciones Santa Rosa y Bayóvar. COmposición: Infobae / Facbeook y Andina
La Línea 1 del Metro de Lima suspendió temporalmente el servicio en las estaciones Santa Rosa y Bayóvar. COmposición: Infobae / Facbeook y Andina
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La operación de la Línea 1 del Metro de Lima presentó una interrupción parcial este domingo 2 de agosto debido a un incidente registrado en el tramo final de su recorrido en el distrito de San Juan de Lurigancho. La medida obligó a modificar el servicio habitual y dejó sin atención a dos estaciones durante varias horas.

La empresa informó el cambio mediante un comunicado difundido en sus canales oficiales, donde explicó que la restricción responde al ingreso no autorizado de una persona a la vía férrea. La disposición afectó la circulación normal de los trenes en el extremo norte de la línea.

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Mientras permaneció vigente la restricción, los usuarios que tenían previsto utilizar las estaciones comprometidas tuvieron que optar por rutas alternativas. El sistema mantuvo el servicio en el resto del recorrido con un esquema de operación especial.

La Línea 1 indicó que emitiría una nueva actualización a las 5:00 p. m. para informar sobre la evolución del caso y las condiciones del servicio, mientras el personal continuaba con las acciones correspondientes en la zona afectada.

Comunicado con recomendaciones para los pasajeros

En su pronunciamiento, la Línea 1 informó: “Les informamos que, debido al ingreso indebido de una persona a la vía férrea, se ha dispuesto el cierre temporal de las estaciones Santa Rosa y Bayóvar”.

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La empresa también detalló el esquema temporal de funcionamiento: “Durante el período de cierre, la operación de Línea 1 se realiza de la siguiente forma: Desde la estación Villa El Salvador hasta la estación San Martín. Desde la estación San Martín hasta la estación Villa El Salvador”.

Comunicado de la Línea 1 del Metro de Lima
Comunicado de la Línea 1 del Metro de Lima

Tras el cierre de las estaciones, al lugar también llegaron efectivos de la Policía Nacional del Perú, unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y ambulancias, como parte de la atención desplegada ante el incidente registrado en la vía férrea.

Noticia en desarrollo...

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