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Abogado de Fuerza Popular es designado en la Secretaría del Consejo de Ministros del Despacho Presidencial

El nombramiento recae en Edwin Lévano, quien representó al partido en procesos electorales y promovió la conservación de actas observadas tras la primera vuelta

El Despacho Presidencial designó a Edwin Lévano, personero legal de Fuerza Popular, como secretario de la Secretaría del Consejo de Ministros (PCM), mediante una resolución publicada en El Peruano
El Despacho Presidencial designó a Edwin Lévano, personero legal de Fuerza Popular, como secretario de la Secretaría del Consejo de Ministros (PCM), mediante una resolución publicada en El Peruano
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El Despacho Presidencial designó este sábado a Edwin Lévano, personero legal de Fuerza Popular, como nuevo secretario de la Secretaría del Consejo de Ministros (PCM) que lidera Luis Galarreta, de acuerdo con una resolución publicada en el diario oficial El Peruano.

La norma establece que Lévano asumirá el cargo bajo el régimen de la Ley N.º 30057, luego de recibir la opinión favorable de la Subsecretaría General, la Oficina General de Recursos Humanos y la Oficina General de Asesoría Jurídica del Despacho Presidencial.

La resolución precisa que el nombramiento busca cubrir la vacante existente en la Secretaría de PCM del Despacho Presidencial y asegurar el adecuado cumplimiento de las funciones del puesto.

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En junio pasado, pocos días después de la primera vuelta electoral, Lévano jugó un papel clave para la formación fujimorista al solicitar a los Jurados Electorales Especiales (JEE) de Lima Oeste 2 y de Puno que no anularan las actas observadas por falta de firmas de los miembros de mesa o por supuesta ilegibilidad.

Keiko Fujimori, presidenta del Perú
La designación busca cubrir una vacante en el Despacho Presidencial y contó con el visto bueno de las áreas técnicas, de recursos humanos y de asesoría jurídica

El abogado pidió aplicar “de manera estricta y preferente el principio de conservación del voto, el cotejo obligatorio de ejemplares y la integración de firmas, datos o caracteres, evitando cualquier interpretación formalista que conduzca a la nulidad o exclusión de votos válidamente emitidos”.

En ese momento, Fuerza Popular sostuvo que las actas habían sido observadas por presunta ausencia de firmas, falta parcial de nombres o números de DNI de los miembros de mesa, uso de huellas dactilares, caracteres supuestamente ilegibles o diferencias de lectura entre los ejemplares.

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No obstante, el partido de la presidenta Keiko Fujimori argumentó que esas observaciones, en muchos casos, no afectaban la voluntad del elector ni impedían conocer el resultado de la elección, por lo que debían resolverse mediante el procedimiento vigente: primero con el cotejo de actas, luego con la integración de la información y, solo de ser necesario, con el recuento de sufragios.

“El JEE no puede convertir una observación formal en nulidad automática. La nulidad es excepcional; la regla es conservar el voto y preservar la eficacia del acto electoral”, señaló el documento.

Tras la primera vuelta electoral, Lévano solicitó a los JEE de Lima Oeste 2 y Puno que no anularan actas observadas por falta de firmas o supuesta ilegibilidad
Tras la primera vuelta electoral, Lévano solicitó a los JEE de Lima Oeste 2 y Puno que no anularan actas observadas por falta de firmas o supuesta ilegibilidad

La hija y heredera política del fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000) designó la semana pasada su gabinete ministerial, con solo dos mujeres en un total de diecinueve carteras, en el que recurrió a gente de su máxima confianza y a la experiencia de funcionarios en pasados gobiernos.

En la cartera de Relaciones Exteriores se nombró al periodista y excandidato presidencial Carlos Espá, quien sorprendió por ser uno de sus rivales en la primera vuelta y que durante quince años trabajó como jefe de prensa y comunicaciones para la Embajada de Estados Unidos en Lima, lo que supone un gesto de acercamiento al país norteamericano.

El Ministerio de Economía parecía inicialmente reservado para el exministro y expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo (CAD) Luis Carranza, pero finalmente este declinó ser parte del Gobierno y la política económica quedará en manos de Elmer Cuba, un economista que fue parte de la junta directiva del Banco Central y de la campaña electoral de Fujimori en 2016.

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