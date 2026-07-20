Nuevo RUC 2026: evita las multas de más de 1 UIT conociendo estos cambios

Cambios en el RUC en Perú obligan a actualizar datos para evitar sanciones| Andina

La digitalización de los servicios tributarios en Perú avanza con fuerza y, a partir de la reciente Resolución de Superintendencia N.° 121-2026/SUNAT, millones de contribuyentes enfrentan nuevas obligaciones en el manejo de su Registro Único de Contribuyentes (RUC).

La medida, anunciada por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), busca fortalecer la seguridad, mejorar la comunicación oficial y reducir los riesgos de fraude y suplantación de identidad en el contexto fiscal.

Según informó el especialista Vicente Cruz, CEO de Sheriff, estas modificaciones representan un cambio estructural en la relación entre los ciudadanos y la administración tributaria.

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¿Cuáles son los principales cambios del nuevo RUC 2026?

Uno de los cambios más relevantes consiste en la obligatoriedad de registrar y validar un correo electrónico y un número de teléfono móvil en el RUC. Esta exigencia aplica tanto para los nuevos inscritos como para quienes ya cuentan con un RUC activo, quienes deberán actualizar o confirmar esta información antes del 31 de agosto de 2026.

De acuerdo con lo señalado por Cruz, estos datos pasarán a ser los canales oficiales de comunicación entre SUNAT y los contribuyentes. No cumplir con esta actualización podría derivar en sanciones de más de1 Unidad Impositiva Tributaria (UIT)

La actualización normativa también incorpora una simplificación en el proceso de cambio de tipo de contribuyente . A partir de la entrada en vigencia de la norma, las personas naturales podrán modificar su condición de “sin negocio” a “con negocio”, o viceversa, directamente a través de Sunat Virtual.

Antes de generar o recuperar el usuario y la Clave SOL , será obligatorio validar tanto el correo electrónico como el número de celular registrados, utilizando códigos de verificación enviados por SUNAT. Esta medida apunta a prevenir accesos no autorizados y proteger la información fiscal de los contribuyentes.

El marco normativo también establece que la negativa de una persona o entidad a facilitar su número de RUC debe considerarse una señal de alerta. Ocultar este dato impide verificar la situación real de la contraparte y constituye un primer indicio de riesgo en materia de fraude o suplantación.

Como parte del proceso de digitalización, la nueva resolución introduce formularios virtuales integrados para quienes deseen abrir un negocio o iniciar actividades como trabajadores independientes. Estos formularios permiten realizar en un solo trámite el cambio de tipo de contribuyente, la actualización de datos personales e, incluso, la comprobantes de pago no utilizados si corresponde.

Paso a paso para la inscripción en el RUC a través de Sunat Virtual o App Personas

Prepara tu documento de identidad y ten a la mano tu teléfono móvil con la App Personas Sunat instalada y abierta. Ingresa a Sunat Virtual y digita tu número de DNI. Indica para qué necesitas inscribirte en el RUC. La plataforma generará un código QR. Escanéalo con la App Personas Sunat desde tu celular. Valida tu identidad siguiendo las instrucciones de la App, que solicitará tus huellas dactilares. Declara en Sunat Virtual todos los datos solicitados en los requisitos: datos personales, actividad económica, domicilio fiscal, y régimen tributario. Genera tu Clave SOL siguiendo las instrucciones del sistema. Recibe la constancia de inscripción al correo electrónico que declaraste.