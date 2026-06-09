Perú

Misión de la Unión Europea preocupada por la lentitud de resultados electorales: “Crea un clima de mayor desconfianza e inquietud”

El eurodiputado croata, Davor Ivo Stier, afirmó que la jefa de la Misión de Observación de la UE recibió “ataques injustificados” durante el ejercicio de su labor

Guardar
Google icon
Keiko Fujimori con micrófono y Roberto Sánchez con sombrero y lentes gesticulando, ambos con camisas blancas frente a un banner blanco con el logo de ONPE.
La política Keiko Fujimori y el exministro Roberto Sánchez aparecen juntos frente a un banner de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea advirtió que la lentitud para proclamar los resultados finales de la segunda vuelta presidencial en Perú no necesariamente refuerza las garantías del proceso, sino que alimenta la desconfianza ciudadana.

El presidente de la delegación de Observación Electoral del Parlamento Europeo, el eurodiputado croata Davor Ivo Stier, sostuvo en conferencia de prensa que a la organización a la que representa “nos preocupa la lentitud del proceso electoral en la proclamación de los resultados, que lejos de ser garantista, crea un clima de mayor desconfianza e inquietud en la población”.

Stier también vinculó ese escenario con el arrastre de las elecciones generales de abril, sobre las que recordó que hubo “graves irregularidades detectadas” y reclamó que la investigación en curso esclarezca responsabilidades por “los serios hechos ocurridos”.

PUBLICIDAD

La delegación del Parlamento Europeo, integrada por seis eurodiputados de cuatro grupos políticos y cuatro países, informó que durante su estancia en Perú se reunió con los dos candidatos presidenciales, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), organizaciones de observación y el canciller Carlos Pareja. En esos encuentros, según dijo Stier, se mencionaron problemas como la desinformación en redes sociales, la financiación de campaña, la fragmentación política y la fragilidad institucional.

Annalisa Corrado, jefa de la misión de observación electoral de la Unión Europea en Perú. (Foto: MouePeru2026)
Annalisa Corrado, jefa de la misión de observación electoral de la Unión Europea en Perú. (Foto: MouePeru2026)

Stier afirmó que la jornada del domingo 7 de junio se desarrolló en medio de “una profunda crisis política que ha provocado una grave desafección y desconfianza de la sociedad hacia los representantes públicos y las instituciones electorales, una fragilidad institucional, una gran inestabilidad política y una notable polarización

PUBLICIDAD

Stier condenó ataques contra la jefa de la misión

Antes de entrar en la evaluación técnica de la elección, Stier denunció el clima que rodeó a la observación internacional. En la conferencia de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea dijo que durante la campaña vieron "ataques injustificados" contra la misión encabezada por la eurodiputada Analisa Corrado y remarcó: “Los condenamos y a ella le reiteramos nuestra solidaridad”.

Esa referencia apareció junto a una defensa explícita de la imparcialidad del equipo europeo. Stier sostuvo en la misma intervención que la pluralidad política de la delegación garantiza “la más absoluta imparcialidad” de la observación.

El dirigente europeo explicó además que, en las reuniones mantenidas en Perú, uno de los asuntos recurrentes fueron las campañas de desinformación, “en particular en las redes sociales”. Esa mención coincidió con su descripción de una campaña de segunda vuelta en la que ambos candidatos sufrieron ataques en plataformas digitales, incluidos episodios “de carácter racista”.

Annalisa Corrado, jefa de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, presenta en conferencia de prensa el informe preliminar sobre la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú. Se detallan las observaciones sobre la campaña, la jornada electoral y el conteo de votos.

Votación fue fluida, aunque hubo retrasos en Lima

En su balance sobre la jornada electoral, Stier destacó elementos operativos que, a diferencia de etapas previas del proceso, mostraron una mejora. Dijo en la conferencia de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea que el proceso se desarrolló “de manera fluida”, con mayor presencia de personeros que en la primera vuelta y amplia presencia de autoridades electorales.

El diagnóstico positivo tuvo salvedades concretas. Stier informó que en parte de las mesas observadas por la delegación, “particularmente en Lima”, se registraron retrasos en la apertura de los centros de votación de "casi una hora“.

También señaló que en esta segunda vuelta el material electoral fue distribuido a tiempo. Aun así, precisó en la conferencia de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea que todavía hay margen para mejorar la capacitación de los miembros de mesa.

La delegación informó además incidencias puntuales con boletas. Stier dijo que en algunas mesas les informaron sobre cédulas “con rayones”, aunque aclaró que fueron sustituidas de inmediato.

Temas Relacionados

Unión EuropeaElecciones Perú 2026Elecciones 2026Keiko FujimoriRoberto SánchezJuntos por el PerúFuerza Popularperu-politica

Más Noticias

Grupo Frontera en Costa 21: banda texana logra sold out y confirma su creciente popularidad en Perú

La agrupación superó las expectativas y agotó todas las localidades para su show en Multiespacio Costa 21, confirmando su popularidad y el entusiasmo del público peruano por su debut en la capital.

Grupo Frontera en Costa 21: banda texana logra sold out y confirma su creciente popularidad en Perú

Ilia Topuria vs Justin Gaethje: día, hora y canal TV de la pelea por el título indiscutible de peso ligero en UFC Freedom 250

La Casa Blanca albergará uno de los eventos más históricos de las artes marciales mixtas. Conoce todos los detalles

Ilia Topuria vs Justin Gaethje: día, hora y canal TV de la pelea por el título indiscutible de peso ligero en UFC Freedom 250

Mercado peruano reacciona al conteo electoral por la segunda vuelta presidencial: Bolsa de Lima registra fuerte subida

La plaza bursátil limeña mostró un repunte impulsado por la expectativa de los mercados ante el ajustado resultado electoral, mientras los principales indicadores internacionales operaron con comportamientos dispares

Mercado peruano reacciona al conteo electoral por la segunda vuelta presidencial: Bolsa de Lima registra fuerte subida

Moody’s advierte riesgo de Perú y América Latina por exportaciones de materia prima a China

Perú estaría retrocediendo en su ‘cadena de valor’ al exportar materias primas en su gran mayoría, lo que lo haría lo dependiente de vulnerabilidades a shocks de la demanda y contribuiría en contra de su industrialización

Moody’s advierte riesgo de Perú y América Latina por exportaciones de materia prima a China

Yoshimar Yotún sorprendió con su deseo de regresar a Cruz Azul en medio de crisis en Sporting Cristal: “Me trató muy bien”

El capitán del cuadro ‘rimense’ se pronunció por la posibilidad de volver a la ‘máquina cementera’ tras ganar la Liga MX. También habló de Mano Menezes y de la derrota de Perú ante España

Yoshimar Yotún sorprendió con su deseo de regresar a Cruz Azul en medio de crisis en Sporting Cristal: “Me trató muy bien”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Misión de Observación de la UE: “El periodo entre las dos vueltas presidenciales se vio eclipsado por una narrativa de fraude”

Misión de Observación de la UE: “El periodo entre las dos vueltas presidenciales se vio eclipsado por una narrativa de fraude”

Keiko Fujimori espera que el voto extranjero y actas observadas le den la victoria: “Hay mucha esperanza”

¿Dejavú electoral? Panorama del conteo de votos entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez es similar al 2021 con Pedro Castillo

Más de 1.2 millones de peruanos no apoyaron a ningún candidato: votos blancos, viciados y ausentismo definieron la segunda vuelta

¿Cuándo se dará a conocer el 100% de los resultados oficiales de la ONPE y qué pasa después?

ENTRETENIMIENTO

Grupo Frontera en Costa 21: banda texana logra sold out y confirma su creciente popularidad en Perú

Grupo Frontera en Costa 21: banda texana logra sold out y confirma su creciente popularidad en Perú

Magaly Medina afirma que María Pía Copello no debió dejar la televisión por el streaming: “Ha sido mal aconsejada”

Entradas para concierto de Álvaro Díaz en Lima: preventa, precios y link para comprar

Mario Hart habla de su soltería en medio de conflicto matrimonial con Korina Rivadeneira: “Hace como dos años soy soltero”

María Pía Copello sobre el estreno de programa de Edson Dávila en América TV: “Ese horario me lo quitaron y se lo dieron a él”

DEPORTES

Ilia Topuria vs Justin Gaethje: día, hora y canal TV de la pelea por el título indiscutible de peso ligero en UFC Freedom 250

Ilia Topuria vs Justin Gaethje: día, hora y canal TV de la pelea por el título indiscutible de peso ligero en UFC Freedom 250

Yoshimar Yotún sorprendió con su deseo de regresar a Cruz Azul en medio de crisis en Sporting Cristal: “Me trató muy bien”

Javier Rabanal regresa a la Liga 1: fue anunciado como nuevo DT de Cusco FC tras abrupta salida de Universitario

Programación de la fecha 1 del Mundial 2026: canales TV y horarios en Perú del torneo FIFA

Canal TV para ver la Copa de la Liga peruana 2026: partidos de la Liga 1 y Liga 2