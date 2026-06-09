Misión de la Unión Europea preocupada por la lentitud de resultados electorales: “Crea un clima de mayor desconfianza e inquietud”

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea advirtió que la lentitud para proclamar los resultados finales de la segunda vuelta presidencial en Perú no necesariamente refuerza las garantías del proceso, sino que alimenta la desconfianza ciudadana.
El presidente de la delegación de Observación Electoral del Parlamento Europeo, el eurodiputado croata Davor Ivo Stier, sostuvo en conferencia de prensa que a la organización a la que representa “nos preocupa la lentitud del proceso electoral en la proclamación de los resultados, que lejos de ser garantista, crea un clima de mayor desconfianza e inquietud en la población”.
Stier también vinculó ese escenario con el arrastre de las elecciones generales de abril, sobre las que recordó que hubo “graves irregularidades detectadas” y reclamó que la investigación en curso esclarezca responsabilidades por “los serios hechos ocurridos”.
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La delegación del Parlamento Europeo, integrada por seis eurodiputados de cuatro grupos políticos y cuatro países, informó que durante su estancia en Perú se reunió con los dos candidatos presidenciales, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), organizaciones de observación y el canciller Carlos Pareja. En esos encuentros, según dijo Stier, se mencionaron problemas como la desinformación en redes sociales, la financiación de campaña, la fragmentación política y la fragilidad institucional.
Stier afirmó que la jornada del domingo 7 de junio se desarrolló en medio de “una profunda crisis política que ha provocado una grave desafección y desconfianza de la sociedad hacia los representantes públicos y las instituciones electorales, una fragilidad institucional, una gran inestabilidad política y una notable polarización”
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Stier condenó ataques contra la jefa de la misión
Antes de entrar en la evaluación técnica de la elección, Stier denunció el clima que rodeó a la observación internacional. En la conferencia de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea dijo que durante la campaña vieron "ataques injustificados" contra la misión encabezada por la eurodiputada Analisa Corrado y remarcó: “Los condenamos y a ella le reiteramos nuestra solidaridad”.
Esa referencia apareció junto a una defensa explícita de la imparcialidad del equipo europeo. Stier sostuvo en la misma intervención que la pluralidad política de la delegación garantiza “la más absoluta imparcialidad” de la observación.
El dirigente europeo explicó además que, en las reuniones mantenidas en Perú, uno de los asuntos recurrentes fueron las campañas de desinformación, “en particular en las redes sociales”. Esa mención coincidió con su descripción de una campaña de segunda vuelta en la que ambos candidatos sufrieron ataques en plataformas digitales, incluidos episodios “de carácter racista”.
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Votación fue fluida, aunque hubo retrasos en Lima
En su balance sobre la jornada electoral, Stier destacó elementos operativos que, a diferencia de etapas previas del proceso, mostraron una mejora. Dijo en la conferencia de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea que el proceso se desarrolló “de manera fluida”, con mayor presencia de personeros que en la primera vuelta y amplia presencia de autoridades electorales.
El diagnóstico positivo tuvo salvedades concretas. Stier informó que en parte de las mesas observadas por la delegación, “particularmente en Lima”, se registraron retrasos en la apertura de los centros de votación de "casi una hora“.
También señaló que en esta segunda vuelta el material electoral fue distribuido a tiempo. Aun así, precisó en la conferencia de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea que todavía hay margen para mejorar la capacitación de los miembros de mesa.
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La delegación informó además incidencias puntuales con boletas. Stier dijo que en algunas mesas les informaron sobre cédulas “con rayones”, aunque aclaró que fueron sustituidas de inmediato.
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