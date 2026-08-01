Italia y Dinamarca piden a la UE coordinación para el control de la frontera exterior

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Roma, 1 ago (EFE).- Italia, Dinamarca y otros 22 países pidieron este sábado una reunión extraordinaria de ministros de Interior de la Unión Europea (UE) para analizar la crisis migratoria de Ceuta y acordar una respuesta coordinada y acciones inmediatas para el control de la frontera exterior.

"Esta reunión debería permitir una evaluación común de la situación y un acuerdo sobre una respuesta europea coordinada, que incluya la rápida movilización de los instrumentos de la UE disponibles y el apoyo necesario a España para restablecer el control efectivo de la frontera exterior de la Unión y evitar nuevos cruces incontrolados", señalan estos países en una carta dirigida al presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, a la presidenta de la Comisión, Úrsula Von der Leyen, y a Irlanda, presidencia de turno de la UE.

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En la misiva promovida por Italia y Alemania, se pide tener en cuenta, concretamente, el refuerzo del apoyo de Frontex y la eficacia de la cooperación de la UE con Marruecos.

Tras expresar la "profunda preocupación por los recientes acontecimientos en la frontera exterior de la Unión Europea en Ceuta", estos países se muestran decididos "a impedir que los traficantes de personas pongan en entredicho la integridad de las fronteras exteriores de la Unión".

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Reconocen que una reciente sentencia del Tribunal Supremo español se ha utilizado para desencadenar este ataque "y abusar de nuestro sistema de migración y asilo".

"Tenemos el deber de disuadir eficazmente y combatir sin tregua la migración irregular, coordinando nuestras acciones, reforzando nuestras fronteras exteriores y abordando todas las políticas que puedan servir como factores de atracción, como la regularización de un gran número de migrantes irregulares", indica la carta.

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Destacan que los países de la Unión no pueden permitir "cruces masivos incontrolados", la instrumentalización de la migración u otras amenazas híbridas que generen la percepción de que la entrada ilegal en la Unión Europea es posible y que puede convertirse en una estancia legal.

"Los acontecimientos de los últimos días exigen una respuesta europea inmediata y coordinada. Celebramos la estrecha cooperación entre España y Marruecos para garantizar el rápido retorno de los migrantes que entraron ilegalmente y que un gran número de ellos ya haya regresado. Confiamos en que, con el apoyo de la Unión Europea, la situación actual se controlará por completo", añaden.

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Italia, Dinamarca y los países firmantes dicen estar dispuestos a "adoptar todas las medidas necesarias, de conformidad con el Derecho de la Unión y el Código de Fronteras Schengen, para salvaguardar el orden público y abordar los riesgos derivados de los movimientos secundarios, incluso mediante el refuerzo o la reintroducción de controles temporales en las fronteras interiores".

Precisamente, el Gobierno de Giorgia Meloni decretó ayer viernes la suspensión temporal del Acuerdo Schengen para aplicar controles aleatorios en aeropuertos y puertos marítimos a ciudadanos extracomunitarios que viajen desde España, una medida en vigor a partir de este sábado 1 de agosto.

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La carta dirigida a la cúpula de la UE, promovida por los primeros ministros de Italia y Dinamarca, está suscrita además por Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, República Checa, Estonia, Finlandia, Alemania, Grecia, Hungría, Lituania, Letonia, Malta, Holanda, Polonia, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia y Suecia. EFE