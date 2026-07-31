Pedro Sánchez califica la entrada masiva en Ceuta de “violación de la integridad territorial de España” y destaca la “cooperación” con Marruecos

Pedro Sánchez llega a Ceuta (REUTERS/Jon Nazca)

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Pedro Sánchez califica la entrada masiva en Ceuta de “violación de la integridad territorial de España”. El presidente del Gobierno ha comparecido desde la ciudad autónoma tras llegar junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para gestionar la mayor crisis migratoria en la historia reciente. Ha asegurado que el Gobierno está con Ceuta, tras la llamada de socorro del ejecutivo autonómico que pide la “emergencia nacional”.

Cerca de 50.000 personas han entrado en la ciudad en apenas 24 horas. Desde ayer, un número considerable permanece en las calles de la ciudad, sin refugio durante la noche, mientras el flujo de migrantes procedentes de Marruecos sigue activo en la frontera. Otros vuelven a su país de origen, pero el número de personas en Ceuta sigue provocando un enorme desborde poblacional. Ante esta situación, Sánchez ha anunciado que se ha puesto en marcha los mecanismos para la devolución a través de la “cooperación con el país vecino”.

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“El Gobierno de España va a utilizar todos los resortes del Estado, todos los recursos para garantizar la seguridad de los ciudadanos ceutís”, ha asegurado Pedro Sánchez. Además, ha confirmado el despliegue del Ejército y el refuerzo de decenas de agentes de Policía Nacional y Guardia Civil. De cara a evitar una próxima oleada del mismo tipo, ha confirmado la instalación de boyas como “elemento de contención” que permitan frenar a los migrantes que intenten cruzar a nado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido recibido en Ceuta entre abucheos, insultos y mucha indignación debido a la crisis migratoria desatada en la ciudad autónoma.

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