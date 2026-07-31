España
Agregar Infobae enGoogle

Pedro Sánchez califica la entrada masiva en Ceuta de “violación de la integridad territorial de España” y destaca la “cooperación” con Marruecos

El presidente del Gobierno ha comparecido desde la ciudad autónoma tras llegar junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska

Pedro Sánchez llega a Ceuta (REUTERS/Jon Nazca)
Pedro Sánchez llega a Ceuta (REUTERS/Jon Nazca)
Guardar

Pedro Sánchez califica la entrada masiva en Ceuta de “violación de la integridad territorial de España”. El presidente del Gobierno ha comparecido desde la ciudad autónoma tras llegar junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para gestionar la mayor crisis migratoria en la historia reciente. Ha asegurado que el Gobierno está con Ceuta, tras la llamada de socorro del ejecutivo autonómico que pide la “emergencia nacional”.

Cerca de 50.000 personas han entrado en la ciudad en apenas 24 horas. Desde ayer, un número considerable permanece en las calles de la ciudad, sin refugio durante la noche, mientras el flujo de migrantes procedentes de Marruecos sigue activo en la frontera. Otros vuelven a su país de origen, pero el número de personas en Ceuta sigue provocando un enorme desborde poblacional. Ante esta situación, Sánchez ha anunciado que se ha puesto en marcha los mecanismos para la devolución a través de la “cooperación con el país vecino”.

PUBLICIDAD

“El Gobierno de España va a utilizar todos los resortes del Estado, todos los recursos para garantizar la seguridad de los ciudadanos ceutís”, ha asegurado Pedro Sánchez. Además, ha confirmado el despliegue del Ejército y el refuerzo de decenas de agentes de Policía Nacional y Guardia Civil. De cara a evitar una próxima oleada del mismo tipo, ha confirmado la instalación de boyas como “elemento de contención” que permitan frenar a los migrantes que intenten cruzar a nado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido recibido en Ceuta entre abucheos, insultos y mucha indignación debido a la crisis migratoria desatada en la ciudad autónoma.

Noticia en ampliación.

Temas Relacionados

Pedro SánchezPSOECeutaGobierno de EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticiasúltima hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ceuta exige al Gobierno la declaración de emergencia nacional ante el colapso, pero Sánchez la rechaza: “No están entendiendo la dimensión”

El Ejecutivo central rechaza la declaración de emergencia nacional en Ceuta porque la ley no contempla los flujos migratorios como un riesgo dentro del Sistema Nacional de Protección Civil, pese a la presión y las demandas de las autoridades locales

Ceuta exige al Gobierno la declaración de emergencia nacional ante el colapso, pero Sánchez la rechaza: “No están entendiendo la dimensión”

Resultados del Sorteo 2 Super Once: ganadores y números premiados

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Resultados del Sorteo 2 Super Once: ganadores y números premiados

Cinco horas de trabajo y alojamiento gratis: una isla de Grecia busca voluntarios para cuidar gatos

Un refugio de la isla griega de Syros busca personas para colaborar en el cuidado de gatos rescatados, a cambio de alojamiento y desayuno

Cinco horas de trabajo y alojamiento gratis: una isla de Grecia busca voluntarios para cuidar gatos

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 31 julio

Como cada viernes, aquí están los números ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 31 julio

Un español que vive en Japón: “Incluso para ir al supermercado siento que todo el mundo se esfuerza por verse bien”

Fran Martín lleva cuatro meses en la capital japonesa y ha compartido choques culturales desde los tatuajes a el silencio en el transporte público

Un español que vive en Japón: “Incluso para ir al supermercado siento que todo el mundo se esfuerza por verse bien”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ceuta exige al Gobierno la declaración de emergencia nacional ante el colapso, pero Sánchez la rechaza: “No están entendiendo la dimensión”

Ceuta exige al Gobierno la declaración de emergencia nacional ante el colapso, pero Sánchez la rechaza: “No están entendiendo la dimensión”

La crisis migratoria en Ceuta pone a España contra las cuerdas: Italia y Finlandia llaman a su exclusión de Schengen mientras Francia refuerza la frontera

Juan José Ebenezer, mecánico: “El filtro del aire no depende del kilometraje, depende del uso que le des y de dónde vivas”

Marine Le Pen acusa al Gobierno de “alentar la entrada masiva de migrantes” y promete limitar la libre circulación en el espacio Schengen a “nacionales” europeos

La llegada masiva de migrantes a Ceuta se gestó en redes sociales: grupos de Facebook compartían información para cruzar a nado

ECONOMÍA

Cinco horas de trabajo y alojamiento gratis: una isla de Grecia busca voluntarios para cuidar gatos

Cinco horas de trabajo y alojamiento gratis: una isla de Grecia busca voluntarios para cuidar gatos

Juanma Lorente, abogado laboralista, sobre explicar a tu jefe por qué estás de baja: “Es secreto”

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 31 de julio

La gran banca española bate récords: gana 20.164 millones en seis meses, un 18% más, con Santander a la cabeza

Los pisos que se compran en España pierden seis metros cuadrados en un año mientras su precio se dispara un 14%

DEPORTES

Rafa Jódar, de récord en récord: ya es el tenista más joven en disputar los cuartos de final del ATP Washington

Rafa Jódar, de récord en récord: ya es el tenista más joven en disputar los cuartos de final del ATP Washington

Arbeloa se lanza a por La Fábrica: Gonzalo y Palacios a punto de firmar por el Fulham

Mike Krack celebra el progreso de Aston Martin: “El paquete de actualizaciones que hemos traído funciona”

El FC Barcelona recibe la denuncia presentada por el Atlético de Madrid por el caso Julián Álvarez

Carlos Alcaraz confirma su presencia en un torneo: también participarán Sinner y Djokovic