El Gobierno asegura que la integridad del espacio Schengen está "plenamente garantizada"

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Madrid, 1 ago (EFE).- El Gobierno ha asegurado este sábado que la integridad del espacio Schengen está "plenamente garantizada" y que ninguna de las personas que cruzaron irregularmente a Ceuta desde Marruecos ha salido de la ciudad autónoma hacia la Península, ni habría podido hacerlo, y ha destacado además que la "práctica totalidad" de esas entradas han sido "revertidas" en menos de 48 horas.

Esto es así, según fuentes del Gobierno, porque, si bien Ceuta y Melilla son territorio Schengen, tienen un régimen específico, único en Europa.

Desde ambas ciudades autónomas no es posible viajar a la Península, por vía marítima o aérea, sin identificarse ante la Policía Nacional en puerto y aeropuerto. Además, navieras y aerolíneas están obligadas a verificar los documentos.

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Las citadas fuentes informan de esta circunstancia después de que el Gobierno italiano de Giorgia Meloni haya anunciado la suspensión temporal del tratado de libre circulación con España a raíz de la crisis migratoria de Ceuta, consistente en la aplicación a partir de esta sábado, 1 de agosto, de controles aleatorios en aeropuertos y puertos marítimos a ciudadanos no pertenecientes a la Unión Europea (UE) que procedan de España.

Destacan las fuentes también que en estos territorios, España aplica un doble filtro: uno en la frontera con Marruecos y otro, el control Schengen, a la salida hacia la Península, para que una entrada irregular en las ciudades no se convierta nunca en una entrada al resto de Schengen.

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Este régimen específico está previsto, recuerdan, desde la adhesión de España a Schengen en 1991, en la Declaración sobre Ceuta y Melilla aneja al Acuerdo de Adhesión, y lo preserva el Código de Fronteras Schengen en su artículo 41.

Las fuentes también advierten de que entrar irregularmente en Ceuta no da derecho a permanecer en España, ni a viajar a la Península, ni a circular por Europa; y destacan que de las cerca de 50.000 personas que cruzaron irregularmente, más de 48.000 —es decir, la práctica totalidad— "ya han sido retornadas a Marruecos en menos de 48 horas".

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También defienden que el proceso de regularización extraordinaria no guarda relación alguna con estos hechos, ya que se exige acreditar residencia en España antes del 1 de enero de 2026 y haber permanecido cinco meses continuados en el momento de presentar la solicitud.

"Quien cruzó el 30 de julio de 2026 queda excluido por definición", subrayan.

Apuntan además a una campaña de desinformación de las redes de tráfico de personas con respecto a la sentencia del Tribunal Supremo sobre las devoluciones en frontera, difundida a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería.

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Estas redes de tráfico de personas, añaden, habrían hecho una lectura interesada y errónea de la reciente sentencia del Supremo, haciendo creer que quien lograra cruzar a Ceuta podría permanecer en España.

La sentencia, observan las fuentes, no modifica la Ley de Extranjería ni permite la permanencia: solo exige aplicar el procedimiento ordinario de devolución.

"La integridad del espacio Schengen está plenamente garantizada. Lo demuestran los datos: control de salida desde 1991, doble filtro y la práctica totalidad de las entradas revertidas en menos de 48 horas", concluyen. EFE

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