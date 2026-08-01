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El Gobierno asegura que la integridad del espacio Schengen está "plenamente garantizada"

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Madrid, 1 ago (EFE).- El Gobierno ha asegurado este sábado que la integridad del espacio Schengen está "plenamente garantizada" y que ninguna de las personas que cruzaron irregularmente a Ceuta desde Marruecos ha salido de la ciudad autónoma hacia la Península, ni habría podido hacerlo, y ha destacado además que la "práctica totalidad" de esas entradas han sido "revertidas" en menos de 48 horas.

Esto es así, según fuentes del Gobierno, porque, si bien Ceuta y Melilla son territorio Schengen, tienen un régimen específico, único en Europa.

Desde ambas ciudades autónomas no es posible viajar a la Península, por vía marítima o aérea, sin identificarse ante la Policía Nacional en puerto y aeropuerto. Además, navieras y aerolíneas están obligadas a verificar los documentos.

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Las citadas fuentes informan de esta circunstancia después de que el Gobierno italiano de Giorgia Meloni haya anunciado la suspensión temporal del tratado de libre circulación con España a raíz de la crisis migratoria de Ceuta, consistente en la aplicación a partir de esta sábado, 1 de agosto, de controles aleatorios en aeropuertos y puertos marítimos a ciudadanos no pertenecientes a la Unión Europea (UE) que procedan de España.

Destacan las fuentes también que en estos territorios, España aplica un doble filtro: uno en la frontera con Marruecos y otro, el control Schengen, a la salida hacia la Península, para que una entrada irregular en las ciudades no se convierta nunca en una entrada al resto de Schengen.

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Este régimen específico está previsto, recuerdan, desde la adhesión de España a Schengen en 1991, en la Declaración sobre Ceuta y Melilla aneja al Acuerdo de Adhesión, y lo preserva el Código de Fronteras Schengen en su artículo 41.

Las fuentes también advierten de que entrar irregularmente en Ceuta no da derecho a permanecer en España, ni a viajar a la Península, ni a circular por Europa; y destacan que de las cerca de 50.000 personas que cruzaron irregularmente, más de 48.000 —es decir, la práctica totalidad— "ya han sido retornadas a Marruecos en menos de 48 horas".

También defienden que el proceso de regularización extraordinaria no guarda relación alguna con estos hechos, ya que se exige acreditar residencia en España antes del 1 de enero de 2026 y haber permanecido cinco meses continuados en el momento de presentar la solicitud.

"Quien cruzó el 30 de julio de 2026 queda excluido por definición", subrayan.

Apuntan además a una campaña de desinformación de las redes de tráfico de personas con respecto a la sentencia del Tribunal Supremo sobre las devoluciones en frontera, difundida a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería.

Estas redes de tráfico de personas, añaden, habrían hecho una lectura interesada y errónea de la reciente sentencia del Supremo, haciendo creer que quien lograra cruzar a Ceuta podría permanecer en España.

La sentencia, observan las fuentes, no modifica la Ley de Extranjería ni permite la permanencia: solo exige aplicar el procedimiento ordinario de devolución.

"La integridad del espacio Schengen está plenamente garantizada. Lo demuestran los datos: control de salida desde 1991, doble filtro y la práctica totalidad de las entradas revertidas en menos de 48 horas", concluyen. EFE

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