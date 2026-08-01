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Boletos para Machu Picchu en temporada alta: cómo adquirir entradas de manera presencial y con cuánta anticipación

El interés por visitar Machu Picchu durante las celebraciones y vacaciones ha llevado a que los boletos digitales y en Cusco se agoten, mientras que en Machu Picchu Pueblo cada día se habilitan mil entradas presenciales para el acceso inmediato o al día siguiente

Vista general de la ciudadela prehispánica de Machu Picchu (Perú), que una expedición dirigida por Hiram Bingham documentó, fotografió y dio a conocer al mundo hace 115 años. EFE/ Paula Bayarte/Archivo
Vista general de la ciudadela prehispánica de Machu Picchu (Perú), que una expedición dirigida por Hiram Bingham documentó, fotografió y dio a conocer al mundo hace 115 años. EFE/ Paula Bayarte/Archivo
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El aumento de viajeros ha provocado que la demanda de boletos para ingresar a Machu Picchu supere la oferta habitual durante la temporada alta. Según informó el Ministerio de Cultura, los tickets disponibles en plataformas virtuales y puntos de venta en la ciudad de Cusco se encuentran agotados hasta el mes de agosto. No obstante, aún persisten alternativas para quienes llegan al distrito de Machu Picchu, donde diariamente se habilitan mil entradas presenciales para acceder al sitio arqueológico.

Venta presencial en Machu Picchu Pueblo

Las autoridades culturales han dispuesto desde hace un timpo que los visitantes adquieran sus boletos en las ventanillas del Centro Cultural de Machu Picchu, ubicado en el mismo distrito. La atención inicia a las 6:00 a.m. y se extiende hasta las 8:45 p.m., permitiendo que los turistas interesados puedan comprar entradas tanto para el mismo día como para el día siguiente. Desde las 2:00 p.m., se habilita la opción de adquirir boletos para el ingreso programado a la jornada posterior, una medida que busca organizar el flujo de visitantes y responder al alto interés registrado durante las Fiestas Patrias.

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Efemérides – Efemérides en Perú – Qué se celebra – Perú – noticias – 7 julio
Una votación mundial convirtió a Machu Picchu en una de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo el 7 de julio de 2007. El logro impulsó su proyección turística y cultural. (Andina)

¿Con cuánta anticipación comprar el boleto?

La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco informó que, de manera excepcional y solo durante julio, los turistas nacionales y extranjeros tuvieron la posibilidad de adquirir boletos presenciales hasta con tres días de anticipación. Esta disposición fue oficializada a través de la Resolución Ministerial N.° 285-2025-MC, en el marco de la temporada alta. Sin embargo, la regla general establece que la venta presencial solo permite comprar entradas para el mismo día o para el día siguiente. Por ello, quienes planean visitar la Llaqta de Machu Picchu durante los próximos meses deben considerar que la adquisición anticipada, por lo regular, está limitada a un máximo de un día previo.

Capacidad diaria y recomendaciones para los visitantes

El límite de aforo para Machu Picchu responde a criterios de conservación establecidos por la UNESCO, que fija un máximo de 4.044 visitantes por día. De acuerdo con el Ministerio de Cultura, las 1.000 entradas presenciales disponibles en Machu Picchu Pueblo se suman a las asignadas a través de canales digitales y otros puntos autorizados, aunque durante la temporada alta la mayoría de los cupos se agotan rápidamente.

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Las autoridades exhortan a los viajeros a tomar precauciones y evitar la compra de boletos a través de operadores informales o agencias no autorizadas. Se ha reportado que algunos intermediarios ofrecen tickets cuando ya no hay disponibilidad, lo que genera malestar y complicaciones para los turistas y afecta la gestión adecuada del monumento.

Una fila de personas en una pasarela de madera, un puesto de tickets, carteles informativos, la ciudadela de Machu Picchu, montañas y neblina.
Visitantes aguardan en una pasarela de madera la entrada a Machu Picchu, la antigua ciudad inca rodeada de montañas y neblina en el paisaje peruano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones clave para adquirir boletos

  • Llegar temprano: La fila para la compra presencial puede extenderse varias horas y los cupos suelen agotarse en poco tiempo debido a la alta demanda.
  • Verificar información oficial: Consultar únicamente los canales del Ministerio de Cultura y de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco para conocer la disponibilidad real de entradas.
  • Evitar intermediarios informales: La única vía segura para adquirir boletos presenciales es a través de las ventanillas oficiales en el Centro Cultural de Machu Picchu.
  • Puede revisarse esta web para ver la disponibilidad de entradas de manera presencial https://tuboleto.cultura.pe/disponibilidad/llaqta_machupicchu
Machu Picchu
Plataforma para conocer la disponibilidad de boletos para adquirirlos de forma presencial

El flujo de visitantes hacia Machu Picchu mantiene su dinamismo durante la temporada alta, especialmente en fechas festivas y vacaciones. La gestión de la venta presencial de entradas busca garantizar el acceso ordenado y la conservación del sitio, evitando la sobrecarga y protegiendo su valor patrimonial.

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