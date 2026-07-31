Trabajadores CAS: MEF, Minsa y más entidades ya pagan gratificación, ¿de cuánto?

Los trabajadores CAS, bajo el régimen del decreto legislativo 1057, Contrato Administrativo de Servicios, ya reciben su gratificación —amparado tanto en la Ley 32563 como en el decreto supremo 142-2026-EF, que dio la ‘gradualidad’ del derecho laboral— será un pago de 10% del monto de sueldo, pero para julio tiene un piso de S/300 y un cálculo a tres meses de seis trabajados (considera solo abril, mayo y junio).
Ya algunas entidades habían realizado el depósito del pago (Migraciones y Sunafil), pero aún el resto se completaría en agosto (según indicaron fuentes sindicales a Infobae Perú).
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Y justo ahora también avanza con este pago el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Salud, según revelaron trabajadores públicos, así como el difusor de temas laborales en el sector público César Espinoza. El pago debe ser de al menos S/300, sin importar si el trabajador gana menos, e incluso considerando solo tres de los seis meses de trabajo.
Las entidades que ya pagan gratificación a los CAS
La gratificación para los trabajadores CAS del sector público ya se está pagando, dependiendo de las entidades que ya han confirmado el depósito ya sea pública o internamente.
Entre estas, están las siguientes (según reportes que pudo revisar Infobae Perú):
- Superintendencia Nacional de Migraciones
- Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil)
- Ministerio de Economía y Finanzas
- Ministerio de Salud.
Como se recuerda se deben tener algunas consideraciones con respecto a estos pagos:
- Para 2026, la gratificación será del 10% del sueldo del trabajador (progresivamente, cada caño, irá aumentando el porcentaje)
- A pesar de que el cálculo anterior de un monto menor, se considerará como monto mínimo a pagar los S/300, como el monto del aguinaldo que antes recibían los CAS
- Quienes ganen sueldos por encima de los S/3.000 no recibirán el 10% este julio, dado que se hará el cálculo con respecto a los meses desde la vigencia de la Ley 32563. Es decir, solo tres meses de los seis (si se llevaba trabajando desde enero). Por lo que el pago sería la mitad. Se seguirá respetando primero, el monto mínimo de S/300.
¿Cómo se paga la ‘grati’ CAS?
Como había explicado anteriormente Infobae Perú, la Ley del crédito suplementario sí ha destinado presupuesto para el pago de gratificaciones a nivel del gobierno nacional y regionales.
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“Durante el 2026, la implementación de las gratificaciones y la CTS en las entidades del Gobierno Nacional y los gobiernos regionales se financiará con los recursos autorizados por la Ley N.° 32732. Como se sabe, los recursos del crédito son alrededor de S/57 millones.
Pero para el caso de las municipalidades, “el financiamiento se realizará con cargo a sus presupuestos institucionales, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público”.
En 2030 se paga el 100%
Recuerda que la base de cálculo para el otorgamiento de las gratificaciones por Fiestas Patrias y por Navidad se implementará para cada año fiscal, hasta alcanzar el 100 % de la remuneración mensual, de acuerdo a la siguiente ‘fórmula’ que aplicará el MEF en su decreto supremo:
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- El 10% de la remuneración mensual en el año fiscal 2026
- El 20% de la remuneración mensual en el año fiscal 2027
- El 30% de la remuneración mensual en el año fiscal 2028
- El 50% de la remuneración mensual en el año fiscal 2029
- El 100% de la remuneración mensual a partir del año fiscal 2030.
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