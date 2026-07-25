Gratificación CAS ya se empieza a pagar: La lista de entidades que confirmó

Trabajadores CAS del sector público recibirán gratificación, pero varias entidades aún no aclaran sobre el depósito del pago. - Crédito Andina

¿Cuándo se paga la gratificación para los trabajadores CAS? En julio se hará el primer pago, pero no hay fecha confirmada. Las entidades, sin embargo, sí estarían haciendo el depósito del monto de, como mínimo, S/300.

Las primeras entidades serían la Superintendencia Nacional de Migraciones y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), las cuales han informado a través de sus redes sociales que ya han hecho el depósito, en línea con las disposiciones del decreto supremo 142-2026-EF del MEF. Es decir, el pago del 10% del de un sueldo entero (y con cálculo de tres meses de los seis, lo que sería la mitad de este monto).

PUBLICIDAD

Sin embargo, Infobae Perú ha recibido versiones de trabajadores de Migraciones, quienes han señalado que han comprobado que aún no está disponible el pago. Como se recuerda, este julio deberían recibir más de estos empleados estatales los montos, cerca de 350 mil trabajadores a nivel nacional.

Cientos de trabajadores bajo el régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS) se manifestaron en los exteriores del Ministerio de Economía y Finanzas. Exigen la aprobación urgente de un proyecto de ley que asegure el pago completo de su gratificación y CTS. | Exitosa Noticias

Sunafil paga ‘grati’ CAS

“De acuerdo al marco legal dictado por el Ejecutivo mediante el Decreto Supremo N.° 142-2026-EF, que regula la implementación de los derechos de gratificación y Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) para el personal contratado bajo el régimen CAS (D.L. N.° 1057), se ha cumplido con realizar el giro por concepto de la gratificación de Fiestas Patrias, según la norma vigente y al esquema de aplicación gradual", ha informado la Sunafil.

PUBLICIDAD

Así, también la entidad ha reafirmado “su compromiso con los derechos de los trabajadores públicos y reconoce las mejoras laborales”.

Esta es la segunda entidad que Infobae Perú ha podido reportar que se pronunció por el depósito del pago, la otra fue Migraciones.

Los trabajadores CAS recibirán gratificación y CTS, pero solo el 10% del monto para este 2026. Por eso saldrán a protestar en las calles. - Crédito Difusión

Migraciones paga ‘grati’

La Superintendencia Nacional de Migraciones anunció que hizo efectivo el pago de las gratificaciones al personal contratado bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057 (CAS), en estricto cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N.° 32563 y su reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo N.° 142-2026-EF.

“Con esta acción, la entidad reafirma su compromiso con el respeto de los derechos laborales de sus servidores y con la correcta aplicación de las disposiciones emitidas por el Gobierno para la implementación progresiva de este beneficio”, señala en su nota de prensa.

PUBLICIDAD

Cabe recordar que de acuerdo con el reglamento de la Ley N.° 32563, las gratificaciones y la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) para el personal bajo el régimen CAS serán otorgadas de manera gradual. Para el presente año 2026, el monto de la gratificación corresponde al 10 % de la remuneración mensual, porcentaje que se incrementará progresivamente hasta alcanzar el 100 % en el año 2030, conforme al cronograma establecido por la normativa.

Trabajadores CAS recibirán como mínimo S/300, con cargo a los S/57 millones del crédito suplementario para el gobierno nacional y regionales. - Crédito MEF

Sin embargo, tras la nota informativa, Infobae Perú recibió versiones de trabajadores que señalaron que el pago, en realidad, no figuraba aún para cobro. Así como ellos, más empleados CAS siguen esperando claridad sobre el depósito de estos montos.

PUBLICIDAD

El financiamiento

¿Y el dinero de dónde vendrá? Como había resaltado anteriormente Infobae Perú, la Ley del crédito suplementario sí destinaba presupuesto para el pago de gratificaciones a nivel del gobierno nacional y regionales.

Así, “durante el 2026, la implementación de las gratificaciones y la CTS en las entidades del Gobierno Nacional y los gobiernos regionales se financiará con los recursos autorizados por la Ley N.° 32732. En el caso de las municipalidades, el financiamiento se realizará con cargo a sus presupuestos institucionales, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público". Como se sabe, los recursos del crédito son alrededor de S/57 millones.

PUBLICIDAD