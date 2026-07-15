Trabajadores CAS: MEF dará S/57 millones para gratificaciones, según este listado

El Ministerio de Salud es el que recibirá el mayor monto para el pago de gratificaciones CAS de casi S/4 millones y medio. - Crédito Difusión

Atención, trabajadores CAS. El tema de la gratificación se ha definido en un aspecto: sí se pagará este 2026, pero el Ministerio de Economía y Finanzas seguirá a cargo de ver su implementación.

Si bien no se señala qué pasará con las entidades que están esperando visto favorable a sus cambios presupuestarios para pagar las gratificaciones (hoy es el límite del pago al sector privado y este viernes se empieza a paga el aguinaldo), sí el crédito suplementario aprobado incluye un monto para el pago de una parte de estos trabajadores.

Para los trabajadores CAS del gobierno nacional y los regionales , el Anexo IX señala los montos asignados por entidades. Según la revisión, se tratan de S/57 millones 382 mil 692 . Asimismo, el texto aprobado, solo hay mención de este Anexo IX para el uso de estos pagos.

Para los trabajadores CAS de los gobiernos regionales, sin embargo, se tendrá que usar el presupuesto de cada entidad.

La Comisión de Presupuesto propuso una modificación al dictamen para que el MEF sea el que finalmente defina el pago de los trabajadores CAS. - Crédito Congreso

Montos por entidad

Infobae Perú revisó el crédito suplementario aprobado. El listado de entidades del mencionado Anexo IX engloba a las entidades que recibirán dinero de este crédito suplementario para el pago de las gratificaciones CAS.

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Así, las entidades principales, los ministerios y el Ejecutivo, recibirán los siguientes montos para estos pagos:

Presidencia del Consejo de Ministros — S/600.510,00

Despacho Presidencial — S/28.622,00

Ministerio de Cultura — S/837.972,00

Ministerio del Ambiente — S/361.283,00

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos — S/1.809.317,00

Ministerio del Interior — S/829.906,00

Ministerio de Relaciones Exteriores — S/225.488,00

Ministerio de Economía y Finanzas — S/881.333,00

Ministerio de Educación — S/3.244.731,00

Ministerio de Salud — S/4.485.970,00

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo — S/516.680,00

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego — S/880.659,00

Ministerio de Energía y Minas — S/536.505,00

Ministerio de Defensa — S/328.100,00

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo — S/464.800,00

Ministerio de Transportes y Comunicaciones — S/1.231.953,00

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento — S/1.367.019,30

Ministerio de la Producción — S/641.530,00

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables — S/1.986.293,00

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social — S/1.729.998,00.

El Congreso de la República de Perú informa sobre la aprobación de un dictamen para créditos suplementarios en inversiones públicas, con una imagen de trabajadores en una obra de construcción. (Congreso de la República)

Por otro lado, los gobiernos regionales recibirán los siguientes montos:

Gobierno Regional del Departamento de Amazonas — S/389.492,00 Gobierno Regional del Departamento de Áncash — S/566.063,00 Gobierno Regional del Departamento de Apurímac — S/312.153,00 Gobierno Regional del Departamento de Arequipa — S/680.766,00 Gobierno Regional del Departamento de Ayacucho — S/329.117,00 Gobierno Regional del Departamento de Cajamarca — S/721.182,00 Gobierno Regional del Departamento de Cusco — S/647.358,00 Gobierno Regional del Departamento de Huancavelica — S/289.110,00 Gobierno Regional del Departamento de Huánuco — S/621.974,00 Gobierno Regional del Departamento de Ica — S/308.178,00 Gobierno Regional del Departamento de Junín — S/886.348,00 Gobierno Regional del Departamento de La Libertad — S/1.564.276,00 Gobierno Regional del Departamento de Lambayeque — S/392.491,00 Gobierno Regional del Departamento de Loreto — S/729.021,00 Gobierno Regional del Departamento de Madre de Dios — S/129.973,00 Gobierno Regional del Departamento de Moquegua — S/245.944,00 Gobierno Regional del Departamento de Pasco — S/193.459,00 Gobierno Regional del Departamento de Piura — S/1.055.018,00 Gobierno Regional del Departamento de Puno — S/352.034,00 Gobierno Regional del Departamento de San Martín — S/581.203,00 Gobierno Regional del Departamento de Tacna — S/183.340,00 Gobierno Regional del Departamento de Tumbes — S/98.453,00 Gobierno Regional del Departamento de Ucayali — S/367.759,00 Gobierno Regional del Departamento de Lima — S/643.949,00 Gobierno Regional de la Provincia Constitucional del Callao — S/620.508,00.

La aplicación queda en la 'cancha' del MEF. - Crédito MEF

Las demás entidades

Revisa si tu entidad tendrá presupuesto para el pago de gratificación para los trabajadores CAS. Como se recuerda, este monto será como mínimo de S/300. El MEF está pendiente de aprobar un decreto supremo con la ‘fórmula’ final.

Este es el listado del resto de entidades en orden alfabéticos, que incluye también universidades:

Academia de la Magistratura — S/18.833,00 Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas — S/42.092,00 Agencia de Promoción de la Inversión Privada — S/76.273,00 Agencia Peruana de Cooperación Internacional - APCI — S/38.479,00 Agromercado — S/69.246,00 Archivo General de la Nación — S/34.728,00 Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao - ATU — S/439.318,00 Autoridad Nacional de Infraestructura — S/565.686,00 Autoridad Nacional del Agua - ANA — S/446.693,00 Autoridad Nacional del Servicio Civil — S/45.569,00 Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura - Sanipes — S/163.205,00 Autoridad Portuaria Nacional — S/115.049,00 Biblioteca Nacional del Perú — S/88.822,00 Central de Compras Públicas - Perú Compras — S/185.288,00 Centro de Formación en Turismo — S/47.532,00 Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres — S/79.202,00 Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - Ceplan — S/48.879,00 Centro Vacacional Huampaní — S/18.523,00 Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - Promperú — S/265.390,00 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - Devida — S/106.184,00 Congreso de la República — S/50.802,00 Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica — S/144.256,00 Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad - Conadis — S/119.206,00 Contraloría General — S/410.162,00 Defensoría del Pueblo — S/133.720,00 Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - Fondepes — S/99.532,00 Fuero Militar Policial — S/38.304,00 Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana — S/44.212,00 Instituto del Mar del Perú - Imarpe — S/121.460,00 Instituto Geofísico del Perú — S/39.843,00 Instituto Geográfico Nacional — S/6.228,00 Instituto Geológico Minero y Metalúrgico — S/127.662,00 Instituto Nacional de Calidad - Inacal — S/119.540,00 Instituto Nacional de Defensa Civil — S/186.295,00 Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad — S/212.837,00 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN — S/309.299,00 Instituto Nacional de Innovación Agraria — S/161.824,00 Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña — S/57.625,00 Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú - IRTP — S/113.054,00 Instituto Nacional de Salud — S/165.485,00 Instituto Nacional Penitenciario — S/282.174,00 Instituto Peruano de Energía Nuclear — S/12.188,00 Instituto Peruano del Deporte — S/189.236,00 Instituto Tecnológico de la Producción - ITP — S/284.371,00 Intendencia Nacional de Bomberos del Perú - INBP — S/106.070,00 Jurado Nacional de Elecciones — S/334.855,00 Junta Nacional de Justicia — S/90.441,00 Municipalidad Metropolitana de Lima — S/34.579,00 Oficina de Normalización Previsional - ONP — S/63.773,00 Oficina Nacional de Procesos Electorales — S/65.994,00 Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA — S/536.807,00 Organismo de Estudios y Diseño de Proyectos de Inversión — S/79.413,00 Organismo de Focalización e Información Social — S/116.597,00 Organismo de Formalización de la Propiedad Informal — S/144.726,00 Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre — S/98.016,00 Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE) — S/268.102,00 Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería — S/531.870,00 Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público — S/199.474,00 Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones — S/121.655,00 Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento — S/427.980,00 Poder Judicial — S/1.892.860,00 Procuraduría General del Estado — S/520.767,00 Registro Nacional de Identificación y Estado Civil — S/211.327,00 Seguro Integral de Salud — S/308.323,00 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - Sernanp — S/254.046,00 Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción — S/104.169,00 Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles — S/278.327,00 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología — S/136.023,00 Servicio Nacional de Sanidad Agraria - Senasa — S/221.885,00 Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - Serfor — S/346.508,00 Superintendencia del Mercado de Valores — S/53.813,00 Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria — S/1.411.035,00 Superintendencia Nacional de Bienes Estatales — S/83.775,00 Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas y Municiones — S/130.021,00 Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria — S/284.916,00 Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral — S/330.456,00 Superintendencia Nacional de los Registros Públicos — S/326.052,00 Superintendencia Nacional de Migraciones — S/421.503,00 Superintendencia Nacional de Salud — S/238.531,00 Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento — S/452.023,00 Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías — S/445.710,00 Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa — S/109.211,00 Tribunal Constitucional — S/22.671,00 Universidad Nacional Agraria de la Selva — S/11.074,00 Universidad Nacional Agraria La Molina — S/37.149,00 Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios — S/15.528,00 Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma — S/18.162,00 Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas — S/27.682,00 Universidad Nacional Autónoma de Chota — S/19.557,00 Universidad Nacional Autónoma de Chupaca — S/12.090,00 Universidad Nacional Autónoma de Cutervo — S/11.978,00 Universidad Nacional Autónoma de Huanta — S/17.399,00 Universidad Nacional Autónoma del Distrito de San Marcos — S/13.542,00 Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo — S/15.893,00 Universidad Nacional Ciro Alegría — S/33.149,00 Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión — S/13.924,00 Universidad Nacional Daniel Alomía Robles — S/18.433,00 Universidad Nacional de Arte Diego Quispe Tito del Cusco — S/15.926,00 Universidad Nacional de Barranca — S/22.959,00 Universidad Nacional de Cajamarca — S/19.105,00 Universidad Nacional de Cañete — S/27.017,00 Universidad Nacional de Carabaya — S/12.898,00 Universidad Nacional de Desaguadero — S/12.213,00 Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle — S/20.702,00 Universidad Nacional de Folklore José María Arguedas — S/12.195,00 Universidad Nacional de Frontera — S/64.887,00 Universidad Nacional de Huancabamba — S/12.295,00 Universidad Nacional de Huancavelica — S/31.233,00 Universidad Nacional de Ingeniería — S/67.622,00 Universidad Nacional de Jaén — S/27.641,00 Universidad Nacional de Juliaca — S/18.287,00 Universidad Nacional de la Amazonía Peruana — S/15.767,00 Universidad Nacional de Música — S/29.373,00 Universidad Nacional de Moquegua — S/8.483,00 Universidad Nacional de Piura — S/21.731,00 Universidad Nacional de San Agustín — S/48.134,00 Universidad Nacional de San Martín — S/12.738,00 Universidad Nacional de Sechura — S/13.706,00 Universidad Nacional de Trujillo — S/27.063,00 Universidad Nacional de Tumbes — S/29.314,00 Universidad Nacional de Ucayali — S/10.767,00 Universidad Nacional del Altiplano — S/13.529,00 Universidad Nacional del Callao — S/23.089,00 Universidad Nacional del Centro del Perú — S/12.455,00 Universidad Nacional del Santa — S/10.599,00 Universidad Nacional del VRAEM — S/13.987,00 Universidad Nacional Federico Villarreal — S/40.434,00 Universidad Nacional Fronteriza Autónoma de Yunguyo — S/12.849,00 Universidad Nacional Hermilio Valdizán — S/34.355,00 Universidad Nacional Intercultural Aimara de Ilave — S/12.295,00 Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía — S/7.727,00 Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa — S/23.663,00 Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba — S/18.650,00 Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía de Bagua — S/24.816,00 Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann — S/8.187,00 Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión — S/13.667,00 Universidad Nacional José María Arguedas — S/19.544,00 Universidad Nacional Mayor de San Marcos — S/74.708,00 Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac — S/13.415,00 Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo — S/20.135,00 Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga — S/14.999,00 Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica — S/20.180,00 Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo — S/7.266,00 Universidad Nacional Tecnológica de Chincha — S/12.197,00 Universidad Nacional Tecnológica de Frontera San Ignacio de Loyola — S/14.321,00 Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur — S/25.581,00 Universidad Nacional Tecnológica de San Juan de Lurigancho — S/15.294,00 Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas — S/19.661,00 Universidad Nacional de Antonio Abad del Cusco — S/30.698,00.