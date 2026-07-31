Reniec informa cómo registrar un divorcio y cuánto cuesta cambiar el estado civil del DNI

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) recordó que las personas que culminan un proceso de divorcio deben inscribir la disolución del vínculo matrimonial y actualizar su estado civil en el documento nacional de identidad (DNI).
Este procedimiento permite que los ciudadanos mantengan sus datos personales actualizados y evita inconvenientes en trámites, operaciones de compra o venta, viajes al extranjero y otros procesos administrativos.
Tanto el matrimonio como la separación legal deben figurar en la base de datos de la entidad, debido a que esta información acredita la situación civil de cada persona y facilita el ejercicio de sus derechos.
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Por eso, quienes obtuvieron una sentencia judicial, una escritura notarial o una resolución municipal que declara el fin de la unión deben realizar la inscripción correspondiente.
¿Cómo registrar la disolución del matrimonio en Reniec?
Para inscribir el divorcio, los ciudadanos deben presentar una serie de documentos y cumplir con los pasos establecidos por la institución:
- Completar la solicitud de inscripción: El usuario debe llenar el formato de inscripción de disolución del vínculo matrimonial en el acta registral correspondiente.
- Presentar el documento de identidad: Se debe adjuntar una copia simple del DNI. En el caso de ciudadanos extranjeros, será necesario entregar una copia del carnet de extranjería, pasaporte o cédula de identificación.
- Adjuntar el documento que acredita el divorcio: El requisito dependerá de la vía mediante la cual se realizó la separación:
- Por mandato judicial: Se deben presentar los partes judiciales y el oficio emitido por el juzgado correspondiente.
- Por procedimiento notarial: Se deben entregar los partes notariales expedidos por el notario encargado del proceso.
- Por resolución municipal: Se debe presentar la resolución administrativa emitida por la municipalidad donde se celebró el matrimonio.
En caso de realizar el procedimiento mediante la plataforma virtual, los interesados deben contar con su DNI, una dirección de correo electrónico y un número telefónico vigente para recibir las comunicaciones de la entidad.
¿Cuánto cuesta inscribir el divorcio en Reniec?
El monto del trámite varía según el tipo de documento que sustenta la separación:
- Disolución del matrimonio por mandato judicial o resolución de alcaldía: Tiene un costo de S/8.20 y utiliza el código tributo 06610.
- Disolución del matrimonio mediante parte notarial: Tiene un valor de S/8.00 y también corresponde al código tributo 06610.
El pago puede efectuarse mediante la plataforma Págalo.pe, agencias o agentes del Banco de la Nación. Después de realizar el abono, los ciudadanos deben presentar los documentos requeridos en una oficina de Reniec o enviarlos mediante la mesa de partes virtual (LINK).
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Los documentos remitidos fuera del horario de atención serán considerados como ingresados el siguiente día hábil. La entidad informó que la respuesta del procedimiento será enviada al correo electrónico registrado en un plazo aproximado de 10 días hábiles.
Una vez concluida la inscripción del divorcio, los ciudadanos deberán gestionar la modificación de su estado civil en el DNI para que el documento refleje su nueva condición.
¿Cómo cambiar el estado civil del DNI a divorciado?
Para actualizar esta información, las personas deben acudir a una oficina de Reniec o a una sede de Mejor Atención al Ciudadano (MAC). Antes de iniciar la gestión, tendrán que efectuar el pago correspondiente:
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- DNI convencional: S/30 con el código tributo 02121, mediante Yape, agentes BCP, Banco de la Nación o Págalo.pe.
- DNI electrónico: S/35 con el código tributo 00729, utilizando los mismos canales de pago.
Los usuarios pueden revisar el avance del trámite en la plataforma de Reniec (LINK). Si el estado figura al 100 %, podrán acercarse a recoger su documento actualizado con la nueva información personal.
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