MEF defiende gratificación CAS de S/300 en julio y aclara el financiamiento

Trabajadores CAS recibirán como mínimo S/300, con cargo a los S/57 millones del crédito suplementario para el gobierno nacional y regionales. - Crédito MEF

Los trabajadores CAS lucharon por su gratificación y CTS y la consiguieron en el Congreso de la República. Se promulgó la Ley 32563 en marzo, y este julio esperaban recibir el 100% de su sueldo como pago por Fiestas Patrias.

Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas atendió las preocupaciones por el elevado costo fiscal (el Consejo Fiscal fue una de las entidades que lo alertó) de la medida y aplicó una norma para dar gradualidad (a pesar de la negativa inicial del Congres).

Ahora, en una nueva comunicación el MEF defiende la medida que da como mínimo S/300 a más de 350 mil trabajadores contratados bajo el régimen CAS este mes de julio, en aras de cuidar la “sostenibilidad fiscal”. Así, los recursos para algunas entidades vienen por la misma Ley del crédito suplementario, pero para otras las mismas tendrán que asumir de sus recursos.

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Los trabajadores CAS recibirán gratificación y CTS, pero solo el 10% del monto para este 2026. Por eso saldrán a protestar en las calles. - Crédito Difusión

El financiamiento

Como había resaltado anteriormente Infobae Perú, la Ley del crédito suplementario sí destinaba dinero para el pago de gratificaciones a nivel del gobierno nacional y regionales.

Asó, “durante el 2026, la implementación de las gratificaciones y la CTS en las entidades del Gobierno Nacional y los gobiernos regionales se financiará con los recursos autorizados por la Ley N.° 32732. En el caso de las municipalidades, el financiamiento se realizará con cargo a sus presupuestos institucionales, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público". Como se sabe, los recursos del crédito son alrededor de S/57 millones.

“Con esta medida, el Gobierno avanza en la implementación de los nuevos derechos del personal CAS, asegurando que la gratificación llegue desde julio y que su aplicación progresiva preserve el equilibrio presupuestario, la continuidad de los servicios esenciales y la sostenibilidad fiscal del país”, agregó el MEF.

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Un grupo de trabajadores CAS se congregó durante la noche en el Cercado de Lima para manifestar sus demandas laborales. Portando pancartas y banderas nacionales, los manifestantes expresaron su reclamo por el pago íntegro de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y el 100% de las gratificaciones. Los carteles exhibidos durante la protesta reflejaban el pedido de mejoras en sus condiciones laborales y la exigencia de cumplimiento de estos beneficios por parte de las autoridades.

‘Grati’ de S/300 en julio

Así, los trabajadores CAS podrán acceder desde julio 2026 a la gratificación por Fiestas Patrias, tras la publicación del Decreto Supremo N.° 142-2026-EF en el diario oficial El Peruano. La norma, aprobada por el Gobierno a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), establece también el procedimiento para implementar la gratificación por Navidad y la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) en las entidades del sector público.

Según el MEF, la gradualidad permitirá que la gratificación por Fiestas Patrias alcance este mes a todos los trabajadores CAS, implementándose así este nuevo beneficio laboral de manera ordenada y sostenible. Asimismo, la norma dispone que la CTS será abonada cuando concluya el vínculo laboral con la entidad pública.

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“Con esta norma hacemos posible que el beneficio llegue desde julio a todos los trabajadores CAS. La aplicación gradual del monto permitirá avanzar en el reconocimiento de este derecho con responsabilidad, preservando la sostenibilidad de las finanzas del país”, destacó el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas.

El monto mínimo que recibirán los trabajadores CAS este julio y diciembre será de S/300. En Fiestas Patrias solo quienes reciban por encima de S/6.000. - Crédito Andina

Para el 2026, la base de cálculo de la gratificación será equivalente al 10 % de la remuneración mensual que perciba el trabajador y, en ningún caso, el monto podrá ser inferior a S/ 300, conforme a lo establecido en la Ley N.° 32732. La base de cálculo del beneficio se incrementará progresivamente en los siguientes años fiscales, hasta alcanzar el equivalente al 100 % de una remuneración mensual a partir de 2030.

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Además, la norma detalla que, para acceder al beneficio, el servidor deberá encontrarse prestando servicios, de vacaciones, con licencia con goce de remuneraciones o percibiendo los subsidios correspondientes de la seguridad social en salud. De igual forma, regula el pago proporcional para quienes cuenten con menos de seis meses de servicios y la gratificación trunca cuando el vínculo laboral concluya antes de la fecha de pago o cuando en la fecha de pago el servidor se encuentre de licencia sin goce de remuneraciones.