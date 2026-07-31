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Campaña veterinaria gratis para este 08 de agosto: ¿Dónde y qué servicios están disponibles?

La campaña también incluirá charlas sobre tenencia responsable para orientar a los propietarios sobre cuidados básicos y bienestar animal

Las autoridades buscan reducir riesgos sanitarios y fortalecer la prevención de enfermedades que pueden afectar a animales y personas - Créditos: Magnific.
Las autoridades buscan reducir riesgos sanitarios y fortalecer la prevención de enfermedades que pueden afectar a animales y personas - Créditos: Magnific.
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Los vecinos de San Juan de Miraflores tendrán la oportunidad de acceder a una campaña veterinaria gratuita dirigida a perros y gatos. La jornada se desarrollará el sábado 8 de agosto, gracias a una iniciativa impulsada por la municipalidad distrital en coordinación con el Ministerio de Salud (Minsa), con el propósito de promover el cuidado preventivo de las mascotas y reforzar la salud pública en la comunidad.

La actividad se llevará a cabo desde las 8:30 a. m. hasta la 1 p. m. en la Losa Deportiva 1, ubicada en la manzana C, lote 21, del asentamiento humano El Pacífico, en Pampas de San Juan. Durante esas horas, los asistentes podrán acceder sin costo a diversos servicios orientados a la protección y el bienestar de los animales de compañía.

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De acuerdo con el anuncio difundido por la comuna, la campaña busca facilitar el acceso a atenciones preventivas que contribuyan a reducir el riesgo de enfermedades y fomentar una convivencia responsable entre las familias y sus mascotas.

Asimismo, la participación del Minsa permitirá fortalecer las acciones de prevención, especialmente frente a enfermedades que pueden representar un riesgo para la población.

La campaña veterinaria se llevará a cabo este sábado 08 de agosoto - Créditos: Municipalidad de San Juan de Miraflores.
La campaña veterinaria se llevará a cabo este sábado 08 de agosoto - Créditos: Municipalidad de San Juan de Miraflores.

¿Cuáles son los servicios gratuitos?

Entre las prestaciones que se ofrecerán durante la jornada figuran las siguientes:

  • Vacuna antirrábica: inmunización para prevenir la rabia, enfermedad viral que puede afectar tanto a animales como a personas.
  • Antipulgas: tratamiento destinado a eliminar pulgas y ayudar a proteger la salud de perros y gatos.
  • Desparasitación: administración de productos para combatir parásitos internos y favorecer el adecuado estado de salud de las mascotas.
  • Charla sobre tenencia responsable: orientación dirigida a los propietarios sobre cuidados básicos, alimentación, vacunación y compromiso con el bienestar animal.

Las autoridades recomendaron a los vecinos acudir dentro del horario establecido para facilitar la atención y seguir las indicaciones del personal encargado de la actividad. Además, recordaron la importancia de trasladar a las mascotas con las medidas de seguridad correspondientes para evitar incidentes durante el desarrollo de la campaña.

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En el caso de los perros, se aconseja llevarlos con correa y, si corresponde por su tamaño o temperamento, utilizar bozal. Los gatos, por su parte, deben ser transportados en un kennel, jaula o bolso especial que garantice su seguridad y reduzca el estrés durante el desplazamiento.

campaña veterinaria gratis-Perú-08 de enero
Los vecinos podrán acceder sin costo a servicios como vacunación antirrábica, aplicación de antipulgas y desparasitación - Créditos: Magnific.

¿Cuál es la importancia de la desparasitación?

  • Elimina parásitos internos que pueden afectar la salud de perros y gatos.
  • Previene enfermedades que ocasionan diarrea, vómitos, anemia, pérdida de peso y debilidad.
  • Favorece el crecimiento y desarrollo adecuado, especialmente en cachorros y gatitos.
  • Fortalece el sistema inmunológico y mejora el bienestar general de las mascotas.
  • Reduce el riesgo de contagio de algunos parásitos a las personas, sobre todo a niños y adultos mayores.
  • Contribuye a que las vacunas sean más efectivas al mantener al animal en mejores condiciones de salud.
  • Evita la propagación de parásitos entre otras mascotas que conviven en el mismo hogar.
  • Ayuda a mantener un pelaje sano y una mejor condición física.
  • Debe realizarse siguiendo la frecuencia indicada por el médico veterinario, de acuerdo con la edad, el peso y el estilo de vida del animal.
  • Es una medida preventiva esencial para garantizar una vida más saludable y una mejor calidad de vida para las mascotas.

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