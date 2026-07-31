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Temblor en Junín HOy 31 de julio: alerta entre vecinos de Chupaca a 13 días del fuerte sismo en la región

El reciente movimiento telúrico evidenció la necesidad de reforzar la preparación comunitaria, actualizar los protocolos y reducir el impacto ante un posible gran terremoto en la capital peruana

A woman looks at the main square damaged by a magnitude 5.6 earthquake that struck Central Peru on Saturday, in Pumpumya Chupaca Junin, Peru, July 19, 2026. REUTERS/Yershon Vilca
A woman looks at the main square damaged by a magnitude 5.6 earthquake that struck Central Peru on Saturday, in Pumpumya Chupaca Junin, Peru, July 19, 2026. REUTERS/Yershon Vilca
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El sismo de magnitud 3.5 registrado a las 04:53 del 31 de julio cerca de Chupaca, en la región Junín, forma parte de una secuencia de movimientos telúricos que han impactado recientemente a la zona central del país. Solo dos semanas antes, el 18 de julio, otro evento sísmico de mayor intensidad dejó a varias personas damnificadas y evidenció la vulnerabilidad de diversas comunidades andinas frente a la actividad tectónica. La reiteración de estos fenómenos ha generado preocupación entre la población y ha reavivado el debate sobre la cultura de prevención.

Según los datos oficiales del Centro Sismológico Nacional (CENSIS) del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el epicentro del último temblor se ubicó a 14 kilómetros al suroeste de la ciudad de Chupaca, con una profundidad de 12 kilómetros. La intensidad alcanzó el grado III en la escala de Mercalli, provocando alarma en la población local, aunque sin daños materiales ni víctimas. Las autoridades han reiterado la importancia de estar atentos ante la posibilidad de nuevos movimientos, dada la frecuencia con la que se vienen reportando sismos en la región.

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Los especialistas señalan que estos eventos no resultan aislados, sino que corresponden a la dinámica propia de la región central peruana. El contexto geológico de Junín y sus alrededores explica la frecuencia e intensidad de los sismos, que en las últimas semanas han puesto en evidencia la necesidad de reforzar las infraestructuras y los protocolos de actuación ante emergencias.

A view of a destroyed house following the earthquake of magnitude 5.6 that struck Central Peru on Saturday, in Pumpunya, Chupaca province, Junin region, Peru, July 19, 2026. REUTERS/Yershon Vilca
A view of a destroyed house following the earthquake of magnitude 5.6 that struck Central Peru on Saturday, in Pumpunya, Chupaca province, Junin region, Peru, July 19, 2026. REUTERS/Yershon Vilca

El Cinturón de Fuego del Pacífico y la dinámica sísmica en Perú

Perú se encuentra situado dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, una franja tectónica donde se origina más del 80% de los terremotos a nivel mundial. Esta zona, que atraviesa la costa occidental de América del Sur y se extiende hasta Asia, registra una alta interacción entre la placa de Nazca y la Sudamericana. El proceso de subducción genera acumulación de energía, que se libera periódicamente en forma de movimientos telúricos de diversa magnitud.

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La actividad sísmica observada en Junín y otras regiones responde a esta presión constante entre placas. Los eventos recientes refuerzan la necesidad de mantener activos los sistemas de monitoreo y alerta temprana, así como de fortalecer la preparación de la población ante la posibilidad de sismos de mayor intensidad.

La historia sísmica de Perú muestra que los movimientos de baja y mediana magnitud suelen preceder a eventos mayores. El monitoreo continuo es clave para anticipar riesgos y reducir el impacto en zonas urbanas y rurales.

Fachada de iglesia dañada con escombros en el suelo bajo un cielo estrellado nocturno. Hay un segundo edificio adyacente también visible
Una iglesia parcialmente destruida y escombros en el suelo muestran los daños causados por el sismo de magnitud 5.1 en Chupaca, Junín, Perú. (Wayka / Javier Ninanya y Yershon Vilca)

El silencio sísmico en Lima: una amenaza latente

Entre las preocupaciones principales de los expertos se encuentra el llamado silencio sísmico en la ciudad de Lima. La capital peruana no ha experimentado un gran terremoto desde hace más de 270 años, lo que incrementa el riesgo de acumulación de energía en la zona de subducción cercana al litoral. Esta situación representa una amenaza latente para millones de personas.

El silencio sísmico implica que en cualquier momento podría liberarse una cantidad significativa de energía acumulada, afectando gravemente a la capital y a ciudades cercanas. La falta de grandes terremotos en Lima ha generado una percepción errónea de seguridad, lo que dificulta la adopción de medidas preventivas a gran escala.

El registro histórico señala que los terremotos más devastadores en la capital han ocurrido en siglos pasados, como el de 1746, que causó miles de muertes y destruyó gran parte de la ciudad. Actualmente, la combinación de crecimiento urbano acelerado y edificaciones antiguas sin refuerzo estructural refuerza la urgencia de actualizar las normas de construcción y promover una cultura preventiva.

A view of the main square damaged following the earthquake of magnitude 5.6 that struck Central Peru on Saturday, in Pumpunya, Chupaca province, Junin region, Peru, July 19, 2026. REUTERS/Yershon Vilca
A view of the main square damaged following the earthquake of magnitude 5.6 that struck Central Peru on Saturday, in Pumpunya, Chupaca province, Junin region, Peru, July 19, 2026. REUTERS/Yershon Vilca

Prevención sísmica y cultura de preparación

La recurrencia de sismos, como los registrados en Junín y la amenaza latente sobre Lima, ha llevado a las autoridades a insistir en la importancia de la prevención sísmica. Se promueven campañas para que las familias elaboren planes de emergencia, identifiquen zonas seguras en viviendas y centros de trabajo, y preparen mochilas de emergencia con suministros esenciales.

El cumplimiento de las normativas de edificación antisísmica resulta prioritario, especialmente en ciudades con alto riesgo como Lima y Callao. La prevención y la educación en gestión de riesgos son herramientas fundamentales para reducir el impacto de futuros eventos. El desarrollo de simulacros nacionales y la capacitación de brigadas comunitarias buscan fortalecer la resiliencia de la población.

Organismos internacionales han destacado la importancia de difundir información clara y de fácil acceso sobre cómo actuar antes, durante y después de un sismo. El objetivo es minimizar el número de víctimas y daños materiales en situaciones de emergencia, independientemente de la magnitud del evento.

People walk past damaged houses following the earthquake of magnitude 5.6 that struck Central Peru on Saturday, in Pumpunya, Chupaca province, Junin region, Peru, July 19, 2026. REUTERS/Yershon Vilca
People walk past damaged houses following the earthquake of magnitude 5.6 that struck Central Peru on Saturday, in Pumpunya, Chupaca province, Junin region, Peru, July 19, 2026. REUTERS/Yershon Vilca

Recomendaciones ante sismos en Perú

Ante sismos de baja o moderada magnitud, como el reciente de Chupaca, se recomienda mantener la calma, alejarse de ventanas, objetos que puedan caer y postes de electricidad. Es fundamental disponer de una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecibles y documentos importantes.

La preparación individual y colectiva permite reducir la vulnerabilidad ante un gran terremoto, cuyo momento exacto no puede preverse. La vigilancia constante y el fortalecimiento de la cultura sísmica en todo el país siguen siendo las mejores estrategias para enfrentar el riesgo.

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