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Aumento del sueldo mínimo a S/ 1.300 puede generar mayor informalidad laboral

El incremento de la remuneración mínima elevará los costos para las empresas, especialmente las mypes, y sostiene que ello podría incentivar esquemas de contratación fuera de planilla o incluso la reducción de personal

El mayor costo laboral podría impulsar la informalidad, especialmente en las mypes, que tienen menor capacidad para asumir el aumento de la remuneración y sus beneficios laborales.
El mayor costo laboral podría impulsar la informalidad, especialmente en las mypes, que tienen menor capacidad para asumir el aumento de la remuneración y sus beneficios laborales. Foto: composición Infobae Perú/Reuters
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El anuncio de la presidenta Keiko Fujimori de elevar la remuneración mínima vital (RMV) de S/ 1.130 a S/ 1.300 mensuales podría tener efectos que van más allá del incremento en los ingresos de los trabajadores. Si bien la medida responde al aumento de la inflación registrado desde el último ajuste, realizado el 1 de enero de 2025, especialistas advierten que también elevará los costos que asumen las empresas por cada trabajador en planilla.

De acuerdo con Jorge Carrillo Acosta, profesor y experto en finanzas de Pacífico Business School, el mayor costo laboral podría incentivar la informalidad, especialmente entre las micro y pequeñas empresas (mypes), que cuentan con menores márgenes para absorber el incremento de la remuneración y los beneficios laborales asociados.

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El mayor costo para las empresas

A partir del aumento del sueldo mínimo, el empleador no solo deberá asumir un mayor pago mensual, sino también un incremento en otros conceptos laborales vinculados a la remuneración. Entre ellos figuran las gratificaciones, la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), el aporte a EsSalud, la asignación familiar, el seguro de vida ley y otros beneficios.

Momento histórico en el que Keiko Fujimori presta juramento como Presidenta de la República. Con un discurso enfocado en la prosperidad y seguridad del país, inicia su mandato ante la representación nacional. | Canal N

Según Carrillo, el incremento de la remuneración mínima vital de S/ 1.130 a S/ 1.300 representa un costo adicional superior a S/ 2.800 al año por trabajador para las empresas del régimen general. En el caso del régimen MYPE, el sobrecosto anual supera los S/ 2.500.

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El riesgo de impulsar la informalidad

El especialista señala que este mayor costo podría llevar a algunas empresas a buscar mecanismos para reducir el impacto financiero. Uno de ellos sería trasladar parte de la relación laboral fuera de la formalidad.

Como ejemplo, explica que un trabajador que actualmente percibe un sueldo bruto de S/ 1.130 recibe aproximadamente S/ 983 netos luego del descuento de AFP u ONP, que puede llegar hasta el 13%. Con la nueva RMV, el sueldo bruto subiría a S/ 1.300, mientras que el ingreso neto sería de alrededor de S/ 1.131.

Keiko Fujimori no especificó cómo se financiarán sus medidas económicas. Foto: Reuters
Keiko Fujimori no especificó cómo se financiarán sus medidas económicas. Foto: Reuters

En ese escenario, algunas empresas podrían ofrecer al trabajador un pago directo de S/ 1.200, pero fuera de planilla. De esa manera, el colaborador recibiría aparentemente un mayor ingreso en el bolsillo respecto al sueldo formal, mientras que el empleador evitaría asumir el incremento del costo laboral y de los beneficios sociales correspondientes.

Posibles efectos en el empleo formal

Carrillo advierte que, en un escenario más extremo, algunas empresas podrían optar por reducir su personal para afrontar el incremento de los costos derivados del nuevo sueldo mínimo.

El experto considera que esta situación podría terminar generando un perjuicio mayor al beneficio que se busca alcanzar con el incremento de la remuneración mínima, debido al posible aumento de la informalidad laboral o a la pérdida de puestos de trabajo formales.

Keiko Fujimori cierra así su mensaje a la Nación en el Congreso de la República al asumir la presidencia. TV Perú

Bono para las mypes aún deberá evaluarse

Durante su mensaje a la nación, la presidenta también anunció que el incremento de la RMV “estará acompañado de un bono compensatorio por única vez para las micro y pequeñas empresas, con el fin de que las ayude a incorporar trabajadores a la formalidad y afrontar responsablemente el mayor costo laboral”.

No obstante, Carrillo sostiene que aún será necesario conocer el monto de ese beneficio para determinar si realmente compensará el incremento de los costos que enfrentarán las empresas. Asimismo, considera que también deberá evaluarse el impacto que esta medida tendría sobre la caja fiscal.

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