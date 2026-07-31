Corte de luz este 1 de agosto en Lima y Callao: distritos y zonas que se quedarán sin electricidad, según Pluz

Corte de luz afectará a 12 distritos de Lima y Callao desde el jueves 9 hasta el sábado 11 de abril| Andina

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La empresa Pluz informó que este sábado 1 de agosto de 2026 realizará un corte programado del servicio de energía eléctrica en sectores de San Juan de Lurigancho y Ventanilla, como parte de los trabajos de mantenimiento preventivo y mejora de la infraestructura de distribución.

La interrupción del suministro se efectuará en horarios establecidos para cada zona y tendrá como objetivo reforzar la confiabilidad de la red eléctrica, reducir el riesgo de fallas imprevistas y garantizar un servicio más seguro y continuo para los usuarios. La empresa recomendó a los vecinos revisar si su sector figura en el cronograma y tomar las precauciones necesarias antes del inicio del corte.

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¿Qué distritos serán afectados?

San Juan de Lurigancho

Horario: 9:30 a. m. – 6:30 p. m.

Zonas afectadas:

Urb. Ciudad Mariscal Cáceres: manzanas E6, E7, E8, F11, F12 y F13.

Cooperativa Cabo G.R.P. Juan Linares Rojas: manzanas E6 y E7.

Ventanilla

Horario: 9:00 a. m. – 5:00 p. m.

Zona afectada:

Urbanización Parque Porcino, M Zona 10.

¿Por qué se realizan los cortes de luz?

Pluz explicó que estas interrupciones forman parte de un plan de mantenimiento preventivo y modernización de la red eléctrica. Los trabajos incluyen inspecciones técnicas, renovación de equipos y mejoras en la infraestructura de distribución con el propósito de fortalecer la calidad y continuidad del servicio, además de prevenir averías que puedan generar interrupciones no programadas.

Recomendaciones durante el corte de energía

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Para evitar inconvenientes durante la suspensión del servicio eléctrico, Pluz recomienda tomar las siguientes precauciones:

Desconecta los electrodomésticos y equipos electrónicos. Antes de que inicie el corte, desenchufa televisores, computadoras, microondas y otros aparatos para protegerlos de posibles variaciones de voltaje cuando se restablezca el servicio.

Carga tus dispositivos con anticipación. Procura dejar completamente cargados celulares, laptops, baterías portátiles y otros equipos que puedas necesitar durante las horas sin electricidad.

Conserva los alimentos refrigerados. Evita abrir constantemente la refrigeradora o congeladora para mantener la cadena de frío y preservar los alimentos por más tiempo.

Ten iluminación de emergencia disponible. Mantén a la mano linternas con baterías, luces recargables o lámparas de emergencia. Se recomienda evitar el uso de velas para reducir el riesgo de incendios.

Evita utilizar ascensores. Si vives o trabajas en un edificio, procura no usar ascensores poco antes del inicio del corte para evitar quedar atrapado durante la interrupción del suministro.

Verifica el horario de reposición del servicio. Revisa el cronograma oficial de Pluz para conocer el tiempo estimado de la suspensión y planificar tus actividades con anticipación.

¿Cómo ver mi recibo de Pluz?

Los clientes de Pluz pueden consultar y descargar su recibo de luz de manera virtual, sin necesidad de acudir a una oficina de atención. Para ello, solo deben ingresar a la plataforma digital de la empresa o utilizar sus canales oficiales, donde es posible revisar el monto pendiente, la fecha de vencimiento, el historial de consumo y descargar el documento en formato PDF.

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Para acceder al recibo, el usuario debe identificarse con el número de suministro o registrarse con sus datos en la oficina virtual de Pluz. Una vez dentro de la plataforma, podrá visualizar el último recibo emitido, revisar consumos anteriores y realizar el pago del servicio mediante los medios habilitados por la empresa.