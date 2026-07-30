¿Keiko Fujimori eliminaría los feriados o los días no laborables? Lo que dice el proyecto del gobierno

El Gobierno empieza y ya evalúa reducir los feriados. - Crédito Andina/Melina Mejía

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Keiko Fujimori ya alista su primer ‘paquetazo laboral’, como sus pares de derecha en otros países. La nueva presidente y el Ejecutivo pedirán facultades legislativas al Congreso para poder aplicar leyes que incluyen diversas medidas que impactarán en los trabajadores públicos y privados del país.

Una de las más sonadas es la eliminación de feriados: “es urgente racionalizar el régimen legal y el número y oportunidad de los feriados no laborables, reduciendo el número de éstos”, señala el ‘borrador’ de la exposición de motivos de la propuesta.

Pero esta parte hace referencia a ‘feriados no laborables’, una construcción gramatical que puede confundir, dado que los feriados siempre son días libres y la existencia de los llamados días no laborables. Pero para Fernando Cuadros, exviceministro de Trabajo y experto en materia laboral, el apunte es claro. Se refiere a los feriados nacional aplicables al sector privado y público.

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Aún no es una medida oficial, pero el Gobierno quiere tener la potestad para legislar para reducir el número de feriados. - Crédito AP Foto/Martín Mejía

Analizarán la reducción de feriados

Si bien el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, señaló que ahora no van a eliminar feriados, dejo entrever que será un tema que deberán analizar. Es decir, no es un medida aprobada tal cual que tiene fecha de entrada de vigencia, pero sí está incluida en el pedido de facultades legislativas (a menos que en la versión final se quite) del Ejecutivo al Congreso.

“El artículo 6 del D. Leg. N° 713, en su texto original de 1991, que regula el descanso vacacional y los feriados, contenía 12 feriados nacionales. Sin embargo, entre 2021 y 2023, el Congreso incorporó cuatro nuevos feriados mediante leyes específicas".

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A propósito de los feriados que le quedan a este año, conoce un poco más acerca de esta importante fecha que también constituye un día de descanso obligatorio para todos los peruanos. Vídeo: Andina

Así, la lista vigente del artículo 6 del D.Leg. N° 713 (según la Primera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N° 31822) suma 16 feriados nacionales:

1 de enero: Año nuevo 2 de abril: Semana Santa 3 de abril: Semana Santa 1 de mayo: Día del Trabajo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera. Feriado ‘nuevo’ 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú. Feriado ‘nuevo’ 28 de julio: Fiestas Patrias 29 de julio: Fiestas Patrias 6 de agosto: Batalla de Junín. Feriado ‘nuevo’ 30 de agosto: Santa Rosa de Lima 8 de octubre: Combate de Angamos 1 de noviembre: Día de Todos los Santos 8 de diciembre: Inmaculada Concepción 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho. Feriado ‘nuevo’ 25 de diciembre: Navidad.

“Un dato estructural particularmente preocupante: pese a tener la mayor cantidad de días libres remunerados en la región, el Perú registra la menor productividad laboral promedio entre los países de la OCDE y la Alianza del Pacífico (US$ 12,55 por hora trabajada, según la CEPAL)”, añade el Gobierno.

Fuerza Popular tuvo un rol en la aprobación de feriados desde el Congreso. - Crédito Composición Infobae/Congreso

La justificación

El Ejecutivo toma la opinión del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el cual ha documentado con rigor los efectos macroeconómicos y resolvió que “cada feriado adicional reduce el crecimiento anual del PBI en 0,04 puntos porcentuales en su primer año de implementación y que cuando se trata de un feriado nacional (obligatorio para público y privado), el impacto se duplica: -0,08 puntos porcentuales”.

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“Asimismo, los feriados ‘puente’ (que generan fines de semana largos) producen el mayor impacto negativo: -0,08 puntos porcentuales en el crecimiento del PBI. En términos monetarios, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) estima pérdidas de hasta S/1.400 millones por día feriado cuando se paralizan sectores clave. Según la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), los cuatro nuevos feriados incorporados entre 2022 y 2025 han generado una pérdida acumulada de S/6.000 millones. El impulso al turismo, si bien real, es insuficiente para compensar las pérdidas en los demás sectores productivos”, añade.