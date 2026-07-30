Lista de convocados de Perú para la Copa Sudamericana de Vóley Masculino 2026: Eduardo Romay y otros voleibolistas elegidos por Marcos Blanco

La selección peruana masculina, bajo la conducción de Marcos Blanco, se prepara para disputar su primer torneo oficial con el nuevo cuerpo técnico durante la Copa Sudamericana de vóley Masculino 2026. Este certamen tendrá lugar del 5 al 9 de agosto en el Coliseo de La Coronilla, Cochabamba, Bolivia, donde el equipo nacional buscará dejar su huella en el inicio de un nuevo ciclo deportivo.
Perú quedó encuadrado en el Grupo A, junto a Chile, Argentina y el anfitrión los altiplánicos. El formato del torneo prevé partidos ante cada uno de estos rivales, en una fase que definirá a los clasificados para las instancias decisivas.
PUBLICIDAD
Convocados de Perú para la Copa Sudamericana de Vóley Masculino 2026
Marcos Blanco definió la lista de convocados que participará de la Copa Sudamericana de Vóley Masculino 2026. Con Eduardo Romay, el DT anunció a los 14 voleibolistas que buscarán dejar el nombre de Perú en alto.
El campeonato no solo entregará el título continental, sino que otorgará cupos para el Campeonato Sudamericano de Río de Janeiro 2026. Esta competencia, a su vez, es parte del proceso de clasificación rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
- Daniel Porras
- Alexander Owens
- Bruno Seminario
- Eduardo Romay
- Maikel Jaramillo
- Leonel Despaigne
- Ricardo Silva-Santisteban
- Jonathan Nakamatsu
- Benny Bernaola
- Frank Llerena
- Francis Mendoza
- Fernando Lavi
- Adrian Gushiken
- Benjamin Patron
Más Noticias
Gino Vegas admite que la Federación no brinda seguro a voleibolistas, pero aclara: “Cualquier lesión, se asume el 100%”
El presidente de la FPV se refirió a la molestia de algunas jugadoras que le dijeron que no a la selección peruana de vóley por falta de garantías
Felipe Chávez brilló en goleada de Bayern Múnich: peruano anotó doblete y dio asistencia de taco en amistoso
El futbolista de la selección nacional integró el once inicial en el triunfo de los bávaros, que marcaron más de diez goles frente al FC Rottach-Egern en un partido de pretemporada
Pedro García aseguró que Eryc Castillo debió ser convocado por Ecuador para el Mundial 2026: “Para el nivel de Enner Valencia, es una bala”
El periodista deportivo elogió al atacante de Alianza Lima por su buen nivel en el arranque del Torneo Clausura y que hubiera sido una mejor opción en el ataque ‘tricolor’
Diego Rebagliati fue contundente con Sporting Cristal tras reclamo por arbitraje en la Copa Sudamericana: “Me parece bien que lloren”
Los ‘cerveceros’ presentaron queja a la Conmebol por las malas decisiones del árbitro Esteban Ostojich en duelo con RB Bragantino que terminó en eliminación del equipo de Roberto Mosquera del torneo internacional
Horacio Melgarejo, DT de Cienciano, recibe ayuda profesional para evitar polémicas declaraciones tras sanción en Liga 1: “Estoy dolido”
El técnico argentino fue castigado con un año de suspensión en torneos peruanos luego de sus palabras sobre la Copa de la Liga y Agustín Lozano
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD