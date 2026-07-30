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Lista de convocados de Perú para la Copa Sudamericana de Vóley Masculino 2026: Eduardo Romay y otros voleibolistas elegidos por Marcos Blanco

El DT anunció la nómina de 14 jugadores que representarán al país en el torneo internacional que iniciará este miércoles 5 de agosto en Bolivia. Entérate de todos los detalles

Lista de convocados de Perú para la Copa Sudamericana de Vóley Masculino 2026.
Lista de convocados de Perú para la Copa Sudamericana de Vóley Masculino 2026.
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La selección peruana masculina, bajo la conducción de Marcos Blanco, se prepara para disputar su primer torneo oficial con el nuevo cuerpo técnico durante la Copa Sudamericana de vóley Masculino 2026. Este certamen tendrá lugar del 5 al 9 de agosto en el Coliseo de La Coronilla, Cochabamba, Bolivia, donde el equipo nacional buscará dejar su huella en el inicio de un nuevo ciclo deportivo.

Perú quedó encuadrado en el Grupo A, junto a Chile, Argentina y el anfitrión los altiplánicos. El formato del torneo prevé partidos ante cada uno de estos rivales, en una fase que definirá a los clasificados para las instancias decisivas.

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Convocados de Perú para la Copa Sudamericana de Vóley Masculino 2026

Marcos Blanco definió la lista de convocados que participará de la Copa Sudamericana de Vóley Masculino 2026. Con Eduardo Romay, el DT anunció a los 14 voleibolistas que buscarán dejar el nombre de Perú en alto.

El campeonato no solo entregará el título continental, sino que otorgará cupos para el Campeonato Sudamericano de Río de Janeiro 2026. Esta competencia, a su vez, es parte del proceso de clasificación rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

  1. Daniel Porras
  2. Alexander Owens
  3. Bruno Seminario
  4. Eduardo Romay
  5. Maikel Jaramillo
  6. Leonel Despaigne
  7. Ricardo Silva-Santisteban
  8. Jonathan Nakamatsu
  9. Benny Bernaola
  10. Frank Llerena
  11. Francis Mendoza
  12. Fernando Lavi
  13. Adrian Gushiken
  14. Benjamin Patron
Lista de convocados de Perú para la Copa Sudamericana de Vóley Masculino 2026.
Lista de convocados de Perú para la Copa Sudamericana de Vóley Masculino 2026.

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