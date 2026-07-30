Fuerza Popular votó a favor de los feriados que ahora el gobierno buscaría eliminar

El gobierno de Keiko Fujimori tiene en agenda la revisión de los feriados y días no laborables en el país. Según revela el borrador de la Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar”, se planea “modificar el régimen de feriados no laborables y reducir su número, con la finalidad de racionalizar su uso y fomentar la productividad”.
O, al menos, eso es lo que está en discusión, dado que el texto no es final, se aprobaría el próximo miércoles en la siguiente sesión del Consejo de Ministros y la decisión final no está tomada, según apuntó el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, en RPP.
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A pesar de esto en la exposición de motivos del Ejecutivo (también en ‘borrador’) se señala explícitamente a los cuatro ‘nuevos’ feriados que creó el Congreso anterior, los cuales se sugiere que serían los primeros en ser eliminados. Si el gobierno de Keiko Fujimori decidiera esto iría, sin embargo, en contra de lo que decidió su mismo partido, Fuerza Popular, en el periodo congresal anterior, dado que estos votaron a favor de que se aprobaran tres de estos cuatro feriados.
Fuerza Popular votó a favor de feriados
Infobae Perú revisó los votos de los congresistas a los anteriores feriados que se aprobaron durante el periodo del Congreso del 2021 al 2026. Se validaron cuatro fechas nuevas y el calendario contó con 16 feriados (antes eran doce).
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¿Pero sabías que Fuerza Popular votó a favor de tres de estas cuatro fechas nuevas? Así fueron los votos:
- Feriado del 9 de diciembre: Fue propuesto por Perú Libre. En la votación, Fuerza Popular solo tuvo un voto a favor, 19 fueron en contra y uno en abstención. Entró en vigencia en 2021
- Feriado del 6 de agosto: Fue propuesto por Perú Libre. En la votación, FP tuvo 14 votos a favor, tres en contra, tres en abstención y dos sin respuesta. El feriado entró en vigencia en 2022
- Feriado del 7 de junio: Fue propuesto por Alianza Para el Progreso y Renovación Popular. En la insistencia de la Ley Fuerza Popular tuvo 21 votos a favor. Entró en vigencia en 2023
- Feriado del 23 de julio: Este feriado tuvo origen en una propuesta de Rosangella Barbarán, pero que fue modificada por un error al ser observada por la presidente de entonces Dina Boluarte. Solo ocho congresista de FP votaron a favor en el último filtro para que se aprobara por insistencia. Hubo dos votos en contra y los demás no asistieron a esta sesión. Este fue el último feriado y entró en vigencia en 2023.
Como se observa, el partido de la presidenta Keiko Fujimori validó con votos de varios congresistas de Fuerza Popular a tres de las cuatro leyes que dieron estos feriados.
Si bien no formuló directamente estas propuestas, sí apoyo que se aprobaran. Peo en el caso del feriado del 23 de julio, la propuesta sí vino de Fuerza Popular, solo que en el texto se incluía un error que devino en que la medida incluyera un feriado y esto no fue observado por el mismo partido.
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El feriado del 23 de julio
El feriado del 23 de julio, que ya pasó, fue promulgado hace tres años, el 8 de julio del 2023, con la Ley 31822. Pero originalmente tenía como foco principal otra medida: modificar la Ley 16126 para solamente declarar como héroe nacional al capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzáles.
Sin embargo, dentro del texto, presentado por Rosangella Barbarán de Fuerza Popular se incluía un ‘error’: se aclaraba que esta fecha se consideraba un “feriado laborable”. Pero un feriado laborable no existe. Un feriado es un fecha de descanso obligatorio para todos los trabajadores. Posiblemente, se quería aclarar que la fecha del 23 de julio no fuera entendida para nada como un feriado, por lo que se le puso laborable, pero lo propio habría sido día laborable, tal cual.
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Pero el proceso siguió y esto no se corrigió durante su primera aprobación en el Congreso y llegó el texto tal cual a la presidenta de ese momento Dina Boluarte. La observación de la presidenta en esa época fue que un feriado no es laborable, por lo que observó la Ley y esta volvió a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas.
Es aquí donde se aprobó haciendo un cambio, que quitó el “laborable”, dejándolo como feriado e incluyendo la medida propia en que se cambiaba el Decreto Legislativo N° 713, norma en que figuran estos días libres. Barbarán propuso la Ley en su momento, pero no asistió a su seguimiento cuando se dieron todos estos cambios.
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