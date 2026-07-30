Asesinato del alcalde de Jorge Chávez en Cajamarca: todo lo que sabe del crimen de la autoridad

La provincia de Celendín atraviesa momentos de conmoción tras conocerse que Omar Díaz Rabanal, alcalde del distrito de Jorge Chávez, fue asesinado con la mañana del 29 de julio, poco después de participar en las celebraciones por Fiestas Patrias. La Policía Nacional del Perú (PNP) confirmó la detención del presunto autor, identificado como Richar Ludeña, mientras continúan las investigaciones para esclarecer los detalles de este crimen.
Hechos del ataque y primeras diligencias
El ataque contra Díaz Rabanal ocurrió cerca de las 8:30 de la mañana, en la intersección del jirón Marcelino Gonzáles con la avenida Túpac Amaru, en pleno centro de Celendín. La víctima fue sorprendida al interior de una tienda, donde el agresor, presuntamente Ludeña, habría utilizado un cuchillo para herirlo por la espalda, a la altura del omóplato.
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La gravedad de las lesiones obligó a trasladar de urgencia al alcalde al hospital local. Pese a los intentos del personal médico, se confirmó el fallecimiento poco después de su ingreso. La noticia provocó la llegada de familiares y allegados al establecimiento de salud, donde se produjeron escenas de tensión y daños materiales, ya que algunas personas lanzaron piedras y rompieron puertas y ventanas.
Investigación preliminar y situación legal del detenido
Horas después del crimen, la PNP logró ubicar y detener a Richar Ludeña en el distrito de La Encañada. La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Celendín, a cargo de la fiscal adjunta provincial Carmen Salazar Sánchez, inició una investigación preliminar contra Ludeña por el presunto delito de homicidio.
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Según las diligencias, se dispuso la convalidación de la detención en flagrancia y la recolección de pruebas, incluyendo declaraciones de testigos, del investigado y la utilización de luminol en la escena del crimen.
El Instituto de Medicina Legal practicó la necropsia correspondiente, estableciendo como causa de muerte un shock hipovolémico provocado por un agente corto punzante, con traumatismo torácico abierto y laceración pulmonar. Las autoridades continúan reuniendo evidencia para determinar la secuencia exacta de los hechos y el posible móvil del ataque.
Según versiones preliminares difundidas, Díaz Rabanal había participado horas antes en las actividades oficiales por Fiestas Patrias y las festividades patronales de la Plaza de Armas de Celendín.
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El caso ha generado una profunda consternación entre la población local, que exige justicia y el total esclarecimiento de lo ocurrido.
El asesinato de Omar Díaz Rabanal ha impactado fuertemente a los habitantes del distrito de Jorge Chávez y de toda la provincia de Celendín.
Canales de ayuda
La Policía Nacional del Perú (PNP) ha desplegado equipos especializados en Celendín para reforzar la seguridad en la zona y brindar asistencia a la comunidad. Asimismo, ante cualquier accidente o suceso se pueden comunicar al 105.
La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Celendín mantiene activa una oficina de atención al ciudadano para orientar a familiares, testigos y posibles víctimas respecto a sus derechos procesales. La fiscalía también ofrece asesoría sobre los pasos a seguir en el marco de la investigación y coordina acciones con otras instituciones del Estado para garantizar el acceso a la justicia.
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