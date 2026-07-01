Se promulga ‘destrabe’ para nuevas escalas salariales de seis entidades: Tendrán aumento en 2026

El Ejecutivo promugló el 'destrabe' para escalas salariales estancadas por la Ley de Presupuesto para este 2026. - Crédito Andina

El pasado 11 de junio, el Pleno del Congreso aprobó dos dictamenes para viabilizar nuevas escalas salariales que reciben trabajadores de seis entidades del sector público. Ahora, una de estas ya es Ley.

Se trata de una Ley que destraba las leyes 32486, 32509, 32521 y 32522, con el objetivo de implementar las nuevas escalas remunerativas en diversas entidades públicas durante el año fiscal 2026: estas son la Sunafil, el Poder Judicial, la Sunarp, Cofopri y la Biblioteca Nacional del Perú.

Lo que pasó es que estas leyes se aprobaron en 2025, pero no se llegaron a aplicar, porque la Ley del Presupuesto Público del 2026 limitaba a estas de aplicar aumentos. Ahora, estas llevan una exoneración para poder continuar con este proceso, que llevaba estancado cerca de ocho meses.

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⁠Aumento de sueldo en el sector público (Créditos: America Noticias)

Las entidas con nuevas escalas

En la Ley se incorpora excepciones a los artículos 6 y 9 de la Ley 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, a fin de permitir la ejecución de escalas remunerativas previamente aprobadas para la Sunafil, el Poder Judicial, la Sunarp y Cofopri.

Asimismo, se autoriza modificaciones presupuestarias para Cofopri durante el ejercicio fiscal 2026 y actualiza disposiciones vinculadas al incentivo único CAFAE para el personal de la Biblioteca Nacional del Perú comprendido en el régimen del Decreto Legislativo 276.

Mientras, los sindicatos buscan aprobar un aumento de sueldo de S/519 para todos los trabajadores. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Infobae Perú revisó estas leyes y pudo resumir a qué trabajadores se mencionaba en estas leyes que se viabilizan:

Los trabajadores del decreto legislativo 728 de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral ( Sunafil

Trabajadores del decreto legislativo 728 del Poder Judicial

Trabajadores del decreto legislativo 728 de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos ( Sunarp

Trabajadores del decreto legislativo 728 del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal ( Cofopri

Para los trabajadores del decreto legislativo 276 de la Biblioteca Nacional del Perú se tendrá que aprobar monto y escala del concepto Incentivo Único - CAFAE

Como se recuerda, durante la sustentación del dictamen de esta Ley, el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Flavio Cruz, (bancada PL) afirmó que la iniciativa buscaba garantizar una aplicación progresiva, ordenada y fiscalmente responsable de las escalas remunerativas aprobadas por el Congreso.

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Los trabajadores de Indecopi tendrán una nueva escala luego de 12 años. - Crédito Composición Infobae Perú/Agencia Andina

De igual manera, sostuvo que las restricciones presupuestales generaban una tensión entre normas estructurales orientadas a mejorar condiciones laborales y disposiciones anuales de presupuesto, por lo que defendió la propuesta como una medida de coherencia legislativa.

La otra escala nueva

También está pendiente de que se apruebe la Ley de la nueva escala para trabajadores del Indecopi. El dictamen aprobado autoriza una nueva escala remunerativa para los trabajadores del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) sujetos al régimen laboral del Decreto Legislativo 728, Ley de Fomento del Empleo.

Esta Ley quedó en manos del Poder Ejecutivo, y directamente aprueba una nueva escala para los trabajadores del decreto legislativo 728 del Indecopi, lo que supone que estos recibirán aumentos de sueldo en base a los nuevos montos aprobados para cada nivel.

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