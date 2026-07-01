Se promulga ‘destrabe’ para nuevas escalas salariales de seis entidades: Tendrán aumento en 2026

El pasado 11 de junio, el Pleno del Congreso aprobó dos dictamenes para viabilizar nuevas escalas salariales que reciben trabajadores de seis entidades del sector público. Ahora, una de estas ya es Ley.
Se trata de una Ley que destraba las leyes 32486, 32509, 32521 y 32522, con el objetivo de implementar las nuevas escalas remunerativas en diversas entidades públicas durante el año fiscal 2026: estas son la Sunafil, el Poder Judicial, la Sunarp, Cofopri y la Biblioteca Nacional del Perú.
Lo que pasó es que estas leyes se aprobaron en 2025, pero no se llegaron a aplicar, porque la Ley del Presupuesto Público del 2026 limitaba a estas de aplicar aumentos. Ahora, estas llevan una exoneración para poder continuar con este proceso, que llevaba estancado cerca de ocho meses.
PUBLICIDAD
Las entidas con nuevas escalas
En la Ley se incorpora excepciones a los artículos 6 y 9 de la Ley 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, a fin de permitir la ejecución de escalas remunerativas previamente aprobadas para la Sunafil, el Poder Judicial, la Sunarp y Cofopri.
Asimismo, se autoriza modificaciones presupuestarias para Cofopri durante el ejercicio fiscal 2026 y actualiza disposiciones vinculadas al incentivo único CAFAE para el personal de la Biblioteca Nacional del Perú comprendido en el régimen del Decreto Legislativo 276.
Infobae Perú revisó estas leyes y pudo resumir a qué trabajadores se mencionaba en estas leyes que se viabilizan:
- Los trabajadores del decreto legislativo 728 de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil)
- Trabajadores del decreto legislativo 728 del Poder Judicial
- Trabajadores del decreto legislativo 728 de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp)
- Trabajadores del decreto legislativo 728 del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri)
- Para los trabajadores del decreto legislativo 276 de la Biblioteca Nacional del Perú se tendrá que aprobar monto y escala del concepto Incentivo Único - CAFAE
Como se recuerda, durante la sustentación del dictamen de esta Ley, el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Flavio Cruz, (bancada PL) afirmó que la iniciativa buscaba garantizar una aplicación progresiva, ordenada y fiscalmente responsable de las escalas remunerativas aprobadas por el Congreso.
PUBLICIDAD
De igual manera, sostuvo que las restricciones presupuestales generaban una tensión entre normas estructurales orientadas a mejorar condiciones laborales y disposiciones anuales de presupuesto, por lo que defendió la propuesta como una medida de coherencia legislativa.
La otra escala nueva
También está pendiente de que se apruebe la Ley de la nueva escala para trabajadores del Indecopi. El dictamen aprobado autoriza una nueva escala remunerativa para los trabajadores del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) sujetos al régimen laboral del Decreto Legislativo 728, Ley de Fomento del Empleo.
Esta Ley quedó en manos del Poder Ejecutivo, y directamente aprueba una nueva escala para los trabajadores del decreto legislativo 728 del Indecopi, lo que supone que estos recibirán aumentos de sueldo en base a los nuevos montos aprobados para cada nivel.
PUBLICIDAD
Más Noticias
Asesinan a mototaxista en San Martín de Porres luego de dejar a pasajera: sicarios lo siguieron y acribillaron a balazos
El joven de 26 años fue atacado cuando se detuvo a dejar a una pasajera, tras haber sido seguido por sicarios a bordo de una motocicleta, quienes aprovecharon el momento para dispararle varias veces antes de huir
Universitario anuncia nueva salida para el Torneo Clausura 2026: registra 5 bajas y solo ha sumado 3 refuerzos
El equipo de Héctor Cúper sigue experimentando cambios de cara al segundo semestre. Un nuevo defensor se marchó del club
Bélgica vs Senegal EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por dieciseisavos de final del Mundial 2026
Europeos y africanos se miden en uno de los duelos más parejos de esta ronda. Sigue todas las incidencias del cotejo
A qué hora juega Inglaterra vs RD Congo HOY en Perú: partido por dieciseisavos de final del Mundial 2026
Los ‘tres leones’ disputarán con los ‘leopardos’ el pase a los octavos de final en Atlanta, solo uno podrá seguir en carrera. Conoce los horarios de decisivo encuentro
Antonio García Pye lanzó sigilosa opinión sobre el caso de Miguel Silveira en Universitario: “Héctor Cúper tiene más claro el panorama”
El gerente deportivo ‘crema’ se manifestó por la continuidad del volante brasileño en el club luego de haberse perdido la ‘mini pretemporada’ al entrenar en solitario
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD