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Cronograma ONP para pago de pensiones: ¿Cuándo inician las fechas, según el apellido?

Los jubilados de la ONP cobrarán luego de la primera semana de agosto sus pensiones. Revisa la lista de fechas según los regímenes vigentes

ONP
Los pensionistas cobrarán primero, comos siempre, en el mes de agosto. La ONP detalla las fechas. - Crédito Andina
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Ya se saben las fechas en que los jubilados de los diferentes regímenes administrados por la Oficina de Normalización Previsional (ONP) podrán cobrar sus pensiones, de acuerdo al cronograma oficial de pago de pensiones correspondiente a agosto.

Como se sabe, los depósitos se realizarán de manera escalonada, según el régimen pensionario, y, en el caso del Decreto Ley 19990, de acuerdo con la primera letra del apellido paterno del beneficiario.

  • Apellidos A-C: lunes 10 de agosto
  • Apellidos D-L: mates 11 de agosto
  • Apellidos M-Q: miércoles 12 de agosto
  • Apellidos R-Z: jueves 13 de agosto
  • Inicio del pago a domicilio: lunes 17 de agosto
  • Fin de pago a domicilio: miércoles 26 de agosto.
Captura de El Peruano con el cronograma de pagos de pensiones de la ONP en 2026
Las fechas de pago de las pensiones ONP. - Crédito Captura de El Peruano

¿Cuándo y cómo serán los abonos?

Por un lado, para los pensionistas del Decreto Ley 19990 el abono en cuenta se efectuará en el Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y BanBif. La ONP señaló que el pago a domicilio a los pensionistas se realizará del 17 al 26 de agosto.

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Mientras, los beneficiarios comprendidos en los convenios internacionales y los pensionistas de la Ley 27803 recibirán el depósito el 14 de agosto.

Por su parte, los pensionistas de los regímenes del Decreto Ley 18846, Decreto Ley 20530 y pensiones por encargo, Ley 30003 (pensionistas pesqueros) y Ley 26790 (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo) recibirán el abono en cuenta el 14 de agosto en las entidades financieras autorizadas: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y BanBif.

Con tu clave virtual puedes acceder a tus constancias de pago a través de ONP Virtual. | ONP

Finalmente, en el caso de la Ley 26790, el Banco de la Nación atenderá además los pagos correspondientes a cobertura supletoria, fondo minero y reaseguro. Para estos regímenes, el pago a domicilio se efectuará del 20 al 26 de agosto.

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Así, con este cronograma, los pensionistas podrán identificar con anticipación la fecha en la que recibirán su pensión y programar el retiro de sus recursos mediante la modalidad de pago que les corresponda

Como se recuerda, en julio se pagó la gratificación, que equivale a una pensión entera (este pago total se conoce como la doble pensión), para los del régimen general que cumplieron con aportes de mínimo 20 años. Esto volverá a pagarse en diciembre.

ONP - pensiones
Si tienes 20 años de aportes, recibirás dos pensiones ONP más al año, en julio y diciembre. - Crédito Andina

¿Y la pensión de los 20530?

Pero aún hay trabajadores que reciben sus pensiones a través de otras entidades. Como se sabe, estos son los del decreto Ley 20530, quienes pasarán progresivamente a la ONP.

Por ahora, quienes reciben en otras entidades tienen estas fechas para cobrar sus pensiones:

  • Educación (incluye Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas: lunes 13 de julio
  • Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores: martes 14 de julio
  • Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil: miércoles 15 de julio
  • Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional: jueves 16 de julio.

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