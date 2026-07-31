El caso José María Balcázar: Expresidente afronta nuevas investigaciones judiciales tras denuncia por presuntos desvíos de fondos

En el programa Esta Noche con Milagros Leiva se difundió una investigación que involucra al expresidente José María Balcázar en un presunto caso de desvío de fondos del Colegio de Abogados de Lambayeque a cuentas personales. La orden profesional exige la devolución de más de 2 millones de soles, suma que vuelve a ubicar al exmandatario en el centro de la polémica luego de su paso por Palacio de Gobierno.
La exclusiva televisiva reveló que el expediente fiscal contiene documentos oficiales que registran depósitos por al menos 900.000 soles en cuentas vinculadas a Balcázar. El material presentado incluye vouchers, abonos y números de operación que, según la auditoría citada, corresponden a fondos del colegio profesional. La información ha reavivado el debate sobre el manejo de recursos en instituciones colegiadas y sobre la transparencia de quienes ocupan cargos de relevancia pública.
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El caso se remonta a 2020, cuando Balcázar se desempeñaba como decano del Colegio de Abogados de Lambayeque. Según la auditoría, cuotas ordinarias y otros ingresos del colegio terminaron en cuentas bancarias a su nombre, un extremo que el exmandatario rechaza y describe como “leyendas negras”.
Auditoría revela depósitos en cuentas personales
De acuerdo con el reportaje, en enero de 2020 se abonaron 146.025 soles provenientes de fondos mortuorios a una cuenta cuyo titular era José María Balcázar Celada. En febrero del mismo año, los documentos exhibidos muestran la suma de 71.000 soles ingresados bajo otro concepto. La revisión de la auditoría también consigna que en junio ingresaron 943 soles por cuotas ordinarias a otra cuenta atribuida a Balcázar, y en agosto se detectó otro depósito por 68.770 soles.
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Yuri Díaz, vicedecano del colegio, sostuvo que esos montos fueron identificados mediante una auditoría minuciosa y afirmó que del dinero “nunca dio cuenta”. Díaz explicó que aunque la cuota individual era de aproximadamente 10 soles, el universo de aportantes multiplicaba la recaudación. Por entonces, cotizaban cerca de 7.000 abogados, mientras que ahora el colegio agrupa a casi 11.000 colegiados.
Ese dato responde a la pregunta sobre la acumulación de fondos: por qué sumas pequeñas en aportes individuales podían convertirse en montos elevados. La recaudación provenía no solo de colegiaturas, sino también de pagos administrativos y otros derechos que, según la denuncia, fueron transferidos a cuentas personales del entonces decano.
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Proceso judicial y nuevos cuestionamientos
El proceso judicial avanza mientras aumentan los cuestionamientos políticos. Díaz, quien además denunció a Balcázar por difamación, señaló que el exmandatario deberá rendir cuentas ante la justicia en agosto. Está prevista una audiencia por apropiación ilícita y otra vinculada al juicio oral por difamación agravada con su persona. Según Díaz, la defensa de Balcázar ha dilatado el proceso y ya solicitó suspensiones en dos oportunidades durante junio. Reclamó que el exjefe de Estado sea tratado “como un ciudadano común y corriente”.
En el reportaje también se menciona a Odar Jimmy Cornejo Custodio, identificado como asesor del presidente desde marzo de 2026 y quien percibe 10.000 soles mensuales según el registro de proveedores del Estado. A la vez, Cornejo Custodio asume la defensa legal de Balcázar en la causa del colegio profesional, lo que suma un elemento de controversia institucional.
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El medio recordó que Balcázar fue expulsado del Colegio de Abogados de Lambayeque y denunciado por la propia institución. Antes de que asumiera la presidencia interina, el decano ya había expresado su preocupación por la posibilidad de que ocupara cargos de máxima responsabilidad política.
Relación con su etapa como presidente
La investigación televisiva ubicó el expediente judicial en un contexto político más amplio. Destacó que, tras dejar Palacio, Balcázar pasa “del sillón de Pizarro al banquillo de los acusados”, en alusión a los 158 días en los que ejerció la presidencia del Perú. Además, el reportaje detalló que durante ese periodo se habrían gastado más de 1 millón de soles en 19 vuelos especiales para visitar a su familia y atender otros asuntos en Lambayeque.
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Esa referencia se suma a críticas previas por su conducta pública y por declaraciones sobre temas sensibles, como el matrimonio infantil. En una intervención citada por el programa, Balcázar sostuvo: “Mientras no haya violencia, las relaciones sexuales tempranas más bien ayudan al futuro psicológico de una mujer. Eso es estudiado”. La emisión también recordó que fue cuestionado por haber sido grabado ingiriendo alcohol durante una semana de representación como congresista en Lambayeque.
Hacia el final, uno de los comentaristas del programa sostuvo que el caso debe investigarse a fondo y mencionó las tensiones que Balcázar habría acumulado con abogados, fiscales y jueces de Chiclayo desde su etapa como presidente de la Corte Superior de Lambayeque. El eje del expediente sigue concentrado en los depósitos auditados y en la exigencia de devolver más de 2 millones de soles al colegio profesional.
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