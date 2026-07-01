Jubilados reciben gratificación en julio: 649 mil 203 se benefician de doble pensión

Este julio se paga la pensión más la gratificación a jubilados de la ONP, pero estos tienen que cumplir algunos requisitos. - Crédito Andina

Atención, jubilados. La Oficina de Normalización Previsional (ONP), organismo adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas iniciará el próximo martes 7 de julio el pago de pensiones correspondiente al mes de julio a 790 mil 556 pensionistas en todo el país.

Pero, como parte de este proceso, 649 mil 203 pensionistas del régimen general recibirán, además de la pensión de julio, una pensión adicional también conocida como la “grati”, con motivo de las Fiestas Patrias —también a todo este desembolso se le conoce como la doble pensión—.

Sin embargo, la misma ONP señaló en su momento que los asegurados que tendrán derecho a esta pensión adicional (se da en los meses de julio y diciembre) son los del régimen general; es decir, quienes tengan más de 20 años o más de aportes.

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Con tu clave virtual puedes acceder a tus constancias de pago a través de ONP Virtual. | ONP

Fechas del cobro

De esta manera, los pensionistas podrán disponer de su dinero en las agencias bancarias, cajeros automáticos o agentes bancarios autorizados más cercanos a sus domicilios, de acuerdo con el cronograma de pagos que se detalla a continuación.

Apellido paterno de la A a la C: martes 7 de julio.

Apellido paterno de la D a la L: miércoles 8 de julio.

Apellido paterno de la M a la Q: jueves 9 de julio.

Apellido paterno de la R a la Z: viernes 10 de julio.

Si tienes 20 años de aportes, recibirás dos pensiones ONP más al año. - Crédito Andina

Por otro lado, las pensiones por encargo y otras se realizarán en las siguientes fechas: “El lunes 13 de julio se les depositará a los 75 599 pensionistas que pertenecen al régimen 20530 y pensiones por encargo, régimen 18846, Régimen Especial Pesquero y los pensionistas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo”, acota la ONP.

De igual manera, cabe precisar que, de acuerdo con el Decreto Supremo N.º 282-2021-EF, los pensionistas que reciben una pensión proporcional, otorgada a quienes acreditaron al menos 10 años de aportes, no perciben gratificaciones en los meses de julio y diciembre.

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Desde el 7 de julio se cobrará según el apellido. - Créditos Andina

ONP recomienda estar alerta

Asimismo, la entidad ha dado algunas recomendaciones y consejos para proteger tu dinero, sobre todo en estas Fiestas Patrias:

Planifica el retiro de tu pensión: Si no necesitas todo el dinero de inmediato, retira solo el monto que utilizarás en los próximos días. Si es posible, acude acompañado de un familiar o una persona de confianza

Evita aceptar ayuda de desconocidos: Si tienes dificultades para usar el cajero o realizar una operación, solicita apoyo únicamente al personal identificado del banco

Guarda el dinero antes de salir del banco: No cuentes el efectivo en lugares públicos ni lo exhibas al retirarte de la agencia

Protege tu tarjeta y clave: Al digitar tu clave, cubre el teclado con la mano y nunca permitas que otra persona la vea

No aceptes cambiar billetes ni recibir ayuda para transportar tu dinero: Algunos delincuentes se hacen pasar por personas amables para cometer robos.

Tambiém la entidad te recuerda que puedes llamar a ONP Te escucha al teléfono (01) 634 2222, opción 1, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:30 p. m., si tienes alguna duda o necesitas orientación.