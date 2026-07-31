Marco Vinelli: “Desde el gobierno buscamos crecer de 5 a 6% y prometemos reducir la pobreza”

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, anunció que el gobierno prevé aprobar este domingo la versión final del pedido de facultades legislativas. El objetivo es enviarlo al Congreso la próxima semana con un paquete centrado en seguridad, promoción de inversiones y simplificación del Estado. Según Vinelli, la meta es apuntalar un crecimiento económico de 5 a 6% y reducir la pobreza en el país.
En este marco, el titular de Desarrollo Agrario y Riego reveló que el Ejecutivo halló 35 obras paralizadas en el sector agrario por un valor de 140 millones de soles. Este diagnóstico es utilizado como argumento para proponer cambios en la estructura administrativa y dar respuestas más rápidas a las demandas de la población. El ministro explicó en una entrevista con Cuentas Claras de Canal N que el texto que circuló en la prensa es solo un borrador aún sujeto a observaciones de los diferentes sectores y que la intención es cerrar consensos el domingo para que el primer ministro presente la fórmula definitiva ante el Congreso durante la semana.
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Vinelli detalló que el pedido de facultades incluirá medidas sobre seguridad, lucha contra la criminalidad, promoción de la inversión pública y privada, así como desburocratización. La finalidad, aseguró, es acelerar la ejecución de proyectos, facilitar la creación de empleo y hacer más competitiva la economía nacional.
Gobierno rechaza recortes laborales y prepara un esquema para empleo juvenil
Ante cuestionamientos de sectores de izquierda por una posible pérdida de beneficios laborales, Vinelli negó que el gobierno busque reducir gratificaciones, vacaciones u otros derechos. Según sus declaraciones, la presidenta Keiko Fujimori fue “muy firme” al señalar que no se recortará “ningún derecho ni gratificación ni vacación ni reducir ningún tipo de beneficios laborales”.
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El ministro enmarcó el futuro esquema laboral dentro de la creación de empleo para jóvenes que hoy no estudian ni trabajan. Cada año, cerca de 400.000 personas ingresan al mercado laboral sin oportunidades claras, por lo que el Ejecutivo busca una fórmula para insertarlas rápidamente en empleos de calidad. Vinelli negó que esta iniciativa sea una reedición de la llamada “ley pulpín” y anticipó que se tratará de un esquema nacional de promoción del empleo juvenil. Como una de las alternativas bajo evaluación, mencionó los beneficios tributarios para empresas que contraten jóvenes.
El titular de Desarrollo Agrario y Riego defendió también el aumento de la remuneración mínima vital de 1.130 a 1.300 soles. Argumentó que el objetivo es recuperar capacidad adquisitiva y que el gobierno está diseñando un bono para microempresas que compense el incremento, en coordinación con los ministerios de Trabajo y de Economía y Finanzas.
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Reforma tributaria, respuesta a El Niño y cambios institucionales
Sobre el frente tributario, Vinelli confirmó que se impulsará una reforma para personas jurídicas y naturales. La propuesta busca elevar la recaudación, fomentar el crecimiento de las empresas y mejorar la competitividad. Se contempla una reducción del impuesto a la renta para la micro y pequeña empresa dentro de un paquete más amplio.
El ministro también abordó la respuesta del gobierno ante el fenómeno de El Niño. Indicó que ya se identificaron puntos críticos con antecedentes de desbordes de ríos y deslizamientos, y que se ejecutan acciones como limpieza de cauces y colocación de mallas de protección. Vinelli precisó: “No estamos en una etapa de prevención, estamos más bien en una etapa de preparación”, ya que la prevención debió comenzar meses antes. Actualmente, el esfuerzo gubernamental se centra en ampliar cauces, adquirir motobombas y mangueras, preposicionar alimentos, carpas y equipos desde Tumbes hasta Arequipa, y ajustar normas para acelerar la asistencia.
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Como ejemplo de los desafíos actuales, el ministro mencionó que el Instituto Nacional de Defensa Civil debe esperar el empadronamiento de los gobiernos locales antes de entregar donaciones, lo que demora la asistencia. Para esta fase, descartó por el momento la creación de una autoridad especial y señaló que la respuesta estará a cargo de varios ministros coordinados por la presidenta.
Prioridad en la agricultura familiar y revisión de la estructura estatal
En el primer Consejo de Ministros, se planteó la reestructuración de la Autoridad Nacional del Agua y del propio Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Vinelli confirmó que el Ejecutivo busca instituciones más ágiles y funcionarios desplegados en territorio. En su sector, describió tres líneas de trabajo: duplicar la capacidad de reserva hídrica con represas y reservorios, ampliar la asistencia técnica (actualmente solo uno de cada diez agricultores la recibe) y mejorar el acceso al crédito y financiamiento.
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El ministro precisó que el foco principal estará en la agricultura familiar y en los pequeños productores. No se evalúan subsidios directos, sino servicios estatales orientados a elevar productividad, calidad, acceso a mercados y financiamiento. El objetivo es que más agricultores logren salir de la pobreza y se integren primero a mercados nacionales y luego a mercados internacionales.
Respecto a la estructura del Estado, Vinelli negó que exista un plan para reducir ministerios, aunque el borrador de facultades contempla la creación, reorganización, fusión o disolución de entidades del Poder Ejecutivo. La prioridad es volver más ágil el aparato estatal, lo que podría incluir la unión de algunas unidades ejecutoras o pliegos presupuestales.
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Expectativas en el Congreso y defensa de los nombramientos ministeriales
Vinelli sostuvo que la reforma responde a un Estado que “responde muy lento y muy tarde” a las demandas ciudadanas. En el sector agrario, remarcó que los costos logísticos y la paralización de obras afectan el margen de los productores y su acceso a agua, carreteras y mercados.
Sobre la posibilidad de conseguir apoyo parlamentario sin mayoría propia, el ministro se mostró confiado. Considera poco probable que los congresistas se opongan a medidas contra la criminalidad, de generación de empleo o de promoción de inversiones, y aseguró que cada cartera expondrá sus argumentos para obtener la aprobación del pedido de facultades.
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Finalmente, Vinelli afirmó que en el Consejo de Ministros del 29 de julio no se discutió un eventual salvoconducto para Betssy Chávez con destino a México y no tiene conocimiento de que ese tema figure en la agenda del próximo consejo. Ante críticas por la designación de ministros sin trayectoria sectorial, defendió la incorporación de gestores del sector privado, argumentando que el gabinete busca personas capaces de tomar decisiones y resolver problemas con rapidez, citando como ejemplo las demoras de entre tres y seis meses para la atención de pacientes en el sector salud.
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