Perú

MEF eleva el capital social del Banco de la Nación en S/800 millones por utilidades

Dada las utilidades generadas por el BN, el Poder Ejecutivo ha elevado el capital para que pueda transferir estos montos en 2026 y 2027

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Banco de la nación
El ejecutivo elevó el capital del Banco de la Nación, ¿para qué? - Crédito Difusión

El Banco de la Nación aumenta su capital en S/800 millones, según un decreto supremo que acaba de promulgar el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Así, el Gobierno ha dispuesto elevar el capital social del Banco de la Nación de S/2.100 millones a S/2.900 millones, con el objetivo de fortalecer el patrimonio de la entidad financiera estatal.

Pero este incremento de capital estaría ligado al pago de utilidades del banco al Tesoro Público. De esta manera, se autoriza a la entidad a destinar S/400 millones de las utilidades del ejercicio 2025 que se encuentren pendientes de transferencia al Tesoro Público hasta el 31 de diciembre del 2026. También serán S/400 más de las que se generen este año para pagarse en 2027.

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Banco de la Nación aumenta capital

Esta medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo 113-2026-EF, publicado este martes en el boletín Normas Legales del diario oficial El Peruano.

Así, según el decreto, la medida busca fortalecer el patrimonio del banco para adecuar sus límites operativos a las reglas prudenciales, requerimientos patrimoniales y demás disposiciones regulatorias aplicables a las entidades supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

La norma modifica el artículo 5 del Estatuto del Banco de la Nación para establecer el aumento de capital en 800 millones de soles: “Artículo 5.-El capital del Banco es de S/ 2 900 000 000,00 (Dos Mil Novecientos Millones y 00/100 Soles), a ser íntegramente pagado por el Estado. Por el capital no se emiten acciones ni títulos de ninguna especie, constando únicamente en la cuenta correspondiente", se aclara.

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persona cobrando dinero en el Banco de la Nación
Los herederos ya podrán cobrar el Reintegro 4 del Fonavi, pero primero deben realizar sus trámites en el Banco de la Nación. - Crédito Banco de la Nación

¿Qué tiene que ver con las utiliades?

El decreto autoriza al Banco de la Nación a cubrir el capital señalado en el artículo 5 de su Estatuto, destinando el dinero a lo siguiente:

  • S/400 millones de las utilidades del ejercicio 2025 que se encuentren pendientes de transferencia al Tesoro Público, hasta el 31 de diciembre de 2026
  • S/400 millones del íntegro de las utilidades que se puedan generar por el ejercicio 2027 y siguientes.

Así, se trata de las utilidades generadas por el Banco que se encuentren pendientes de transferencia al Tesoro Público hasta el 31 de diciembre del 2026, estas corresponden a las que haya generado el banco en el 2025. Del otro lado, se dispone lo mismo para las de este año y las siguientes, a pagar los siguientes años.

Señal de préstamos multired en oficina del Banco de la Nación
El Banco de la Nación ofrecerá el préstamos Multired, de hasta S/99 mil 999, con una nueva tasa baja. Pero estará sujeta a condiciones. - Crédito Banco de la Nación

Uso de ventanilla baja en Piura

En otras noticias, según cifras del Banco de la Nación (BN), al cierre de abril del 2026, el 87 % de las transacciones de sus usuarios en Piura se realiza principalmente mediante los canales alternos: agentes Multired y cajeros automáticos y plataformas digitales como el aplicativo móvil y la plataforma Págalo.pe, lo que revela que el uso de canales alternos para realizar operaciones bancarias continúa creciendo en el departamento de Piura.

Además, la entidad financiera cuenta actualmente en la región con 36 agencias, además de 49 cajeros automáticos y 362 agentes Multired distribuidos en distintos distritos. Cada vez más se apuesta por la atención presencial directa.

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