Gratificación CAS: MEF decreta pagar el 10% a trabajadores CAS este 2026, sin bono EsSalud

El monto mínimo que recibirán los trabajadores CAS este julio y diciembre será de S/300. En Fiestas Patrias solo quienes reciban por encima de S/6.000. - Crédito Andina

Victoria para el Ministerio de Economía y Finanzas. Tras idas y venidas en el Congreso, el MEF ha publicado el decreto supremo con el que finalmente aplica la ‘gradualidad’ a la Ley 23563, que da el derecho a recibir gratificación y CTS a los trabajadores CAS del sector público, bajo el régimen del decreto legislativo 1057.

Así, no solo estos recibirán gratificación como el sector privado, sino también se les pagará al cese de labores la Compensación por tiempo de servicios (CTS). Pero esto no llegará al 100 % del monto para este año, sino que tendrán que esperar al 2030 para percibir el monto completo. Así se definió este cronograma:

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El 10% de la remuneración mensual en el año fiscal 2026

El 20% de la remuneración mensual en el año fiscal 2027

El 30% de la remuneración mensual en el año fiscal 2028

El 50% de la remuneración mensual en el año fiscal 2029

El 100% de la remuneración mensual a partir del año fiscal 2030.

En desarrollo...