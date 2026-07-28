Las palabras que más repitió Keiko Fujimori en su primer mensaje a la Nación: ‘Estado’, ‘inversión’ y ‘nuestro’

Keiko Fujimori convoca a la oposición a trabajar en favor del Perú. TV Perú

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El primer mensaje a la Nación de Keiko Fujimori no solo dejó anuncios sobre seguridad, economía y programas sociales. También reveló, a través de las palabras que más repitió durante su intervención ante el Congreso, cuáles fueron los ejes que marcaron el inicio de su gestión. Un análisis de la frecuencia de términos utilizados en el discurso muestra que el concepto de Estado fue el más mencionado, muy por encima de otras referencias vinculadas al país, la inversión y los servicios públicos.

La nube de palabras elaborada a partir del discurso presidencial evidencia que “Estado” apareció 34 veces, seguida de “cada” (23), “Perú” (21) y “nacional” (17). También destacaron expresiones como “nuestro”, “objetivo”, “gobierno”, “impulsaremos”, “inversión” y “seguridad”, términos que acompañaron los principales anuncios realizados durante su primera presentación oficial como jefa de Estado por Fiestas Patrias 2026.

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“Estado”, la palabra que definió el primer mensaje presidencial de Keiko Fujimori

Keiko Fujimori, con traje azul y banda presidencial, pronuncia su primer mensaje a la Nación desde un podio en el Congreso.

La nube de palabras deja una conclusión clara sobre la estructura del discurso: el concepto de Estado fue el más repetido durante toda la intervención. Con 34 menciones, la presidenta utilizó este término para referirse tanto al diagnóstico que realizó sobre la situación del país como a las reformas que anunció para los próximos cinco años.

Durante su presentación sostuvo que existe un aparato estatal debilitado por la corrupción, la ineficiencia administrativa y la paralización de obras públicas. Bajo esa premisa, buena parte de sus propuestas estuvieron orientadas a fortalecer las instituciones, reorganizar la administración pública y mejorar la prestación de servicios a la población.

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El segundo grupo de palabras más frecuentes también ayuda a comprender el enfoque del discurso. “Perú”, mencionada 21 veces, reforzó el componente nacional del mensaje, mientras que “nacional” apareció 17 veces para acompañar referencias a la seguridad, la economía y los programas del Gobierno.

También destacó el uso reiterado de pronombres como “nuestro” (18), “nuestra” (16) y “nuestros” (11), una estrategia discursiva que buscó construir un mensaje colectivo alrededor de los desafíos del país y las metas planteadas para el nuevo gobierno.

Entre las palabras de alta frecuencia también figuraron “más” (15), “país” (14), “será” (13), “objetivo” (11) y “gobierno” (10), términos que estuvieron presentes en la explicación de las principales líneas de acción anunciadas durante el mensaje presidencial.

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Seguridad, inversión y servicios públicos marcaron las prioridades del discurso

(Foto: Congreso)

Más allá de las palabras predominantes, el análisis revela cuáles fueron los temas que concentraron mayor atención durante la intervención presidencial. Entre los términos con mayor presencia aparecen “impulsaremos” e “inversión”, con 9 menciones cada una, lo que coincide con los anuncios sobre crecimiento económico, ejecución de infraestructura y atracción de capital para diferentes sectores.

La nube también muestra una importante presencia de conceptos asociados a la gestión pública. “Servicios” fue pronunciada 8 veces, mientras que “fortalecer” también registró 8 apariciones, una combinación que acompañó las propuestas para mejorar el funcionamiento del Estado y elevar la calidad de la atención que reciben los ciudadanos.

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En el plano social sobresalen palabras como “peruanos”, “vida” y “día”, todas con entre ocho y nueve menciones. Estos términos estuvieron vinculados a las referencias sobre pobreza, acceso a servicios básicos y programas dirigidos a mejorar las condiciones de vida de la población.

La seguridad también ocupó un lugar relevante dentro del mensaje. La palabra apareció 7 veces, acompañada de referencias a la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el combate al crimen organizado, la extorsión y el narcotráfico. Del mismo modo, el término “protección” se repitió 6 veces, especialmente en los anuncios relacionados con la niñez, las familias y la preparación frente al fenómeno El Niño, palabra que registró 5 apariciones.

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Otro bloque importante estuvo relacionado con las políticas sociales. La frecuencia de palabras como “jóvenes” (7), “millones” (7), “ciudadanos” (6), “trabajo” (6), “calidad” (6), “programas” (5), “familias” (5), “integral” (5) y “futuro” (5) coincide con los anuncios sobre la reorganización de programas sociales, la lucha contra la anemia infantil, el fortalecimiento de la alimentación escolar, el incremento de la Remuneración Mínima Vital, la duplicación de Pensión 65 y las iniciativas para ampliar oportunidades laborales.

Asimismo, la presencia de términos como “recursos”, “pública”, “servicio”, “ciudadano” y “República”, todos con seis o más menciones, evidencia que gran parte del mensaje estuvo enfocado en la administración del aparato estatal, la transparencia y la ejecución de políticas públicas.

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En conjunto, la nube de palabras refleja que el primer mensaje a la Nación de Keiko Fujimori estuvo estructurado alrededor de cuatro grandes ejes discursivos: el fortalecimiento del Estado, la construcción de un proyecto de Perú con alcance nacional, el impulso de la inversión y la mejora de los servicios públicos, además de una fuerte presencia de conceptos relacionados con la seguridad, la protección social y la atención de las principales necesidades de los ciudadanos.