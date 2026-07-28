El primer gabinete de Keiko Fujimori deja a las mujeres en minoría: apenas dos ministras lo integran, ¿quiénes son?

El gabinete inicial de Keiko Fujimori, la primera mujer elegida por voto popular para asumir la Presidencia durante el periodo 2026-2031, contará con solo dos mujeres entre las 19 carteras del Ejecutivo.
Las únicas ministras de esta composición son Maritza Canales, encargada del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y María Seminario, titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
La hija y heredera política del fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000) declaró, en su primera entrevista al resultar vencedora del balotaje frente a Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), que en el Perú existe “mucho machismo” y que había sido “un gran reto ganar y obtener el voto popular siendo mujer”.
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“Y no solamente es en la política: es en el sector privado, es en las áreas no gubernamentales. Por eso es que yo siempre motivo a las mujeres a que participen. (...) Creo que las mujeres, bajo las mismas condiciones, podemos demostrar lo que somos capaces de hacer”, señaló.
Sin embargo, la reducida presencia femenina en su equipo ministerial, encabezado por el premier Luis Galarreta, se distancia de esa postura.
La plancha incluye a Elmer Cuba en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF); César Astudillo en Interior; Ernesto Álvarez en Justicia; Carlos Espá en Relaciones Exteriores; Mauricio Arnillas en Vivienda; Alberto Beingolea en Cultura; y Rafael Belaunde en Defensa.
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El gabinete también está integrado por José Chang en Educación; Luis Dyer en Salud; Vladimir Huaroc en Ambiente; Juan Carlos Requejo en Producción; Rafael Rey en Transportes; Juan Sheput en Trabajo; Guillermo Shinno en Energía y Minas; Rogers Valencia en Comercio Exterior y Turismo; y Marco Vinelli en Agricultura.
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La lideresa de Fuerza Popular inaugura así la segunda etapa del fujimorismo al convertirse en jefa de Estado para el quinquenio, un objetivo que persiguió durante más de dos décadas de trayectoria política.
Tras imponerse en su cuarto intento electoral —luego de perder en segunda vuelta en las tres contiendas anteriores—, encabeza el retorno al poder de un movimiento que vuelve al Ejecutivo casi 26 años después de que su padre renunciara por fax desde Japón, en medio del mayor escándalo de corrupción de su gobierno, que involucró también a su asesor Vladimiro Montesinos.
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Durante este cuarto de siglo, la primogénita del exdictador asumió el liderazgo del fujimorismo con dos objetivos: lograr la liberación de su padre, condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad y corrupción, y recuperar el poder para reivindicar su legado e intentar limpiar su imagen.
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